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Зеленський (22456) путін (23330) Україна (5690) Курськ (859)

Наступ на Курщині провели, щоб показати партнерам, на що ми здатні, - Зеленський

Зеленський про необхідність телемарафону

Операція у Курській області сповільнила наступ росіян на Донеччині, продемонструвала силу української армії світу та підняла бойовий дух військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю для The New Yorker розповів  президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна прагне показати, що здатна перейти в наступ, а також продемонструвати партнерам, чого може досягти за умов отримання належних ресурсів. Проте на карту поставлено більше, ніж просто воєнні цілі.

"Уявіть, що ви ведете важку війну, не отримуєте достатньої допомоги, і водночас намагаєтеся підтримувати бойовий дух. На сході ініціатива у росіян – вони захопили частину Харківської області та готуються атакувати Суми. Ви повинні щось зробити, щось більше, ніж просто нескінченно звертатися до партнерів за підтримкою. Який у вас вибір? Мовчки розвести руками чи спробувати зробити сміливий крок?" – пояснив президент.

Говорячи про результати операції, Зеленський підкреслив, що поки важко сказати, чи увійде вона в історію як успішна або провальна. Проте він запевнив, що основний фокус зараз – на поточній ситуації, а не на майбутніх історичних оцінках.

"Ми можемо стверджувати, що операція вже показала певні результати. Вона сповільнила дії росіян і змусила їх перекинути близько 40 тисяч солдатів із лінії фронту в Україні до Курської області. Наші бійці на сході вже відзначають, що частота атак на їхні позиції зменшилась", – додав Зеленський.

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Президент також підкреслив, що не варто сприймати Курську операцію як кінець війни або "крах Путіна". Водночас вона стала важливим сигналом для міжнародної спільноти, особливо для партнерів України та країн Глобального Півдня.

"Ця операція показала нашим партнерам, на що ми здатні. Ми також довели Глобальному Півдню, що твердження Путіна про повний контроль ситуації не відповідають дійсності. Крім того, ми показали росіянам важливу правду", - зазначив Зеленський.

Водночас на думку президента, більшість росіян відмовляються бачити реальність. Однак є й ті, хто не може не помітити, що Путін не поспішає захищати власну територію, а натомість зосереджується на продовженні війни в Україні.

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Топ коментарі
+28
Дійсно! Певні результати вже помітні, і які підтверджують, що ти безтолковий ішак.
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23.09.2024 07:36
+21
На Заході нарешті зрозуміли, поки країною керує Зеленський та ефективні менеджери, перемоги не буде! -ютуб Володимир Цибулько
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23.09.2024 07:39
+20
Харків атакують усе частіше 24 години на добу, Вугледар, Часів Яр Покровське, а він про свої амбіції на Курщині. Забравши батальйони з фронту, ввели нові населені пункти в окупацію якій кінця і краю не видно
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23.09.2024 07:50
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Дійсно! Певні результати вже помітні, і які підтверджують, що ти безтолковий ішак.
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23.09.2024 07:36 Відповісти
Пустозвон
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23.09.2024 07:36 Відповісти
На Заході нарешті зрозуміли, поки країною керує Зеленський та ефективні менеджери, перемоги не буде! -ютуб Володимир Цибулько
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23.09.2024 07:39 Відповісти
Дмитро Чекалкін

Роман Москаль: Зеленський особисто рятував лише двох громадян України: жінку з песиком із Уханю у КНР під час ковіду.. і боксера Усика.. інші українці йому - по-цимбалах.
Сметанат борщу:
Отак би Зе переймався за всіх українців, а не тільки до особливо наближених. Згадайте, як Зе побіг в ООН розказувати про замах на свого друга Шефіра.

десіть пуньтів плану перемоги:
1 дайте грошів
2 дайте грошей
3 давайте вже гроші
4 байден, де мої гроші
5 нема грошів - нема плану
6 від..біться від нас, але гроші наперед
7 мир небуває без грошей 8 в тісноті, але з грошами
9 гроші перемагають зло
10 гроші всьому голова
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23.09.2024 07:47 Відповісти
Тут уже давно це зрозуміли це тільки на марафонах не сказали і журналісти війни від оп не написали.
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23.09.2024 07:58 Відповісти
Слухала генерала Кривоноса в суботу - він справді підтвердив, що на тих умовах як планували заходити в Рашку раніше, Залжуний був правий - не було планів що потім.Й він особисто був ПРОТИ . .. Зараз Кривонос ,схильний до критики майже завжди - сказав що все йде поки норм ...
Я хочу сказати від себе - якщо рашисти мали усі докемнти про операцію на Курську область, (як видало ГАРДІАН) саме там було про картину почаку операції...мололді новобранці..І...ЩО? рашисти підготувалися до простого чогось обіцяного , ну тіпа як танчиками на парад до вови а щось пішло не так?
Значить Сирський перехитрив Єрмачину, котрий злив не зовсім ТЕ про операцію? Бо Кривонос не сказав ні слова критики в бік Курської операції зараз й в бік Сирського.
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23.09.2024 08:21 Відповісти
Нічого сир не перехитрив,бо зняв кращі дшб з дон.напрямку,всі Гімарси на курськ,чим суттєво послабив позиції на Донбасі в цілому,а мета сво пуйла-повне захоплення Дон-Луг.обл.
І важливо,чим ще закінчиться курськ,а не як почався.
Такий військовий стратег,як Залужний,був проти курскої операції,оцінивши всі ЗА і ПРОТИ-і цим все сказано,а сир виконує те,що скаже навіть не зе,а ерм.
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23.09.2024 15:31 Відповісти
Шановний генерал Кривонос , замовчуе поки АФЕРУ з Курськом !Цє зі всіх відношеннях далекоглядна підстава , щоб показати, Україну в поганому світі, зірвати підтримку « вони самі загарбники і чому наші платники мають віддавати на Цє гроші», втрата техніки і головне військових ! Падаляк на другий день казав , що вони потім вернут все взад
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23.09.2024 17:48 Відповісти
Заишли гарно -- іх ше б в Украіні зупинити
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23.09.2024 07:43 Відповісти
Харків атакують усе частіше 24 години на добу, Вугледар, Часів Яр Покровське, а він про свої амбіції на Курщині. Забравши батальйони з фронту, ввели нові населені пункти в окупацію якій кінця і краю не видно
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23.09.2024 07:50 Відповісти
Ще за Сумми та область забули написати, яку з початку Курської авантюри практично знищують
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23.09.2024 15:16 Відповісти
В тім то справа-нічого не продумали наперед,бо і розвідки немає,як такої.
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23.09.2024 15:53 Відповісти
Суми це реально страшно, а Нікополь, Херсон. Не потрібно лізти вглиб Курщини, а йти впродовж кордону, робити зону сіру,буферну
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23.09.2024 16:33 Відповісти
Відпрацьовують свої забов'язання перед РАШИСТАМИ -ОМАНСЬКІ , КабоВердійські …… Плюючі в очі сьому Світу !ЗеМафія страшна , таких нахабних виродків , Світ не знав , щоб , так брехати в очі , тим , хто рятує Україну, а вони тільки свою шкіру і мільярди награбовані на крові , знають , що « новічок» їх чекає дєб вони не сховались
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23.09.2024 17:55 Відповісти
Суми... Сумщина... 😥
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23.09.2024 17:03 Відповісти
Не забувайте за Сумщину та Суми... Та Полтаву...
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23.09.2024 17:01 Відповісти
іноді краще мовчати...
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23.09.2024 07:52 Відповісти
«сповільнила наступ росіян на Донеччині" - брехня!
"продемонструвала силу української армії» - дешева маніпуляція. Раптово напасти на строковиків - це сила? Курська операція скоріше показала слабкості РФ.
«підняла бойовий дух військових» - брехня. У мене кілька знайомих воює на Донецькому напрямку. Запитував. Суцільні мати ...
«продемонструвати партнерам, чого може досягти за умов отримання належних ресурсів» - брехня! Влітку 2023 р. нам надали практично все, що ми запитували для наступу.
«готуються атакувати Суми» - брехня! Ось ці 1500-2000 строковиків збиралися «атакувати Суми»? Серйозно?
«Ми були повинні щось зробити ...» - а ось це правда. З маніпуляцією, але правда. Контрольне слово «щось». Лідер - реформував би армію, перетворивши її з «совкової» на ******* й ефективну. Лідер - реформував би державу за принципом «все для фронту, все для перемоги». Лідер - ставив би до стінки за зраду і корупцію. Зеленський зробив «щось».
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23.09.2024 08:06 Відповісти
Зеля вже в США на заводі снаряди точає - якии шустряк
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23.09.2024 08:06 Відповісти
скину на Рашкіна - де він дуже гостро розкритикував цей вояж Буратіно на завод. Доречі на ПРимарафоненому 24-му

Щойно! У США ВРАЗИЛИ по Україні виплило НЕОЧІКУВАНЕ від ЗЕЛЕНСЬКОГО Путін ТАК ще не СОРОМИВСЯ RR ютуб Рашік репорт
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23.09.2024 08:24 Відповісти
Такі ютубні заголовки дуже хочеться дивитись(ні)
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23.09.2024 08:39 Відповісти
а набрати з копі -НЄ?
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23.09.2024 08:56 Відповісти
Набір слів
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23.09.2024 22:22 Відповісти
Так, помітні. У нас вже почали ховати хлопців, привезених з Курської області. Але то таке, квитки на шапіто і не повинні бути дешевими.
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23.09.2024 08:07 Відповісти
Те саме у нас.
Якщо загинув у курську,то не повідомляють-де.
Про інших повідомляють.
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23.09.2024 17:03 Відповісти
😥😠🙏🙏🙏🥀
На Сумщину також...
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23.09.2024 17:07 Відповісти
Слова Зеленського чомусь нагадали мені цю фразу зі старого кінофільму.
Може тому, що, як і в кіно, аферист намагається пустити пилюку в очі, але виходить доволі смішно?

