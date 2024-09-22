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Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру в Украине

Лідери Quad про війну в Україні

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности, включающего Австралию, Индию, Японию и США, выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине и призвали к установлению справедливого мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министров Австралии, Индии и Японии, которая состоялась в штате Делавэр, США.

В ней отмечается важность соблюдения международного права и принципов Устава ООН, в частности, уважения к территориальной целостности и суверенитету государств.

Лидеры Quad подчеркнули необходимость достижения справедливого и прочного мира, основанного на международном праве.

Кроме того, война в Украине, по мнению лидеров Quad, негативно влияет на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность, особенно в развивающихся странах. Они также осудили любое применение или угрозу применения ядерного оружия, призывая все государства воздерживаться от использования силы или ее угроз против суверенитета и территориальной целостности других стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине влияет на внутреннюю политику США и социальную структуру страны, - The Hill
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Топ комментарии
+18
Занепокоєння? Це потужно...
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22.09.2024 08:18
+17
Глибина занепокоєння занепокоєних занепокоєнців немає дна...
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22.09.2024 08:25
+16
Ну, закликали! І що?
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22.09.2024 08:18
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Занепокоєння? Це потужно...
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22.09.2024 08:18 Ответить
Кого закликали,папу римського???
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22.09.2024 08:30 Ответить
А в цей час Єземародерні мало Табахів та і=Мларіонових на ЄрмакоМарафеттБ та на 24-му - Є НОВИЙ ГЕРОЙ НОВА ЛЮСЯ , котра не зникає екранів Женя Кісєльо , перекладач папи Єрмака в Афагані просуває ...Арті Гріна

ПРо Арті Грін І я
кщо за хибне освітлення Іловайської трагедії несе відповідальність Костянтин Грішин (Семен Семенченко), то головним провідником російських наративів про бої на Дебальцевському виступі можна впевнено назвати людину, яка довго ховалася під фейсбучним нікнеймом "Arty Green" (Арті Грін). Хто ж він такий насправді? Спробуємо розібратися. "П'ятнадцять хвилин слави", які зробили цей персонаж загальновідомим, відбулися в березні 2015 року, коли до Адміністрації Президента надійшов лист зі зверненням, нібито від командирів та особового складу підрозділів Збройних Сил України, які брали участь в обороні Дебальцевого. Автори (або автор) критикували дії військового командування в зоні АТО та наполягали на необхідності змінити його. Оприлюднене у засобах масової інформації "звернення" викликало неабиякий резонанс. Його підписав Євген Бекрєнєв, військовий, нібито з позивним "Арті Грін". Згодом Служба Безпеки України організувала брифінг, де зробила заяву що "звернення" - це провокація спецслужб Росії.
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22.09.2024 11:19 Ответить

Арті ГРІН -ГЕРОЙ? МОСКОВСЬКИЙ агент?
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22.09.2024 11:21 Ответить
Коли у грудні 2019 року українці були здивовані затриманням ветерана АТО Андрія Антоненка, волонтерки Юлії Кузьменко, та військової медикині Яни Дугарь, Бекренєв заявив, що докази їхньої провини достатні. І розуміється він на цій темі, тому що п'ять років нібито працював у кримінальному розшуку, а ще п'ять - у власній охоронній фірмі.

"У 90-х я близько 5 років працював у карному розшуку. Потім ще 5 років займався приблизно тим самим, тільки вже у своїй охоронній компанії. На особистому рахунку близько тисячі (може більше, після 200 не рахував) розкритих злочинів, на 90% тяжких. Тому вважаю свою оцінку пред'явлених доказів громадськості досить компетентною".

Тут є цікавий момент. За словами Бекрєнєва, він "розкрив близько тисячі справ за десять років". Тобто, по сто на рік. Виходить, що на одну справу він витрачав приблизно три-чотири дні. Таким показникам позаздрить сам Шерлок Холмс. Хоча, знаючи, що у справі Шеремета йому було достатньо доказів, при тому, що, наприклад, зріст підозрюваних на фото і в реальному житті різниться, не дивно, що він діяв так швидко. Схоже Бекрєнєв просто не особливо звертав уваги на докази. У такому випадку нам шкода людей яких судили після його затримання. Або Бекрєнєв просто пише неправду.
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22.09.2024 11:22 Ответить
АРТІ ГРІН - рашист агент Кремля чи просто блогер -офіцер ЗСУ

Дані про цю фірму ми знайшли на російському сайті. Відповідно, податки компанія, яка була перереєстрована після окупації, з 2014 року платить у російський бюджет. "Подумаєте, був засновником", скажете ви. Але є один важливий момент. З лав засновників Євген Бєкренев вийшов лише 13 грудня 2021 року! Тобто, не виключено, що весь цей час він отримував гроші від компанії, яка тепер занадто сильно пов'язана із Росією. Адже, ми сумніваємось, що військовослужбовець ЗСУ може собі дозволити подорожувати десятками країн та купити яхту.

