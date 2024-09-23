Рашисты применяют больше КАБов по Курщине, чем по Сумской области, - райсовет

В выходные российские войска сбросили на Сумскую область более 20 управляемых авиабомб, а на Курщину - 31.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за минувшие сутки, 22 сентября, на Сумщине было насчитано 150 взрывов, "прилетело" 11 КАБов по громадам области.

"В субботу, 21 сентября, лично был свидетелем, потому что находился на холме, когда в течение 10 минут на Сумы прилетело 5 КАБов, это ужасно. Никто тогда не пострадал, только повреждена линия электропередачи. Однако КАБы прилетают не только по Сумщине, а еще и по Курщине. И по количеству прилетов Курщина побеждает. Потому что в субботу на Сумщину россияне бросили 16 КАБов, а на Курщину - 31", - отметил заместитель председателя Сумского районного совета.

Бицак добавил, что "не удивлены", потому что захватчики будут бить по своим населенным пунктам в Курской области.

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