Наступление на Курщине провели, чтобы показать партнерам, на что мы способны, - Зеленский

Операция в Курской области замедлила наступление россиян в Донецкой области, продемонстрировала силу украинской армии миру и подняла боевой дух военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для The New Yorker рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина стремится показать, что способна перейти в наступление, а также продемонстрировать партнерам, чего может достичь в условиях получения надлежащих ресурсов. Однако на карту поставлено больше, чем просто военные цели.

"Представьте, что вы ведете тяжелую войну, не получаете достаточной помощи, и при этом пытаетесь поддерживать боевой дух. На востоке инициатива у россиян - они захватили часть Харьковской области и готовятся атаковать Сумы. Вы должны что-то сделать, что-то большее, чем просто бесконечно обращаться к партнерам за поддержкой. Какой у вас выбор? Молча развести руками или попытаться сделать смелый шаг?" - пояснил президент.

Говоря о результатах операции, Зеленский подчеркнул, что пока трудно сказать, войдет ли она в историю как успешная или провальная. Однако он заверил, что основной фокус сейчас - на текущей ситуации, а не на будущих исторических оценках.

"Мы можем утверждать, что операция уже показала определенные результаты. Она замедлила действия россиян и заставила их перебросить около 40 тысяч солдат с линии фронта в Украине в Курскую область. Наши бойцы на востоке уже отмечают, что частота атак на их позиции уменьшилась", - добавил Зеленский.

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Президент также подчеркнул, что не стоит воспринимать Курскую операцию как конец войны или "крах Путина". В то же время она стала важным сигналом для международного сообщества, особенно для партнеров Украины и стран Глобального Юга.

"Эта операция показала нашим партнерам, на что мы способны. Мы также доказали Глобальному Югу, что утверждения Путина о полном контроле ситуации не соответствуют действительности. Кроме того, мы показали россиянам важную правду", - отметил Зеленский.

В то же время по мнению президента, большинство россиян отказываются видеть реальность. Однако есть и те, кто не может не заметить, что Путин не спешит защищать собственную территорию, а вместо этого сосредотачивается на продолжении войны в Украине.