Що робив до війни Євген Бекрєнєв - невідомо. Також невідомо чи перебував він у Криму під час анексії. Але до Києва він приїхав у 2014 році з Риги (Латвія).

Військовий шлях "Арті Гріна"

Влітку 2014 року Євген Бекрєнєв приєднався до 25 окремого батальйону територіальної оборони "Київська Русь". У жовтні 2014 року батальйон було перетворено в 25-й окремий мотопіхотний батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України. Звертаємо увагу на те, що ані в батальйоні територіальної оборони, ані в мотопіхотному батальйоні немає артилерії. У той час як сам Бекрєнєв, який позиціонує себе як "військового експерта-артилериста" не має ані військової освіти, ані досвіду служби в армії. Бо за його ж словами в 90-х він працював у міліції, а в нульових вже мав власний бізнес.

У яких саме бойових діях в складі батальйону "Київська Русь" брав участь Бекрєнєв влітку - осені 2014 року, яке мав військове звання та посаду - дослівно невідомо. Сам він про це не пише, також немає свідчень тих, з ким він разом служив. Цікаво, що за той період ми не знайшли жодної його фотографії.
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22.09.2024 11:24 Ответить
Військовий шлях "Арті Гріна"

Влітку 2014 року Євген Бекрєнєв приєднався до 25 окремого батальйону територіальної оборони "Київська Русь". У жовтні 2014 року батальйон було перетворено в 25-й окремий мотопіхотний батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України. Звертаємо увагу на те, що ані в батальйоні територіальної оборони, ані в мотопіхотному батальйоні немає артилерії. У той час як сам Бекрєнєв, який позиціонує себе як "військового експерта-артилериста" не має ані військової освіти, ані досвіду служби в армії. Бо за його ж словами в 90-х він працював у міліції, а в нульових вже мав власний бізнес.

У яких саме бойових діях в складі батальйону "Київська Русь" брав участь Бекрєнєв влітку - осені 2014 року, яке мав військове звання та посаду - дослівно невідомо. Сам він про це не пише, також немає свідчень тих, з ким він разом служив. Цікаво, що за той період ми не знайшли жодної його фотографії.
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22.09.2024 11:25 Ответить
Але вже взимку 2015 року він представляється як "командир підрозділу артрозвідки 25 омпб"Найулюбленіша його тема - це бої за Дебальцеве та жорстка критика рішень командування під час операції. При тому, що саме Арті Грін може бути винен у втраті важливого населеного пункту Логвинове 8 лютого 2015 року. Ось свідчення офіцера, який у лютому 2015 року перебував у штабі сектору "С", розташованому в Дебальцеве.

"Увечері 8 лютого, до штабу сектора «С» вривається дуже збуджений «командир підрозділу артрозвідки 25 омпб» із позивним «Грін» […] і на підвищених тонах вимагає зустрічі з командуючим сектором, під тим приводом, що це питання «життя і смерті» для захисників Дебальцевого. Поки черговий пішов доповідати командувачу, «Грін», на весь штаб, панічно й збуджено переконував усіх присутніх у тому, що до Новогригорівки зайшли росіяни і що терміново потрібна вогнева підтримка та підкріплення, щоб їх звідти вибити. Командувач прийняв "Гріна". Про що саме вони говорили, я не знаю, але саме після цієї розмови Собко [полковник Сергій Собко, герой України, на той час підполковник, командир батальйонно-тактичної групи 30 омбр] отримав команду Тарана знятися зі своїх позицій та негайно виїхати в район Луганського. Найімовірніше, полковник Таран довірився доповіді «Гріна» і, злякавшись, що противник захопивши Новогригорівку, вдарить у тил Собко, вирішив зберегти батальйон шляхом його відведення. Таким чином у Логвиновому залишилися лише 4 військовослужбовці 54 орб, посилені протитанковим взводом. Через кілька годин, о 06:00 09 лютого, розвідгрупа противника, загальною чисельністю до взводу, користуючись складками місцевості та допомогою місцевого населення, потай підійшла до Логвинового. Однак була виявлена військовослужбовцями 54 орб. Проте замість того, щоб відкрити вогонь по противнику і змусити його відмовитися від подальших дій, наші розвідники спішно покинули Логвинове без жодного пострілу, встигнувши при цьому доповісти телефоном своєму командиру батальйону, про те, що в Логвинове зайшла російська розвідгрупа і що село захоплене".

