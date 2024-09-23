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Зеленский (19056) победа (589)

Украина представит в Соединенных Штатах План победы всем лидерам стран-партнеров, - Зеленский

Звернення Володимира Зеленського 22 вересня

Владимир Зеленский заявил, что План победы будет представлен всем лидерам стран-партнеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.

Зеленский отметил, что первым полностью План увидит  Президент Америки Джо Байден.

"Конечно, представлю План победы всем лидерам стран-партнеров, которые так же, как Президент Байден, являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с Планом победы. Представим также его в Конгрессе - обеим партиям, - и обоим кандидатам в Президенты Соединенных Штатов", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что США имеют "достаточную силу", чтобы вместе с Украиной и другими союзниками и партнерами "обеспечить то, к чему мы стремимся больше всего".

"Нам нужен мир. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Именно так, как предусмотрено Уставом ООН. Мы все для этого делаем. Оружие для защиты нашей независимости и наших людей. Дипломатия для консолидации партнеров и принуждения России к миру. И справедливость для того, чтобы Россия отвечала за эту войну и чувствовала ее последствия", - резюмировал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о телемарафоне: Он показывает правду среди дезинформации

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Также читайте: Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне, - Зеленский
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Топ комментарии
+10
А у цьому плані далі

- корупція

- узурпація влади

- Ермак

якщо так то він до одного місця. Зараз ми від раші відрізняємся лише мовою і прапором
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23.09.2024 01:36
+10
План:
1. Дайте грошей
2. Можна проста деньгами
3. Сайтись пасередине с ФРС для получения грошей
4. Нада просто перестать стрелять деньги в Европе и начать стрелять их США.
5.Нет, на пианино я играть не буду. Но если дадут грошей, то это неточно.
6. Деньги давай! Давай деньги! Украина вас не забудет!
7. Если не дадите грошей, то ми збудуймо Берлинську стену взад.
8. Нє, это не угроза. Мне так сказали.
9. Тю, а шо случилася?Неужели нельзя просто напечатать грошей, то есть доляров?
10 Грош вам цена, якщо не дадите грошей.
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23.09.2024 02:01
+10
Шість років потому Зеленський казав, оскільки він у своїй голові війну вже закінчив, то в нього є мирний план по завершенню війни! Для цього треба перестати наживатись на війні, перестати стріляти, подивитися уйлу в очі і домовитись посередні. Потім мирний план номер 2 Зеленського намагалися здійснити у Стамбулі , де ледь-ледь не втратили суверенітет. Зараз мирний план номер три, чим він стане для країни?
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23.09.2024 02:02
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А у цьому плані далі

- корупція

- узурпація влади

- Ермак

якщо так то він до одного місця. Зараз ми від раші відрізняємся лише мовою і прапором
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23.09.2024 01:36 Ответить
Лише мовою і прапором?
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23.09.2024 02:32 Ответить
шмаркля лживая
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23.09.2024 01:37 Ответить
План..., той що у порошку...
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23.09.2024 01:37 Ответить
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23.09.2024 01:39 Ответить
Він сам в свої слова невірить
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23.09.2024 01:44 Ответить
Зеленський представить Байдену і Гарріс план перемоги - хоча ні Байден, ні Гарріс жодного разу не сказали, що хочуть перемоги України. Таким чином Зеленський публічно тицьне носом цю парочку в питання - чи хочете ви перемоги України? А якщо ви не хочете перемоги України і не підтримаєте план цієї перемоги - то тільки ви будете винні в поразці України! Тільки ви, Байден і Гарріс!

Тому давай ракети без обмежень, літаки без обмежень, танки без обмежень!
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23.09.2024 01:45 Ответить
А в разі відмови - покарання обом:

- заборонити відкривати рахунки в "Монобанку";
- заборонити їм працювати в "Армії відновлення України";
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23.09.2024 02:06 Ответить
Це вам хто так сказав? Трамп?! ОП?! Досить маніпуляції
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23.09.2024 08:01 Ответить
Це "чказала" вся його діяльність на посту президента та верховного головноком за 5 р
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23.09.2024 08:52 Ответить
- це трампіст; і він тут наїзжає не стільки на ЕрЗе, як на Байдена+Харріс, мовляв, ті нічого не дають для перемоги України, бо не хочуть тої перемоги.
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23.09.2024 12:17 Ответить
Байден+Харріс не тільки нічого не дають для перемоги України, а й жодного разу не сказали, що хочуть перемоги України!
Спростуй, спробуй!
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23.09.2024 13:31 Ответить
а Трамп сказав, що хоче де-факто поразки України у вигляді заборони ЗСУ стріляти по касапам, заборонивши передачу нам зброї.
Спробуй, спростуй, що для України - краще мати менше зло.
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23.09.2024 15:21 Ответить
"Трамп сказав, що хоче де-факто поразки України у вигляді заборони ЗСУ стріляти по касапам, заборонивши передачу нам зброї."

Давай цитату Трампа. Але добре, що ти визнав = Байден = зло.
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23.09.2024 15:43 Ответить
достатньо інф про це на цензорі, де він виказує повагу ***** і погрожує припинити допомогу Україні. Потрібно лише мати очі та ІQ їх зрозуміти.

