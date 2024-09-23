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Зеленський (22456) перемога (486)

Україна представить у Сполучених Штатах План перемоги всім лідерам країн-партнерів, - Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 22 вересня

Володимир Зеленський заявив, що План перемоги буде представлений всім лідерам країн-партнерів.

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.

Зеленський зазначив, що першим План побачить повністю Президент Америки Джо Байден.

"Звичайно, представлю План перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як Президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із Планом перемоги. Представимо також його в Конгресі – обом партіям, – і обом кандидатам у Президенти Сполучених Штатів", - додав глава держави.

Він підкреслив, що США мають  "достатню силу", щоб разом з Україною та іншими союзниками та партнерами "забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше".

"Нам потрібен мир. Саме так, як передбачено Формулою миру. Саме так, як передбачено Статутом ООН. Ми все для цього робимо. Зброя для захисту нашої незалежності та наших людей. Дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. І справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки", - резюмував Зеленський.

Читайте: Зеленський про телемарафон: Він показує правду серед дезінформації

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Дивіться: Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні, - Зеленський

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Топ коментарі
+10
А у цьому плані далі

- корупція

- узурпація влади

- Ермак

якщо так то він до одного місця. Зараз ми від раші відрізняємся лише мовою і прапором
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23.09.2024 01:36
+10
План:
1. Дайте грошей
2. Можна проста деньгами
3. Сайтись пасередине с ФРС для получения грошей
4. Нада просто перестать стрелять деньги в Европе и начать стрелять их США.
5.Нет, на пианино я играть не буду. Но если дадут грошей, то это неточно.
6. Деньги давай! Давай деньги! Украина вас не забудет!
7. Если не дадите грошей, то ми збудуймо Берлинську стену взад.
8. Нє, это не угроза. Мне так сказали.
9. Тю, а шо случилася?Неужели нельзя просто напечатать грошей, то есть доляров?
10 Грош вам цена, якщо не дадите грошей.
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23.09.2024 02:01
+10
Шість років потому Зеленський казав, оскільки він у своїй голові війну вже закінчив, то в нього є мирний план по завершенню війни! Для цього треба перестати наживатись на війні, перестати стріляти, подивитися уйлу в очі і домовитись посередні. Потім мирний план номер 2 Зеленського намагалися здійснити у Стамбулі , де ледь-ледь не втратили суверенітет. Зараз мирний план номер три, чим він стане для країни?
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23.09.2024 02:02
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А у цьому плані далі

- корупція

- узурпація влади

- Ермак

якщо так то він до одного місця. Зараз ми від раші відрізняємся лише мовою і прапором
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23.09.2024 01:36 Відповісти
Лише мовою і прапором?
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23.09.2024 02:32 Відповісти
шмаркля лживая
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23.09.2024 01:37 Відповісти
План..., той що у порошку...
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23.09.2024 01:37 Відповісти
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23.09.2024 01:39 Відповісти
Він сам в свої слова невірить
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23.09.2024 01:44 Відповісти
Зеленський представить Байдену і Гарріс план перемоги - хоча ні Байден, ні Гарріс жодного разу не сказали, що хочуть перемоги України. Таким чином Зеленський публічно тицьне носом цю парочку в питання - чи хочете ви перемоги України? А якщо ви не хочете перемоги України і не підтримаєте план цієї перемоги - то тільки ви будете винні в поразці України! Тільки ви, Байден і Гарріс!

Тому давай ракети без обмежень, літаки без обмежень, танки без обмежень!
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23.09.2024 01:45 Відповісти
А в разі відмови - покарання обом:

- заборонити відкривати рахунки в "Монобанку";
- заборонити їм працювати в "Армії відновлення України";
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23.09.2024 02:06 Відповісти
Це вам хто так сказав? Трамп?! ОП?! Досить маніпуляції
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23.09.2024 08:01 Відповісти
Це "чказала" вся його діяльність на посту президента та верховного головноком за 5 р
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23.09.2024 08:52 Відповісти
- це трампіст; і він тут наїзжає не стільки на ЕрЗе, як на Байдена+Харріс, мовляв, ті нічого не дають для перемоги України, бо не хочуть тої перемоги.
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23.09.2024 12:17 Відповісти
Байден+Харріс не тільки нічого не дають для перемоги України, а й жодного разу не сказали, що хочуть перемоги України!
Спростуй, спробуй!
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23.09.2024 13:31 Відповісти
а Трамп сказав, що хоче де-факто поразки України у вигляді заборони ЗСУ стріляти по касапам, заборонивши передачу нам зброї.
Спробуй, спростуй, що для України - краще мати менше зло.
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23.09.2024 15:21 Відповісти
"Трамп сказав, що хоче де-факто поразки України у вигляді заборони ЗСУ стріляти по касапам, заборонивши передачу нам зброї."

Давай цитату Трампа. Але добре, що ти визнав = Байден = зло.
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23.09.2024 15:43 Відповісти
достатньо інф про це на цензорі, де він виказує повагу ***** і погрожує припинити допомогу Україні. Потрібно лише мати очі та ІQ їх зрозуміти.