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23.09.2024 08:07 Відповісти
За словами Швеця, курська операція була несподіваною для Заходу, але не для Кремля. На цю операцію були кинуті кращі бригади, яких недоставало на Донбасі
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23.09.2024 08:16 Відповісти
Так, особливо Суми і область помітили ці результати... Прямо відчули. І помічають та відчувають досі. Я не хочу сказати, що не треба було йти ЗСУ на Курську область - військовому командуванню видніше, що треба робити, але жити в Сумах наразі стало дуже небезпечно, бо кацапи обстрілюють місто і прикордоння щодня і щоночі. А щодо того, що обстрілів стало менше, як віщав Найвеличніший, то нагла брехня
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23.09.2024 08:18 Відповісти
Пiдтвержую вашi слова... Суми 😥
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23.09.2024 17:28 Відповісти
Зеленський то психічно неадекватна істота. Він уже настільки забрехався, що і сам у те повірив, увів брехню в ранг державної політики і забаламутив і приспав народ. І веде Україну у прірву.
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23.09.2024 08:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PU9_d_AiFb0&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 ДРУЗЕНКО: побоювання Залужного по Курську справдились! Ексголовком сильно посварився з Зеленським!

https://www.youtube.com/@pryamiy

https://www.youtube.com/@pryamiy Телеканал Прямий
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23.09.2024 08:26 Відповісти
Курська операція : тактичний успіх, стратегічний промах?
Це те ,від чого застерігав Залужний - зайшли ,а далі що ? Стратегічна безвихідь. Розтягнутий фронт ...
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23.09.2024 08:35 Відповісти
А далі Кринки 2.0
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23.09.2024 08:40 Відповісти
Вчера по телемарафету показывали в каких санаторно-курортных условиях находятся военнопленные с Курвщины. Наши пенсионеры интерисуются как можно сдатса своим же в плен
И еще оправдывают людское отношения к кацапам требованиями МКЧХ. Садомозахизм какой-та
А еще на Курвщине нада поддерживать какой-та порядок. Кормить тех вражеских граждан, обеспечивать медицинскую помощь вместо того чтобы просто вырезать. Мы чо дочки Коломыйского, шо у нас денег есть на это?

И еще я не понимаю почему мы не крадем газ из трубы как раньше. Или Крадем? Крадет Ермак
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23.09.2024 08:42 Відповісти
Верещук: Україна відкрила цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області. Жителі Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога, можуть звернутися по допомогу.
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23.09.2024 08:58 Відповісти
Ё@аный пи@дец.
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23.09.2024 17:04 Відповісти
Результати помітні.

Софія Федина:

"Разом з колегами подали депутатське звернення до Міністерства оборони та Державного бюро розслідувань, щоб ретельно вивчили ситуацію та надали правову оцінку цій інформації".

