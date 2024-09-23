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Зеленский (19056) путин (30484) Украина (44299) Курск (848)

Наступление на Курщине провели, чтобы показать партнерам, на что мы способны, - Зеленский

Зеленський про необхідність телемарафону

Операция в Курской области замедлила наступление россиян в Донецкой области, продемонстрировала силу украинской армии миру и подняла боевой дух военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для The New Yorker рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина стремится показать, что способна перейти в наступление, а также продемонстрировать партнерам, чего может достичь в условиях получения надлежащих ресурсов. Однако на карту поставлено больше, чем просто военные цели.

"Представьте, что вы ведете тяжелую войну, не получаете достаточной помощи, и при этом пытаетесь поддерживать боевой дух. На востоке инициатива у россиян - они захватили часть Харьковской области и готовятся атаковать Сумы. Вы должны что-то сделать, что-то большее, чем просто бесконечно обращаться к партнерам за поддержкой. Какой у вас выбор? Молча развести руками или попытаться сделать смелый шаг?" - пояснил президент.

Говоря о результатах операции, Зеленский подчеркнул, что пока трудно сказать, войдет ли она в историю как успешная или провальная. Однако он заверил, что основной фокус сейчас - на текущей ситуации, а не на будущих исторических оценках.

"Мы можем утверждать, что операция уже показала определенные результаты. Она замедлила действия россиян и заставила их перебросить около 40 тысяч солдат с линии фронта в Украине в Курскую область. Наши бойцы на востоке уже отмечают, что частота атак на их позиции уменьшилась", - добавил Зеленский.

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Президент также подчеркнул, что не стоит воспринимать Курскую операцию как конец войны или "крах Путина". В то же время она стала важным сигналом для международного сообщества, особенно для партнеров Украины и стран Глобального Юга.

"Эта операция показала нашим партнерам, на что мы способны. Мы также доказали Глобальному Югу, что утверждения Путина о полном контроле ситуации не соответствуют действительности. Кроме того, мы показали россиянам важную правду", - отметил Зеленский.

В то же время по мнению президента, большинство россиян отказываются видеть реальность. Однако есть и те, кто не может не заметить, что Путин не спешит защищать собственную территорию, а вместо этого сосредотачивается на продолжении войны в Украине.
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Топ комментарии
+28
Дійсно! Певні результати вже помітні, і які підтверджують, що ти безтолковий ішак.
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23.09.2024 07:36
+21
На Заході нарешті зрозуміли, поки країною керує Зеленський та ефективні менеджери, перемоги не буде! -ютуб Володимир Цибулько
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23.09.2024 07:39
+20
Харків атакують усе частіше 24 години на добу, Вугледар, Часів Яр Покровське, а він про свої амбіції на Курщині. Забравши батальйони з фронту, ввели нові населені пункти в окупацію якій кінця і краю не видно
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23.09.2024 07:50
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Правила форума Совет форумчан
Дійсно! Певні результати вже помітні, і які підтверджують, що ти безтолковий ішак.
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23.09.2024 07:36 Ответить
Пустозвон
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23.09.2024 07:36 Ответить
На Заході нарешті зрозуміли, поки країною керує Зеленський та ефективні менеджери, перемоги не буде! -ютуб Володимир Цибулько
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23.09.2024 07:39 Ответить
Дмитро Чекалкін

Роман Москаль: Зеленський особисто рятував лише двох громадян України: жінку з песиком із Уханю у КНР під час ковіду.. і боксера Усика.. інші українці йому - по-цимбалах.
Сметанат борщу:
Отак би Зе переймався за всіх українців, а не тільки до особливо наближених. Згадайте, як Зе побіг в ООН розказувати про замах на свого друга Шефіра.

