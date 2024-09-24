Враг запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Днем 24 сентября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Около 10 минут назад Воздушные силы сообщили о пусках КАБов тактической авиацией на Сумщине.

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Как впоследствии уточнили ПС, зафиксированы также повторные пуски управляемых авиабомб.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты применяют больше КАБов по Курщине, чем по Сумской области. Также сообщалось, что оккупанты ударили КАБами по Сумах, один человек ранен. Часть города была без света.