Але це ппць(
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23.09.2024 09:03 Відповісти
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23.09.2024 09:05 Відповісти
О, главзеб уже и заунывную запел , насчет Курска.
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23.09.2024 09:24 Відповісти
Сумщина знає про результати цієї операції.
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23.09.2024 10:23 Відповісти
Ми не тiльки знаемо резульати, а вiдчуваемо iх на своеi шкурi...
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23.09.2024 17:34 Відповісти
В цій частині в'ю він визнає, що "У Украины ... проблемы с мобилизацией людей, ..., и не (нет) достаточно сил, чтобы остановить их (касапів)"; а також знову котить бочку на наших спонсорів, а саме: "но это отвлекает внимание от более важного момента, а именно того, что мы должны получить то, что нам обещали. Я говорю, сначала дайте нам это, а потом проанализируйте, в чем корень проблемы: в Украине или в вас".
https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
***************
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
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23.09.2024 12:11 Відповісти
Зельц ты эпохальный полководец, Вофка Македонский.💪
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23.09.2024 15:05 Відповісти
тобто зділквідувати небезпеку для покровська, то не був би доказ наших спроможностей... ну, зелений ********, логіка - зашібісь!!
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23.09.2024 15:39 Відповісти
Наступ на Курщині показав, як єрмак коня на скаку зупинив.
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23.09.2024 15:49 Відповісти
Арестуют при выходе с самолёта за гос. Измену и гос. переворот. Рано или поздно
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23.09.2024 16:59 Відповісти
ЗЄля, покажи на що ти здатен-піди ГЕТЬ!!!
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23.09.2024 17:04 Відповісти
Если уже зашли в Курскую область, то где тогда ежедневные удары по промышленным предприятиям Курска, энергообъектам, ТЕЦам, подстанциям???
НИХЕРА нет, потому, что ФСБешник дЕрмак крышует.
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23.09.2024 17:17 Відповісти
103-львівська тро там.Та, ще 80-та львівська дшб. Найкращих і вмотивованих сир кинув на курськ з дон.напрямку,ослабивши позиції на дон.напрямку,а зе вважає це великим успіхом.
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23.09.2024 17:19 Відповісти
А разбить русских на Донбассе теми же силами ума не хватило?
Вот и показал бы партнерам, на что мы способны.
Так нет. Велика вероятность была, что не получится.
А тебе нужен был пиар. У тебя даже война - театр (квартал) для твоего личного пиара.
Вот и решил ты ударить там, где у русских слабо организована оборона плюс там необстрелянные срочники.
Ты выступил как боксер профи тяжеловес против любителя средней категории, "щоб показати партнерам, на що ми здатні"
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23.09.2024 17:41 Відповісти
Коли хлопці вийдуть живими з курська як тоді буде про що говорити. А те що скоро ляже Покровськ- то це віслюка не колише
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23.09.2024 18:06 Відповісти
Гнойні виправдання.
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23.09.2024 18:13 Відповісти
Вбити декілька тисяч воїнів,щоб щось показати партнерам?Він людожер.Нехай подивіться в очі не бидону,а батькам ціх загибих за його понти.
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23.09.2024 18:17 Відповісти
Ну показав ти партнерам і що ?
чисто клоунська маніпуляція.

без військ союзників ми московію не зламаємо , так вони звісно можуть все кинути і вийти з України як з Київщини але ж то інше то їх вихід а не силою їх взяти то різні речі
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23.09.2024 18:53 Відповісти
Ви перший від кого я почув правду яку якось не ******* казати, що з київщини да й півночі вони вийшли а не їх вибили. Очевидно що це був відволікаючий удар щоб відтягнути більше військ з півдня.І після того як вони зробили сухопутний хлях до Криму (більше схоже на здачу півдня),
орки вивели свої війська з півночі. Так що ***** небрехав коли якось сказав що основної цілі
(мабуть по договору) вони досягли.
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23.09.2024 21:59 Відповісти
Краще б цей недоносок доказував свою здатність на своїй жінці, а не кидаючи тисячі наших воїнів у свою чергову авантюру.
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23.09.2024 19:11 Відповісти
Логічно і це би Захід зрозумів,якщо би сформували ударний кулак для курська в 10тис. з військ навколо Києва,де їх чисельність,як мінімум 100.
Так,ні,зняли з донецького напрямку,в т.ч.найкращі бригади плюс всі Гімарси.
І Захід про це в курсі реального часу.
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23.09.2024 20:44 Відповісти
А партнери що?
Може артилерії, літаків, ППО, броні дали більше?
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23.09.2024 21:48 Відповісти
Мені сподобався коментар якоїсь пані яка написала абсолютно слушну думку, що якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї "нелогічності" не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.
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23.09.2024 22:02 Відповісти
У 2019 році обрали до влади мародерів, казнокрадів, а не державників
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23.09.2024 22:36 Відповісти
Судячи з усього усі військові були проти, когось познімали з посад і офіс продавив цю авантюру. А тепер цей укуриш кожні 5 хвилин міняє формулювання і сам не розуміє на чорта йому та курщина
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23.09.2024 23:21 Відповісти
Наступ на Курщині провели, щоб показати партнерам, на що ми здатні, - Зеленський Джерело:

Та вони вже давно знають на що ви, пане президенте, здатні. Але,мабуть, ні, бо вони аж ніяк не сподівались, ви "вельмишановний" запхаєте всю західну зброю в курські болота і там її залишите. Жовтень не за горами, а це означає, що дощі також.
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24.09.2024 00:50 Відповісти
Я думаю, що ЦЕНЗОРУ вже потрібно припинити цитувати цього паяца. Не сипте Укранїі сіль на рану. Замість знимки "вельмишановного" постити фото мавпи. Вони обидва виглядають, як брати.
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24.09.2024 01:06 Відповісти
А тепер цікаво виходить, з тою курщиною якийсь цугцванг, якщо вийти звідти, то росія зразу знайде там "військові злочини", змішає правду і брехню та побіжить з нею до оон, а якщо не вийти, то утримання ворожої території відтягуватиме українські сили і ресурси можливо ще більше ніж російські.
Можливо з психологічної точки зору це і мало якийсь результат, але практичні наслідки цього оцінити неможливо.
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24.09.2024 01:18 Відповісти
 
 