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Сумская область (2702) Воздушные силы (2008) КАБ (281)

Враг запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Запуск КАБів на Сумщину

Днем 24 сентября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Около 10 минут назад Воздушные силы сообщили о пусках КАБов тактической авиацией на Сумщине.

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Как впоследствии уточнили ПС, зафиксированы также повторные пуски управляемых авиабомб.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты применяют больше КАБов по Курщине, чем по Сумской области. Также сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Сумах, один человек ранен. Часть города была без света.
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Дуже шкода сумчан, харківчан, запорожчан..., а Найвєлічайший Лідор світу ********** план миру в США і десь ось-ось має наступили мир, просто ворог про це ще не знає.
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24.09.2024 11:07 Ответить
Страшні новини стали буденністю. Куди котиться цей світ?
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24.09.2024 13:20 Ответить
 
 