Повітряна ціль залетіла з Білорусі, зараз - на межі Київщини та Житомирщини, - Повітряні сили
До України залетіла повітряна ціль з території Білорусі.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусі, курс південний", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Ан Мур
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+3 Владтмир Пометун
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+3 Дужан Міхал
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А в нього є кінці серед військових...
Шкода, що не збили. Але вже пізно, вони лише пару хвилин були в нашому просторі, потім повернулись до себе.
До речі, де Даша Щаслива прочитала, що то був транспортник? Уточнено, що це навчальний винищувач; а модель, справді ЯК-130
Воздушная цель залетела из Беларуси, сейчас - на границе Киевщины и Житомирщины, - Воздушные силы Источник:
Я ТАК ПОНИМАЮ У НАС ДВЕ ФИРМЫ ,,ВООРУЖЁННЫЙ СИЛ ,,
или ГДЕ ПРАВДА ¿¿ , или ГДЕ ЗАБРЕХАЛИСЬ ¿¿