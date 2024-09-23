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обстрел (25782) Сумская область (2701) Курск (848) КАБ (281)

Рашисты применяют больше КАБов по Курщине, чем по Сумской области, - райсовет

Росіяни по Курщині застосовують більше КАБів, ніж по Сумщині

В выходные российские войска сбросили на Сумскую область более 20 управляемых авиабомб, а на Курщину - 31.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за минувшие сутки, 22 сентября, на Сумщине было насчитано 150 взрывов, "прилетело" 11 КАБов по громадам области.

"В субботу, 21 сентября, лично был свидетелем, потому что находился на холме, когда в течение 10 минут на Сумы прилетело 5 КАБов, это ужасно. Никто тогда не пострадал, только повреждена линия электропередачи. Однако КАБы прилетают не только по Сумщине, а еще и по Курщине. И по количеству прилетов Курщина побеждает. Потому что в субботу на Сумщину россияне бросили 16 КАБов, а на Курщину - 31", - отметил заместитель председателя Сумского районного совета.

Бицак добавил, что "не удивлены", потому что захватчики будут бить по своим населенным пунктам в Курской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оценивать успех Курской операции Сил обороны Украины еще преждевременно, однако определенные результаты уже заметны, - Зеленский

Ранее сообщалось, что воспитанников "Сумского областного специализированного дома ребенка" эвакуируют из города в более безопасные места.
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Топ комментарии
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Ці каби летять на голови наших хлопців,кращих з кращих..
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23.09.2024 09:44
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Ці каби летять на голови наших хлопців,кращих з кращих..
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23.09.2024 09:44 Ответить
дуже втішно..
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23.09.2024 09:57 Ответить
Скоро в прикордонній смузі Каби не будуть мати цілей тому менше й прилітає.
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23.09.2024 10:16 Ответить
а як же блд, ще однин пАтужний аналітєг. Харків'янам це розкажи. Поки стоятиме хоч одна багатоповерхівка - цілі для кацапських гівнольотів в нас знайдуться. Тож хай краще Суджу розбирають
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23.09.2024 10:34 Ответить
Мені не треба нічого розказувати, живу за 30 км від кордону і чую вибухи і окупація була а це гірше чим обстріли, і містечко розбите. Ще раз, в 10 -км зоні в Сумській обл уже мало що залишилось незруйноване. А в Суджі там нічого розбирати, село селом, мені якось начхати на неї. А харківським аналітєгам-критикам хочу нагадати про поведінку жителів міста в 2014 році. Якби не вінницький спецназ то ХНР давно б воювала.
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23.09.2024 11:27 Ответить
"А харківським аналітєгам-критикам хочу нагадати про поведінку жителів міста в 2014 році."

мене це якось не хвилює, я скоріше житель Львова тож можу тобі так само нагадати про 19-й рік разом з харків'янами.
Але пост мій був зовсім не про те, коротше я бачу тобі щось пояснювати і рахувати КАБи на пальцях це даремна справа.
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23.09.2024 16:03 Ответить
Мені про дітьо квн і дітей тіктока (які за нього голосували) не треба казати. Я ще за Чорновіла голосував , мені під 40 було. І ви там не всі в виборах 19-го були хороші, 30% по Львівській області у Зеленського Живеш там далеко "скоріше житель Львова" і ще щось сюди розказуєш, приїдь і подивимось який ти будеш теоретик на практиці.
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23.09.2024 17:14 Ответить
ну ти ж спробував накинути на мене що в мене якийсь регіон "не такий" - так в тебе в рази "не такіший". А що там твориться за рік на передку я побачив побільше твого, не переживай
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23.09.2024 18:07 Ответить
Я уже давно ні за не переживаю, а ти постійно зістрибуєш з теми. Ще пам'ятаєш яка вона є тут в публікації?
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23.09.2024 18:34 Ответить
Тема була про те що Курщина відтягує на себе КАБи. Ти написав повну прутню про те що на Сумщину падає менше КАБів тому що там нібито менше цілей.

Недавно 6 КАБів прилетіло по середмістю Запоріжжя.
В зв'язку з чим у мене до тебе питання - в Сумах середмістя ще є чи вже нема?
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24.09.2024 10:14 Ответить
Я написав що в 10 -км прикордонній смузі уже залишилось мало чого незруйнованого, немає цілей. Це зрозуміло? А Суми на якій відстані від кордону? І причому тут Запоріжжя? Може досить вже звідтіля розказувати сюди свої ефемерності? Все!
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24.09.2024 10:52 Ответить
Користуючись твоєю ж порадою - прогорни сторінку до теми і нагадай собі про що мова у статті. Твоя 10-км смуга і ВСЯ Сумщина це трошки різні речі. А Запоріжжя як і Харків я згадав тому що їх ******** КАБами хоча вони набагато далі ніж 10км від кордону чи лінії фронту і в основному по невійськовим цілям, яких і в Сумах ще повно, тож відтягування ударів значної кількості КАБів російською а не українською територією, вочевидь - вигідна стратегія для Сумщини, як і для решти наших регіонів куди ці КАБи в підсумку так і не прилетіли.
Все, сеанс розжовування очевидного завершено, це і так майже благодійність з мого боку була.
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24.09.2024 11:22 Ответить
Щоб ти знав, далі за 50-у км зону від кордону Сумщини ЗОВСІМ нічого не летить!!!!! Від 30км до 50 рідко (Конотоп, Охтирка), а в 30-км зоні обстрілюються з різного озброєння кожну добу більше 20 громад по всій довжині кордону 563 км. Як ти можеш ,не знаючи про ситуацію тут, розказувати щось.
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24.09.2024 11:48 Ответить
Можу, бо добре математику в школі та інституті вчив. Якщо москалі мають ресурс у X кабів на день а на Крурщину витрачають Y кабів - то на нашу територію в підсумку прилітає не X кабів, а X - Y.
Твої деталі з кілометражем на цю картини ніяк не впливають.
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25.09.2024 10:53 Ответить
Може досить пхати звідтіля сюди ефемерності ._ _. _. _ _ _ _ _.. . _ .. _... !
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25.09.2024 11:00 Ответить
математика це ефемерність? все, питань більше нема, вільний як спіднє в польоті.
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25.09.2024 11:16 Ответить
зтирають КАБами наших хлопців
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23.09.2024 10:30 Ответить
Тільки і чути про ті каби. Чому Україна їх не застосовує? Ну третій рік війни закінчується вже. Все з-за кордону.
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23.09.2024 11:03 Ответить
Зате в нас відосики застосовують ввечері шостий рік.
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23.09.2024 15:50 Ответить
 
 