десіть пуньтів плану перемоги:
1 дайте грошів
2 дайте грошей
3 давайте вже гроші
4 байден, де мої гроші
5 нема грошів - нема плану
6 від..біться від нас, але гроші наперед
7 мир небуває без грошей 8 в тісноті, але з грошами
9 гроші перемагають зло
10 гроші всьому голова
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23.09.2024 07:47 Ответить
Тут уже давно це зрозуміли це тільки на марафонах не сказали і журналісти війни від оп не написали.
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23.09.2024 07:58 Ответить
Слухала генерала Кривоноса в суботу - він справді підтвердив, що на тих умовах як планували заходити в Рашку раніше, Залжуний був правий - не було планів що потім.Й він особисто був ПРОТИ . .. Зараз Кривонос ,схильний до критики майже завжди - сказав що все йде поки норм ...
Я хочу сказати від себе - якщо рашисти мали усі докемнти про операцію на Курську область, (як видало ГАРДІАН) саме там було про картину почаку операції...мололді новобранці..І...ЩО? рашисти підготувалися до простого чогось обіцяного , ну тіпа як танчиками на парад до вови а щось пішло не так?
Значить Сирський перехитрив Єрмачину, котрий злив не зовсім ТЕ про операцію? Бо Кривонос не сказав ні слова критики в бік Курської операції зараз й в бік Сирського.
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23.09.2024 08:21 Ответить
Нічого сир не перехитрив,бо зняв кращі дшб з дон.напрямку,всі Гімарси на курськ,чим суттєво послабив позиції на Донбасі в цілому,а мета сво пуйла-повне захоплення Дон-Луг.обл.
І важливо,чим ще закінчиться курськ,а не як почався.
Такий військовий стратег,як Залужний,був проти курскої операції,оцінивши всі ЗА і ПРОТИ-і цим все сказано,а сир виконує те,що скаже навіть не зе,а ерм.
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23.09.2024 15:31 Ответить
Шановний генерал Кривонос , замовчуе поки АФЕРУ з Курськом !Цє зі всіх відношеннях далекоглядна підстава , щоб показати, Україну в поганому світі, зірвати підтримку « вони самі загарбники і чому наші платники мають віддавати на Цє гроші», втрата техніки і головне військових ! Падаляк на другий день казав , що вони потім вернут все взад
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23.09.2024 17:48 Ответить
Заишли гарно -- іх ше б в Украіні зупинити
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23.09.2024 07:43 Ответить
Харків атакують усе частіше 24 години на добу, Вугледар, Часів Яр Покровське, а він про свої амбіції на Курщині. Забравши батальйони з фронту, ввели нові населені пункти в окупацію якій кінця і краю не видно
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23.09.2024 07:50 Ответить
Ще за Сумми та область забули написати, яку з початку Курської авантюри практично знищують
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23.09.2024 15:16 Ответить
В тім то справа-нічого не продумали наперед,бо і розвідки немає,як такої.
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23.09.2024 15:53 Ответить
Суми це реально страшно, а Нікополь, Херсон. Не потрібно лізти вглиб Курщини, а йти впродовж кордону, робити зону сіру,буферну
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23.09.2024 16:33 Ответить
Відпрацьовують свої забов'язання перед РАШИСТАМИ -ОМАНСЬКІ , КабоВердійські …… Плюючі в очі сьому Світу !ЗеМафія страшна , таких нахабних виродків , Світ не знав , щоб , так брехати в очі , тим , хто рятує Україну, а вони тільки свою шкіру і мільярди награбовані на крові , знають , що « новічок» їх чекає дєб вони не сховались
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23.09.2024 17:55 Ответить
Суми... Сумщина... 😥
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23.09.2024 17:03 Ответить
Не забувайте за Сумщину та Суми... Та Полтаву...
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23.09.2024 17:01 Ответить
іноді краще мовчати...
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23.09.2024 07:52 Ответить
«сповільнила наступ росіян на Донеччині" - брехня!
"продемонструвала силу української армії» - дешева маніпуляція. Раптово напасти на строковиків - це сила? Курська операція скоріше показала слабкості РФ.
«підняла бойовий дух військових» - брехня. У мене кілька знайомих воює на Донецькому напрямку. Запитував. Суцільні мати ...
«продемонструвати партнерам, чого може досягти за умов отримання належних ресурсів» - брехня! Влітку 2023 р. нам надали практично все, що ми запитували для наступу.
«готуються атакувати Суми» - брехня! Ось ці 1500-2000 строковиків збиралися «атакувати Суми»? Серйозно?
«Ми були повинні щось зробити ...» - а ось це правда. З маніпуляцією, але правда. Контрольне слово «щось». Лідер - реформував би армію, перетворивши її з «совкової» на ******* й ефективну. Лідер - реформував би державу за принципом «все для фронту, все для перемоги». Лідер - ставив би до стінки за зраду і корупцію. Зеленський зробив «щось».
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23.09.2024 08:06 Ответить
Зеля вже в США на заводі снаряди точає - якии шустряк
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23.09.2024 08:06 Ответить
скину на Рашкіна - де він дуже гостро розкритикував цей вояж Буратіно на завод. Доречі на ПРимарафоненому 24-му

Щойно! У США ВРАЗИЛИ по Україні виплило НЕОЧІКУВАНЕ від ЗЕЛЕНСЬКОГО Путін ТАК ще не СОРОМИВСЯ RR ютуб Рашік репорт
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23.09.2024 08:24 Ответить
Такі ютубні заголовки дуже хочеться дивитись(ні)
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23.09.2024 08:39 Ответить
а набрати з копі -НЄ?
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23.09.2024 08:56 Ответить
Набір слів
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23.09.2024 22:22 Ответить
Так, помітні. У нас вже почали ховати хлопців, привезених з Курської області. Але то таке, квитки на шапіто і не повинні бути дешевими.
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23.09.2024 08:07 Ответить
Те саме у нас.
Якщо загинув у курську,то не повідомляють-де.
Про інших повідомляють.
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23.09.2024 17:03 Ответить
😥😠🙏🙏🙏🥀
На Сумщину також...
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23.09.2024 17:07 Ответить
Слова Зеленського чомусь нагадали мені цю фразу зі старого кінофільму.
Може тому, що, як і в кіно, аферист намагається пустити пилюку в очі, але виходить доволі смішно?

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23.09.2024 08:07 Ответить
За словами Швеця, курська операція була несподіваною для Заходу, але не для Кремля. На цю операцію були кинуті кращі бригади, яких недоставало на Донбасі
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23.09.2024 08:16 Ответить
Так, особливо Суми і область помітили ці результати... Прямо відчули. І помічають та відчувають досі. Я не хочу сказати, що не треба було йти ЗСУ на Курську область - військовому командуванню видніше, що треба робити, але жити в Сумах наразі стало дуже небезпечно, бо кацапи обстрілюють місто і прикордоння щодня і щоночі. А щодо того, що обстрілів стало менше, як віщав Найвеличніший, то нагла брехня
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23.09.2024 08:18 Ответить
Пiдтвержую вашi слова... Суми 😥
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23.09.2024 17:28 Ответить
Зеленський то психічно неадекватна істота. Він уже настільки забрехався, що і сам у те повірив, увів брехню в ранг державної політики і забаламутив і приспав народ. І веде Україну у прірву.
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23.09.2024 08:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PU9_d_AiFb0&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 ДРУЗЕНКО: побоювання Залужного по Курську справдились! Ексголовком сильно посварився з Зеленським!

https://www.youtube.com/@pryamiy

https://www.youtube.com/@pryamiy Телеканал Прямий
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23.09.2024 08:26 Ответить
Курська операція : тактичний успіх, стратегічний промах?
Це те ,від чого застерігав Залужний - зайшли ,а далі що ? Стратегічна безвихідь. Розтягнутий фронт ...
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23.09.2024 08:35 Ответить
А далі Кринки 2.0
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23.09.2024 08:40 Ответить
Вчера по телемарафету показывали в каких санаторно-курортных условиях находятся военнопленные с Курвщины. Наши пенсионеры интерисуются как можно сдатса своим же в плен
И еще оправдывают людское отношения к кацапам требованиями МКЧХ. Садомозахизм какой-та
А еще на Курвщине нада поддерживать какой-та порядок. Кормить тех вражеских граждан, обеспечивать медицинскую помощь вместо того чтобы просто вырезать. Мы чо дочки Коломыйского, шо у нас денег есть на это?

И еще я не понимаю почему мы не крадем газ из трубы как раньше. Или Крадем? Крадет Ермак
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23.09.2024 08:42 Ответить
Верещук: Україна відкрила цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області. Жителі Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога, можуть звернутися по допомогу.
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23.09.2024 08:58 Ответить
Ё@аный пи@дец.
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23.09.2024 17:04 Ответить
Результати помітні.

Софія Федина:

"Разом з колегами подали депутатське звернення до Міністерства оборони та Державного бюро розслідувань, щоб ретельно вивчили ситуацію та надали правову оцінку цій інформації".

