Ворог запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Вдень 24 вересня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Близько 10 хвилин тому Повітряні сили повідомили про пуски КАБів тактичною авіацією на Сумщині.

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Як згодом уточнили ПС, зафіксовано також повторні пуски керованих авіабомб.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти застосовують більше КАБів по Курщині, ніж по Сумській області. Також повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по Сумах, одна людина поранена. Частина міста була без світла.