Ти краще визнай, що Трамп - де-факто ворог для України.
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23.09.2024 16:12 Ответить
Ну бачиш, ні цитати, нічого у тебе немає - значить ти балабол
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23.09.2024 20:23 Ответить
забагато честі для тебе, брехуна, щоб я саме на цензорі наводив інфи з цензора.
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23.09.2024 21:15 Ответить
Не Україна, яка цього "плану" не лише не обговорюаала, але й в очі не бачила, а Зєлєнскій, якому той "план" підсунув такий собі мутний Єрмак.
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23.09.2024 01:45 Ответить
План:
1. Дайте грошей
2. Можна проста деньгами
3. Сайтись пасередине с ФРС для получения грошей
4. Нада просто перестать стрелять деньги в Европе и начать стрелять их США.
5.Нет, на пианино я играть не буду. Но если дадут грошей, то это неточно.
6. Деньги давай! Давай деньги! Украина вас не забудет!
7. Если не дадите грошей, то ми збудуймо Берлинську стену взад.
8. Нє, это не угроза. Мне так сказали.
9. Тю, а шо случилася?Неужели нельзя просто напечатать грошей, то есть доляров?
10 Грош вам цена, якщо не дадите грошей.
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23.09.2024 02:01 Ответить
Valeriy Prozapas: На абсолютно справедливі та логічні пункти "плану перемоги" (з гарантіями від Заходу поставок озброєння, фінансування, запрошення в НАТО та вступу в ЄС), Захід так само логічно може запитати - а що взамін?
Знищений парламентаризм?

Коаліція в Раді "слуг" з ОПЗЖ?

Зачищене інформаційне поле та мільярди на "єдыный"?

Руйнування місцевого самоврядування?

5-6 менеджерів з душком Портнова?

Червінський в клітці і 120 справ на Порошенка від колективного Деркача?

Тотальний схематоз та нехтування порадами Заходу щодо Рахункової, податків, митниці тощо?

___

Знову не зібравши своє розкидане каміння ставляться завдання всьому білому світу - починати з себе схоже так ніхто і не збирається.
"Простиє рєшєнія", "почєму ми до сіх пор нє", дубль 100500.

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23.09.2024 04:29 Ответить
Шість років потому Зеленський казав, оскільки він у своїй голові війну вже закінчив, то в нього є мирний план по завершенню війни! Для цього треба перестати наживатись на війні, перестати стріляти, подивитися уйлу в очі і домовитись посередні. Потім мирний план номер 2 Зеленського намагалися здійснити у Стамбулі , де ледь-ледь не втратили суверенітет. Зараз мирний план номер три, чим він стане для країни?
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23.09.2024 02:02 Ответить
Виборці нарколиги,начувайтесь!
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23.09.2024 02:30 Ответить
Интересно , а чем Ермак разбавляет порошок, что ОНО такое несет ?!
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23.09.2024 03:05 Ответить
Марганцовкой. Виходить такий розовенький, веселий колір.
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23.09.2024 04:28 Ответить
Грибочками.
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23.09.2024 08:10 Ответить
своей мочой - выжимает штаны
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23.09.2024 09:09 Ответить
Від лідора лідерам.
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23.09.2024 04:35 Ответить
Носиться зі своїм планом як урень зі ступою...ідіот...
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23.09.2024 05:02 Ответить
Саме так, а перед цим так само носився з самітом миру...
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23.09.2024 05:37 Ответить
Партнери клали большой і толстий на твій "план", як і на тебе самого безтолкового. Світ вже давно переконався, що це чмо ні нащо не здатне.
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23.09.2024 07:20 Ответить
Він тупо знімає з себе відповідальність
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23.09.2024 07:41 Ответить
А він що не президент України чи не Верховнокомандувач?! Чи Україна в НАТО?! За усе буде нести і несе відповідальність тільки він і його фракція.
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23.09.2024 08:04 Ответить
нікуя,йому байден з порошенком перемогти не дають
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23.09.2024 08:18 Ответить
«Хитрий» (це вони так думають) план перемоги Єрмака-Зеленського:
1. Просити нереальне
2. Природно, отримати відмову
3. Оголосити українцям, що нам відмовилися допомогти перемогти, тому ми змушені піти на принизливі умови капітуляції путлера.

У цього «плану» є одна нестиковочка. Чи прийме путлер капітуляцію України або продовжить бойові дії?
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23.09.2024 08:20 Ответить
Хто той "план" читатиме? Якими силами і засобами планується "перемога"? Що зроблено керівництвом країни в Україні для цієї "перемоги"? Крім - дайте, допоможіть, привезіть, навчіть, профінансуйте, підтримайте... З ним уже у світі ніхто не хоче мати справу і слухати.
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23.09.2024 08:56 Ответить
Украина представит в Соединенных Штатах План победы всем лидерам стран-партнеров:

1. Дайте бабло...
2. Дайте еще бабла...
3. Дайте ещё ещЕе бабла...
4. Не забыть позвонить Александру Грыгоровычу и рассказать откуда будет вторжение
5. БайденпачемумыневНАТО?!
6. Дайте бабло и ни о чем не спрашивайте.
- Зеленский
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23.09.2024 09:31 Ответить
яке ж воно брехло... До самого повномасштабного вторгнення воно відмовлялось від зброї союзників, бо йому потрібно було кр(р)асти асвальт, а за зброю тоді потрібно було платити - хоча тоді пропонувалися форми оплати а-ля-лендліз (лізінг)... А в цьому в'ю він бреше "План А был предложен до полномасштабной войны, когда мы призывали к двум вещам: превентивным санкциям и превентивному усилению Украины различными видами оружия. Я сказал нашим партнерам: если Украина будет очень сильной, ничего не произойдет. Они не послушали".
Хочу ще зазначити, що https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
***************
Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю
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23.09.2024 12:44 Ответить
Буба ты нас покидаешь, ты в космическом корабле?
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23.09.2024 13:15 Ответить
 
 