Наступ на Курщині провели, щоб показати партнерам, на що ми здатні, - Зеленський

Операція у Курській області сповільнила наступ росіян на Донеччині, продемонструвала силу української армії світу та підняла бойовий дух військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю для The New Yorker розповів президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна прагне показати, що здатна перейти в наступ, а також продемонструвати партнерам, чого може досягти за умов отримання належних ресурсів. Проте на карту поставлено більше, ніж просто воєнні цілі.

"Уявіть, що ви ведете важку війну, не отримуєте достатньої допомоги, і водночас намагаєтеся підтримувати бойовий дух. На сході ініціатива у росіян – вони захопили частину Харківської області та готуються атакувати Суми. Ви повинні щось зробити, щось більше, ніж просто нескінченно звертатися до партнерів за підтримкою. Який у вас вибір? Мовчки розвести руками чи спробувати зробити сміливий крок?" – пояснив президент.

Говорячи про результати операції, Зеленський підкреслив, що поки важко сказати, чи увійде вона в історію як успішна або провальна. Проте він запевнив, що основний фокус зараз – на поточній ситуації, а не на майбутніх історичних оцінках.

"Ми можемо стверджувати, що операція вже показала певні результати. Вона сповільнила дії росіян і змусила їх перекинути близько 40 тисяч солдатів із лінії фронту в Україні до Курської області. Наші бійці на сході вже відзначають, що частота атак на їхні позиції зменшилась", – додав Зеленський.

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Президент також підкреслив, що не варто сприймати Курську операцію як кінець війни або "крах Путіна". Водночас вона стала важливим сигналом для міжнародної спільноти, особливо для партнерів України та країн Глобального Півдня.

"Ця операція показала нашим партнерам, на що ми здатні. Ми також довели Глобальному Півдню, що твердження Путіна про повний контроль ситуації не відповідають дійсності. Крім того, ми показали росіянам важливу правду", - зазначив Зеленський.

Водночас на думку президента, більшість росіян відмовляються бачити реальність. Однак є й ті, хто не може не помітити, що Путін не поспішає захищати власну територію, а натомість зосереджується на продовженні війни в Україні.