Україна представить у Сполучених Штатах План перемоги всім лідерам країн-партнерів, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що План перемоги буде представлений всім лідерам країн-партнерів.
Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звернення президента.
Зеленський зазначив, що першим План побачить повністю Президент Америки Джо Байден.
"Звичайно, представлю План перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як Президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із Планом перемоги. Представимо також його в Конгресі – обом партіям, – і обом кандидатам у Президенти Сполучених Штатів", - додав глава держави.
Він підкреслив, що США мають "достатню силу", щоб разом з Україною та іншими союзниками та партнерами "забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше".
"Нам потрібен мир. Саме так, як передбачено Формулою миру. Саме так, як передбачено Статутом ООН. Ми все для цього робимо. Зброя для захисту нашої незалежності та наших людей. Дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. І справедливість для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки", - резюмував Зеленський.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
Будь ласка, зачекайте...
- корупція
- узурпація влади
- Ермак
якщо так то він до одного місця. Зараз ми від раші відрізняємся лише мовою і прапором
Тому давай ракети без обмежень, літаки без обмежень, танки без обмежень!
- заборонити відкривати рахунки в "Монобанку";
- заборонити їм працювати в "Армії відновлення України";
Спростуй, спробуй!
Спробуй, спростуй, що для України - краще мати менше зло.
Давай цитату Трампа. Але добре, що ти визнав = Байден = зло.
Ти краще визнай, що Трамп - де-факто ворог для України.
1. Дайте грошей
2. Можна проста деньгами
3. Сайтись пасередине с ФРС для получения грошей
4. Нада просто перестать стрелять деньги в Европе и начать стрелять их США.
5.Нет, на пианино я играть не буду. Но если дадут грошей, то это неточно.
6. Деньги давай! Давай деньги! Украина вас не забудет!
7. Если не дадите грошей, то ми збудуймо Берлинську стену взад.
8. Нє, это не угроза. Мне так сказали.
9. Тю, а шо случилася?Неужели нельзя просто напечатать грошей, то есть доляров?
10 Грош вам цена, якщо не дадите грошей.
Знищений парламентаризм?
Коаліція в Раді "слуг" з ОПЗЖ?
Зачищене інформаційне поле та мільярди на "єдыный"?
Руйнування місцевого самоврядування?
5-6 менеджерів з душком Портнова?
Червінський в клітці і 120 справ на Порошенка від колективного Деркача?
Тотальний схематоз та нехтування порадами Заходу щодо Рахункової, податків, митниці тощо?
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Знову не зібравши своє розкидане каміння ставляться завдання всьому білому світу - починати з себе схоже так ніхто і не збирається.
"Простиє рєшєнія", "почєму ми до сіх пор нє", дубль 100500.
1. Просити нереальне
2. Природно, отримати відмову
3. Оголосити українцям, що нам відмовилися допомогти перемогти, тому ми змушені піти на принизливі умови капітуляції путлера.
У цього «плану» є одна нестиковочка. Чи прийме путлер капітуляцію України або продовжить бойові дії?
1. Дайте бабло...
2. Дайте еще бабла...
3. Дайте ещё ещЕе бабла...
4. Не забыть позвонить Александру Грыгоровычу и рассказать откуда будет вторжение
5. БайденпачемумыневНАТО?!
6. Дайте бабло и ни о чем не спрашивайте.
- Зеленский
Хочу ще зазначити, що https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
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Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю