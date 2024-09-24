Повітряна ціль залетіла з Білорусі, зараз - на межі Київщини та Житомирщини, - Повітряні сили

До України залетіла повітряна ціль з території Білорусі.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусі, курс південний", - йдеться в повідомленні.

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