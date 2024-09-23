Украина представит в Соединенных Штатах План победы всем лидерам стран-партнеров, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что План победы будет представлен всем лидерам стран-партнеров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение президента.
Зеленский отметил, что первым полностью План увидит Президент Америки Джо Байден.
"Конечно, представлю План победы всем лидерам стран-партнеров, которые так же, как Президент Байден, являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с Планом победы. Представим также его в Конгрессе - обеим партиям, - и обоим кандидатам в Президенты Соединенных Штатов", - добавил глава государства.
Он подчеркнул, что США имеют "достаточную силу", чтобы вместе с Украиной и другими союзниками и партнерами "обеспечить то, к чему мы стремимся больше всего".
"Нам нужен мир. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Именно так, как предусмотрено Уставом ООН. Мы все для этого делаем. Оружие для защиты нашей независимости и наших людей. Дипломатия для консолидации партнеров и принуждения России к миру. И справедливость для того, чтобы Россия отвечала за эту войну и чувствовала ее последствия", - резюмировал Зеленский.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
Пожалуйста, подождите...
- корупція
- узурпація влади
- Ермак
якщо так то він до одного місця. Зараз ми від раші відрізняємся лише мовою і прапором
Тому давай ракети без обмежень, літаки без обмежень, танки без обмежень!
- заборонити відкривати рахунки в "Монобанку";
- заборонити їм працювати в "Армії відновлення України";
Спростуй, спробуй!
Спробуй, спростуй, що для України - краще мати менше зло.
Давай цитату Трампа. Але добре, що ти визнав = Байден = зло.
Ти краще визнай, що Трамп - де-факто ворог для України.
1. Дайте грошей
2. Можна проста деньгами
3. Сайтись пасередине с ФРС для получения грошей
4. Нада просто перестать стрелять деньги в Европе и начать стрелять их США.
5.Нет, на пианино я играть не буду. Но если дадут грошей, то это неточно.
6. Деньги давай! Давай деньги! Украина вас не забудет!
7. Если не дадите грошей, то ми збудуймо Берлинську стену взад.
8. Нє, это не угроза. Мне так сказали.
9. Тю, а шо случилася?Неужели нельзя просто напечатать грошей, то есть доляров?
10 Грош вам цена, якщо не дадите грошей.
Знищений парламентаризм?
Коаліція в Раді "слуг" з ОПЗЖ?
Зачищене інформаційне поле та мільярди на "єдыный"?
Руйнування місцевого самоврядування?
5-6 менеджерів з душком Портнова?
Червінський в клітці і 120 справ на Порошенка від колективного Деркача?
Тотальний схематоз та нехтування порадами Заходу щодо Рахункової, податків, митниці тощо?
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Знову не зібравши своє розкидане каміння ставляться завдання всьому білому світу - починати з себе схоже так ніхто і не збирається.
"Простиє рєшєнія", "почєму ми до сіх пор нє", дубль 100500.
1. Просити нереальне
2. Природно, отримати відмову
3. Оголосити українцям, що нам відмовилися допомогти перемогти, тому ми змушені піти на принизливі умови капітуляції путлера.
У цього «плану» є одна нестиковочка. Чи прийме путлер капітуляцію України або продовжить бойові дії?
1. Дайте бабло...
2. Дайте еще бабла...
3. Дайте ещё ещЕе бабла...
4. Не забыть позвонить Александру Грыгоровычу и рассказать откуда будет вторжение
5. БайденпачемумыневНАТО?!
6. Дайте бабло и ни о чем не спрашивайте.
- Зеленский
Хочу ще зазначити, що https://www.ponomaroleg.com/bolshoe-intervyu-zelenskogo/ Олег Пономарь : в своєму блозі, зокрема, зазначає, що це важливе велике програмне в'ю ЄрЗе напередодні мега-важливого візиту в США; тому що від головного союзника України, яким є США, залежить надзвичайно багато чого. І продовжує: "Помните, что это интервью американскому СМИ и направлено оно на американцев - Байдена, Конгресс, налогоплательщиков. Нужно создавать давление как это было во всех случаях ранее - на Конгресс зимой, при утверждении важных решений по самолетам, ATACMS, Patriot и тд. Должно выглядеть так, что Байден просто вынужден выполнить волю всех".
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Виклад Пономаря основних тез в'ю ЕрЗе - за наведеною вище ссиллю