Ти краще визнай, що Трамп - де-факто ворог для України.
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23.09.2024 16:12 Відповісти
Ну бачиш, ні цитати, нічого у тебе немає - значить ти балабол
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23.09.2024 20:23 Відповісти
забагато честі для тебе, брехуна, щоб я саме на цензорі наводив інфи з цензора.
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23.09.2024 21:15 Відповісти
Не Україна, яка цього "плану" не лише не обговорюаала, але й в очі не бачила, а Зєлєнскій, якому той "план" підсунув такий собі мутний Єрмак.
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23.09.2024 01:45 Відповісти
План:
1. Дайте грошей
2. Можна проста деньгами
3. Сайтись пасередине с ФРС для получения грошей
4. Нада просто перестать стрелять деньги в Европе и начать стрелять их США.
5.Нет, на пианино я играть не буду. Но если дадут грошей, то это неточно.
6. Деньги давай! Давай деньги! Украина вас не забудет!
7. Если не дадите грошей, то ми збудуймо Берлинську стену взад.
8. Нє, это не угроза. Мне так сказали.
9. Тю, а шо случилася?Неужели нельзя просто напечатать грошей, то есть доляров?
10 Грош вам цена, якщо не дадите грошей.
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23.09.2024 02:01 Відповісти
Valeriy Prozapas: На абсолютно справедливі та логічні пункти "плану перемоги" (з гарантіями від Заходу поставок озброєння, фінансування, запрошення в НАТО та вступу в ЄС), Захід так само логічно може запитати - а що взамін?
Знищений парламентаризм?

Коаліція в Раді "слуг" з ОПЗЖ?

Зачищене інформаційне поле та мільярди на "єдыный"?

Руйнування місцевого самоврядування?

5-6 менеджерів з душком Портнова?

Червінський в клітці і 120 справ на Порошенка від колективного Деркача?

Тотальний схематоз та нехтування порадами Заходу щодо Рахункової, податків, митниці тощо?

___

Знову не зібравши своє розкидане каміння ставляться завдання всьому білому світу - починати з себе схоже так ніхто і не збирається.
"Простиє рєшєнія", "почєму ми до сіх пор нє", дубль 100500.

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23.09.2024 04:29 Відповісти
Шість років потому Зеленський казав, оскільки він у своїй голові війну вже закінчив, то в нього є мирний план по завершенню війни! Для цього треба перестати наживатись на війні, перестати стріляти, подивитися уйлу в очі і домовитись посередні. Потім мирний план номер 2 Зеленського намагалися здійснити у Стамбулі , де ледь-ледь не втратили суверенітет. Зараз мирний план номер три, чим він стане для країни?
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23.09.2024 02:02 Відповісти
Виборці нарколиги,начувайтесь!
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23.09.2024 02:30 Відповісти
Интересно , а чем Ермак разбавляет порошок, что ОНО такое несет ?!
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23.09.2024 03:05 Відповісти
Марганцовкой. Виходить такий розовенький, веселий колір.
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23.09.2024 04:28 Відповісти
Грибочками.
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23.09.2024 08:10 Відповісти
своей мочой - выжимает штаны
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23.09.2024 09:09 Відповісти
Від лідора лідерам.
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23.09.2024 04:35 Відповісти
Носиться зі своїм планом як урень зі ступою...ідіот...
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23.09.2024 05:02 Відповісти
Саме так, а перед цим так само носився з самітом миру...
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23.09.2024 05:37 Відповісти
Партнери клали большой і толстий на твій "план", як і на тебе самого безтолкового. Світ вже давно переконався, що це чмо ні нащо не здатне.
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23.09.2024 07:20 Відповісти
Він тупо знімає з себе відповідальність
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23.09.2024 07:41 Відповісти
А він що не президент України чи не Верховнокомандувач?! Чи Україна в НАТО?! За усе буде нести і несе відповідальність тільки він і його фракція.
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23.09.2024 08:04 Відповісти
нікуя,йому байден з порошенком перемогти не дають
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23.09.2024 08:18 Відповісти
«Хитрий» (це вони так думають) план перемоги Єрмака-Зеленського:
1. Просити нереальне
2. Природно, отримати відмову
3. Оголосити українцям, що нам відмовилися допомогти перемогти, тому ми змушені піти на принизливі умови капітуляції путлера.

У цього «плану» є одна нестиковочка. Чи прийме путлер капітуляцію України або продовжить бойові дії?
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23.09.2024 08:20 Відповісти
Хто той "план" читатиме? Якими силами і засобами планується "перемога"? Що зроблено керівництвом країни в Україні для цієї "перемоги"? Крім - дайте, допоможіть, привезіть, навчіть, профінансуйте, підтримайте... З ним уже у світі ніхто не хоче мати справу і слухати.
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23.09.2024 08:56 Відповісти
Украина представит в Соединенных Штатах План победы всем лидерам стран-партнеров:

1. Дайте бабло...
2. Дайте еще бабла...
3. Дайте ещё ещЕе бабла...
4. Не забыть позвонить Александру Грыгоровычу и рассказать откуда будет вторжение
5. БайденпачемумыневНАТО?!
6. Дайте бабло и ни о чем не спрашивайте.
- Зеленский
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23.09.2024 09:31 Відповісти
яке ж воно брехло... До самого повномасштабного вторгнення воно відмовлялось від зброї союзників, бо йому потрібно було кр(р)асти асвальт, а за зброю тоді потрібно було платити - хоча тоді пропонувалися форми оплати а-ля-лендліз (лізінг)... А в цьому в'ю він бреше "План А был предложен до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различными видами оружия. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не произойдет. Они не послушали".
Хочу ще зазначити, що https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
***************
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
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23.09.2024 12:44 Відповісти
Буба ты нас покидаешь, ты в космическом корабле?
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23.09.2024 13:15 Відповісти
 
 