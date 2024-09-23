Наступление на Курщине провели, чтобы показать партнерам, на что мы способны, - Зеленский
Операция в Курской области замедлила наступление россиян в Донецкой области, продемонстрировала силу украинской армии миру и подняла боевой дух военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для The New Yorker рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что Украина стремится показать, что способна перейти в наступление, а также продемонстрировать партнерам, чего может достичь в условиях получения надлежащих ресурсов. Однако на карту поставлено больше, чем просто военные цели.
"Представьте, что вы ведете тяжелую войну, не получаете достаточной помощи, и при этом пытаетесь поддерживать боевой дух. На востоке инициатива у россиян - они захватили часть Харьковской области и готовятся атаковать Сумы. Вы должны что-то сделать, что-то большее, чем просто бесконечно обращаться к партнерам за поддержкой. Какой у вас выбор? Молча развести руками или попытаться сделать смелый шаг?" - пояснил президент.
Говоря о результатах операции, Зеленский подчеркнул, что пока трудно сказать, войдет ли она в историю как успешная или провальная. Однако он заверил, что основной фокус сейчас - на текущей ситуации, а не на будущих исторических оценках.
"Мы можем утверждать, что операция уже показала определенные результаты. Она замедлила действия россиян и заставила их перебросить около 40 тысяч солдат с линии фронта в Украине в Курскую область. Наши бойцы на востоке уже отмечают, что частота атак на их позиции уменьшилась", - добавил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что не стоит воспринимать Курскую операцию как конец войны или "крах Путина". В то же время она стала важным сигналом для международного сообщества, особенно для партнеров Украины и стран Глобального Юга.
"Эта операция показала нашим партнерам, на что мы способны. Мы также доказали Глобальному Югу, что утверждения Путина о полном контроле ситуации не соответствуют действительности. Кроме того, мы показали россиянам важную правду", - отметил Зеленский.
В то же время по мнению президента, большинство россиян отказываются видеть реальность. Однако есть и те, кто не может не заметить, что Путин не спешит защищать собственную территорию, а вместо этого сосредотачивается на продолжении войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Роман Москаль: Зеленський особисто рятував лише двох громадян України: жінку з песиком із Уханю у КНР під час ковіду.. і боксера Усика.. інші українці йому - по-цимбалах.
Сметанат борщу:
Отак би Зе переймався за всіх українців, а не тільки до особливо наближених. Згадайте, як Зе побіг в ООН розказувати про замах на свого друга Шефіра.
десіть пуньтів плану перемоги:
1 дайте грошів
2 дайте грошей
3 давайте вже гроші
4 байден, де мої гроші
5 нема грошів - нема плану
6 від..біться від нас, але гроші наперед
7 мир небуває без грошей 8 в тісноті, але з грошами
9 гроші перемагають зло
10 гроші всьому голова
Я хочу сказати від себе - якщо рашисти мали усі докемнти про операцію на Курську область, (як видало ГАРДІАН) саме там було про картину почаку операції...мололді новобранці..І...ЩО? рашисти підготувалися до простого чогось обіцяного , ну тіпа як танчиками на парад до вови а щось пішло не так?
Значить Сирський перехитрив Єрмачину, котрий злив не зовсім ТЕ про операцію? Бо Кривонос не сказав ні слова критики в бік Курської операції зараз й в бік Сирського.
І важливо,чим ще закінчиться курськ,а не як почався.
Такий військовий стратег,як Залужний,був проти курскої операції,оцінивши всі ЗА і ПРОТИ-і цим все сказано,а сир виконує те,що скаже навіть не зе,а ерм.
"продемонструвала силу української армії» - дешева маніпуляція. Раптово напасти на строковиків - це сила? Курська операція скоріше показала слабкості РФ.
«підняла бойовий дух військових» - брехня. У мене кілька знайомих воює на Донецькому напрямку. Запитував. Суцільні мати ...
«продемонструвати партнерам, чого може досягти за умов отримання належних ресурсів» - брехня! Влітку 2023 р. нам надали практично все, що ми запитували для наступу.
«готуються атакувати Суми» - брехня! Ось ці 1500-2000 строковиків збиралися «атакувати Суми»? Серйозно?
«Ми були повинні щось зробити ...» - а ось це правда. З маніпуляцією, але правда. Контрольне слово «щось». Лідер - реформував би армію, перетворивши її з «совкової» на ******* й ефективну. Лідер - реформував би державу за принципом «все для фронту, все для перемоги». Лідер - ставив би до стінки за зраду і корупцію. Зеленський зробив «щось».
Щойно! У США ВРАЗИЛИ по Україні виплило НЕОЧІКУВАНЕ від ЗЕЛЕНСЬКОГО Путін ТАК ще не СОРОМИВСЯ RR ютуб Рашік репорт
Якщо загинув у курську,то не повідомляють-де.
Про інших повідомляють.
На Сумщину також...
Може тому, що, як і в кіно, аферист намагається пустити пилюку в очі, але виходить доволі смішно?
https://www.youtube.com/@pryamiy
https://www.youtube.com/@pryamiy Телеканал Прямий
Це те ,від чого застерігав Залужний - зайшли ,а далі що ? Стратегічна безвихідь. Розтягнутий фронт ...
И еще оправдывают людское отношения к кацапам требованиями МКЧХ. Садомозахизм какой-та
А еще на Курвщине нада поддерживать какой-та порядок. Кормить тех вражеских граждан, обеспечивать медицинскую помощь вместо того чтобы просто вырезать. Мы чо дочки Коломыйского, шо у нас денег есть на это?
И еще я не понимаю почему мы не крадем газ из трубы как раньше. Или Крадем? Крадет Ермак
Софія Федина:
"Разом з колегами подали депутатське звернення до Міністерства оборони та Державного бюро розслідувань, щоб ретельно вивчили ситуацію та надали правову оцінку цій інформації".
Але це ппць(
https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
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Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
НИХЕРА нет, потому, что ФСБешник дЕрмак крышует.
Вот и показал бы партнерам, на что мы способны.
Так нет. Велика вероятность была, что не получится.
А тебе нужен был пиар. У тебя даже война - театр (квартал) для твоего личного пиара.
Вот и решил ты ударить там, где у русских слабо организована оборона плюс там необстрелянные срочники.
Ты выступил как боксер профи тяжеловес против любителя средней категории, "щоб показати партнерам, на що ми здатні"
чисто клоунська маніпуляція.
без військ союзників ми московію не зламаємо , так вони звісно можуть все кинути і вийти з України як з Київщини але ж то інше то їх вихід а не силою їх взяти то різні речі
орки вивели свої війська з півночі. Так що ***** небрехав коли якось сказав що основної цілі
(мабуть по договору) вони досягли.
Так,ні,зняли з донецького напрямку,в т.ч.найкращі бригади плюс всі Гімарси.
І Захід про це в курсі реального часу.
Може артилерії, літаків, ППО, броні дали більше?
Та вони вже давно знають на що ви, пане президенте, здатні. Але,мабуть, ні, бо вони аж ніяк не сподівались, ви "вельмишановний" запхаєте всю західну зброю в курські болота і там її залишите. Жовтень не за горами, а це означає, що дощі також.
Можливо з психологічної точки зору це і мало якийсь результат, але практичні наслідки цього оцінити неможливо.