Але це ппць(
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23.09.2024 09:03 Ответить
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23.09.2024 09:05 Ответить
О, главзеб уже и заунывную запел , насчет Курска.
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23.09.2024 09:24 Ответить
Сумщина знає про результати цієї операції.
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23.09.2024 10:23 Ответить
Ми не тiльки знаемо резульати, а вiдчуваемо iх на своеi шкурi...
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23.09.2024 17:34 Ответить
В цій частині в'ю він визнає, що "У Украины ... проблемы с мобилизацией людей, ..., и не (нет) достаточно сил, чтобы остановить их (касапів)"; а також знову котить бочку на наших спонсорів, а саме: "но это отвлекает внимание от более важного момента, а именно того, что мы должны получить то, что нам обещали. Я говорю, сначала дайте нам это, а потом проанализируйте, в чем корень проблемы: в Украине или в вас".
https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
***************
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
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23.09.2024 12:11 Ответить
Зельц ты эпохальный полководец, Вофка Македонский.💪
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23.09.2024 15:05 Ответить
тобто зділквідувати небезпеку для покровська, то не був би доказ наших спроможностей... ну, зелений ********, логіка - зашібісь!!
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23.09.2024 15:39 Ответить
Наступ на Курщині показав, як єрмак коня на скаку зупинив.
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23.09.2024 15:49 Ответить
Арестуют при выходе с самолёта за гос. Измену и гос. переворот. Рано или поздно
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23.09.2024 16:59 Ответить
ЗЄля, покажи на що ти здатен-піди ГЕТЬ!!!
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23.09.2024 17:04 Ответить
Если уже зашли в Курскую область, то где тогда ежедневные удары по промышленным предприятиям Курска, энергообъектам, ТЕЦам, подстанциям???
НИХЕРА нет, потому, что ФСБешник дЕрмак крышует.
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23.09.2024 17:17 Ответить
103-львівська тро там.Та, ще 80-та львівська дшб. Найкращих і вмотивованих сир кинув на курськ з дон.напрямку,ослабивши позиції на дон.напрямку,а зе вважає це великим успіхом.
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23.09.2024 17:19 Ответить
А разбить русских на Донбассе теми же силами ума не хватило?
Вот и показал бы партнерам, на что мы способны.
Так нет. Велика вероятность была, что не получится.
А тебе нужен был пиар. У тебя даже война - театр (квартал) для твоего личного пиара.
Вот и решил ты ударить там, где у русских слабо организована оборона плюс там необстрелянные срочники.
Ты выступил как боксер профи тяжеловес против любителя средней категории, "щоб показати партнерам, на що ми здатні"
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23.09.2024 17:41 Ответить
Коли хлопці вийдуть живими з курська як тоді буде про що говорити. А те що скоро ляже Покровськ- то це віслюка не колише
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23.09.2024 18:06 Ответить
Гнойні виправдання.
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23.09.2024 18:13 Ответить
Вбити декілька тисяч воїнів,щоб щось показати партнерам?Він людожер.Нехай подивіться в очі не бидону,а батькам ціх загибих за його понти.
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23.09.2024 18:17 Ответить
Ну показав ти партнерам і що ?
чисто клоунська маніпуляція.

без військ союзників ми московію не зламаємо , так вони звісно можуть все кинути і вийти з України як з Київщини але ж то інше то їх вихід а не силою їх взяти то різні речі
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23.09.2024 18:53 Ответить
Ви перший від кого я почув правду яку якось не ******* казати, що з київщини да й півночі вони вийшли а не їх вибили. Очевидно що це був відволікаючий удар щоб відтягнути більше військ з півдня.І після того як вони зробили сухопутний хлях до Криму (більше схоже на здачу півдня),
орки вивели свої війська з півночі. Так що ***** небрехав коли якось сказав що основної цілі
(мабуть по договору) вони досягли.
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23.09.2024 21:59 Ответить
Краще б цей недоносок доказував свою здатність на своїй жінці, а не кидаючи тисячі наших воїнів у свою чергову авантюру.
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23.09.2024 19:11 Ответить
Логічно і це би Захід зрозумів,якщо би сформували ударний кулак для курська в 10тис. з військ навколо Києва,де їх чисельність,як мінімум 100.
Так,ні,зняли з донецького напрямку,в т.ч.найкращі бригади плюс всі Гімарси.
І Захід про це в курсі реального часу.
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23.09.2024 20:44 Ответить
А партнери що?
Може артилерії, літаків, ППО, броні дали більше?
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23.09.2024 21:48 Ответить
Мені сподобався коментар якоїсь пані яка написала абсолютно слушну думку, що якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї "нелогічності" не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.
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23.09.2024 22:02 Ответить
У 2019 році обрали до влади мародерів, казнокрадів, а не державників
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23.09.2024 22:36 Ответить
Судячи з усього усі військові були проти, когось познімали з посад і офіс продавив цю авантюру. А тепер цей укуриш кожні 5 хвилин міняє формулювання і сам не розуміє на чорта йому та курщина
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23.09.2024 23:21 Ответить
Наступ на Курщині провели, щоб показати партнерам, на що ми здатні, - Зеленський Джерело:

Та вони вже давно знають на що ви, пане президенте, здатні. Але,мабуть, ні, бо вони аж ніяк не сподівались, ви "вельмишановний" запхаєте всю західну зброю в курські болота і там її залишите. Жовтень не за горами, а це означає, що дощі також.
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24.09.2024 00:50 Ответить
Я думаю, що ЦЕНЗОРУ вже потрібно припинити цитувати цього паяца. Не сипте Укранїі сіль на рану. Замість знимки "вельмишановного" постити фото мавпи. Вони обидва виглядають, як брати.
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24.09.2024 01:06 Ответить
А тепер цікаво виходить, з тою курщиною якийсь цугцванг, якщо вийти звідти, то росія зразу знайде там "військові злочини", змішає правду і брехню та побіжить з нею до оон, а якщо не вийти, то утримання ворожої території відтягуватиме українські сили і ресурси можливо ще більше ніж російські.
Можливо з психологічної точки зору це і мало якийсь результат, але практичні наслідки цього оцінити неможливо.
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24.09.2024 01:18 Ответить
 
 