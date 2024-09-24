Ворог запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Вдень 24 вересня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Близько 10 хвилин тому Повітряні сили повідомили про пуски КАБів тактичною авіацією на Сумщині.
Як згодом уточнили ПС, зафіксовано також повторні пуски керованих авіабомб.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти застосовують більше КАБів по Курщині, ніж по Сумській області. Також повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по Сумах, одна людина поранена. Частина міста була без світла.
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Анатолий К #427424
показати весь коментар24.09.2024 11:07 Відповісти Мені подобається 1
Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар24.09.2024 13:20 Відповісти Мені подобається 0
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