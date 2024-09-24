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Новини
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Ворог запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Запуск КАБів на Сумщину

Вдень 24 вересня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Близько 10 хвилин тому Повітряні сили повідомили про пуски КАБів тактичною авіацією на Сумщині.

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Як згодом уточнили ПС, зафіксовано також повторні пуски керованих авіабомб.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти застосовують більше КАБів по Курщині, ніж по Сумській області. Також повідомлялося, що окупанти вдарили КАБами по Сумах, одна людина поранена. Частина міста була без світла.

Автор: 

Сумська область (3709) Повітряні сили (2663) КАБ (359)


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Дуже шкода сумчан, харківчан, запорожчан..., а Найвєлічайший Лідор світу ********** план миру в США і десь ось-ось має наступили мир, просто ворог про це ще не знає.
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24.09.2024 11:07 Відповісти
Страшні новини стали буденністю. Куди котиться цей світ?
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24.09.2024 13:20 Відповісти
 
 