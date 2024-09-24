Враг запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
Днем 24 сентября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Около 10 минут назад Воздушные силы сообщили о пусках КАБов тактической авиацией на Сумщине.
Как впоследствии уточнили ПС, зафиксированы также повторные пуски управляемых авиабомб.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты применяют больше КАБов по Курщине, чем по Сумской области. Также сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Сумах, один человек ранен. Часть города была без света.
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Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий24.09.2024 11:07 Ответить Мне нравится 1
Оксана Фесенко 468f2fc5
показать весь комментарий24.09.2024 13:20 Ответить Мне нравится 0
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