За деякий час стало відомо, що Новогригорівку не захопили, але було вже пізно. Логвиново було втрачене. Можливо, це була лише помилка Бекрєнєва, який піддався паніці. Але тоді його нещадна критика рішень командування під час боїв за Дебальцеве, як мінімум лицемірна. Про цей епізод "Арті Грін", звичайно, не напише. Так само не напише і про свій бізнес в Криму. Тому пишемо ми.
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22.09.2024 11:27 Ответить
Коли Євген Бекрєнєв став Арті Гріном

Улітку 2015 року "Арті Грін" не просто залишає армію, він залишає Україну, та їде подорожувати. Подробиці його звільнення зі Збройних Сил - невідомі. Сам Бекрєнєв не уточнює, з якої посади та на яких підставах він повернувся у цивільне життя. Ми навіть поки не знаємо, перебував він на строковій службі або за контрактом, був рядовим, сержантом чи офіцером…

Що стало насправді основним чинником його різкого переходу від військової служби до публічної діяльності? Може він був ображений на те, що його персональних заслуг у дебальцевських боях не оцінили та не відмітили нагородами, на які він розраховував? А може це були якісь інші мотиви? Так чи інакше він починає жорстко критикувати армію і тодішню владу.

І це не просто критика, а нищівна і неаргументована інформація. Спочатку на своїй сторінці у Facebook, але потім його починають запрошувати як експерта інтернет-видання "https://www.youtube.com/watch?v=k8wl_B_QVAU Politeka ". Саме там найчастіше він висловлює свою думку.

"Politeka" ЗМІ, яке так радо готове вислухати позицію Арті Гріна, не славиться об'єктивністю. В дослідженні, яке проводив Інститут масової інформації за жовтень 2020 року, показало, що у 80 % матеріалів, які є на цьому ресурсі, розміщені із професійними порушеннями. У дослідженні роблять висновки, що до новин у цьому ЗМІ додаються оцінювальні судження, гіперболізуються проблеми та навмисно використовуються емоційні епітети. Ба більше, сайт загалом не можна зарахувати до професійної журналістики. Наскільки можна довіряти тоді спікерам цього видання?

Останнім часом Бекрєнєв проживає, виходячи з наявної інформації, на Кіпрі. Джерел своїх доходів він не оприлюднює, але "між справами" хизується власною яхтою (!). Питань, як бачимо, набагато більше, ніж відповідей.

Чи ошукуватиме людей Арті Грін і далі?
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22.09.2024 11:28 Ответить
Чи ошукуватиме людей Арті Грін і далі?

Як можна зрозуміти з наведених фактів Євген Бекрєнєв (Арті Грін) - людина дуже широкого профілю. Як і більшість так званих "диванних експертів" він розуміється на всьому і все коментує. Зручно, мабуть, писати дописи у Facebook, коли ти на берегах моря чи океану. Легко розмірковувати про російське вторгнення та про те, як закінчити війну, коли ходиш на власній яхті, та невідомим коштом подорожуєш десятками країн. Набагато складніше залишатися в Україні та намагатися змінити те, що ти вважаєш неправильним.

Але це, схоже, не для "Арті Гріна". Бути закордоном та мати там свою позицію набагато легше. Тому ми радимо зробити висновки, оскільки читачів у соціальній мережі пана Бекрєнєва багато, але чи заслуговує він на те, щоб до його думки дослухалися, в першу чергу військові?

Єва Шуть, спеціально для "https://mil.co.ua/ Військовий Кур'єр України " розслідування 31 січня 2022рік

Після того, як це розслідування було оприлюднене, з редакцією зв'язався високопоставлений військовий керівник. Він розповів, що в лютому 2015 року в Дебальцеве протягом чотирьох годин вночі мав розмову з Арті Гріном. За словами останнього, він начебто закінчив службу в 1988 році командиром взводу артрозвідки (мабуть, тому і "привласнив" собі таку посаду) та мешкає в країнах Балтії і є власником декількох суден.

Якщо ви маєте ще якусь інформацію - зв'яжіться з нами. Розслідування триває…
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22.09.2024 11:30 Ответить
Арті Грін: "Якби ми виконували всі накази, нас би вже не було". Наталія Мосейчук Podcast
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22.09.2024 11:32 Ответить
Фабрика новин -АРТИ ГРИН: Я бы ПРИСТРЕЛИЛ КОМБАТОВ за это! Подрывают армию, ПОТЕРИ УДИВЯТ. Горькая правда о Сырском- ютуб Евгеній Кісельов
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22.09.2024 11:34 Ответить
ці два блоги вище - свіжак від Єрмакомарафету останніх двох днів .
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22.09.2024 11:40 Ответить
Ну, закликали! І що?
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22.09.2024 08:18 Ответить
Пішли на пиятику.
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22.09.2024 08:20 Ответить
Закликати потрібно як мінімум це томагавками,інакше закликів ніхто не почує.😩
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22.09.2024 08:32 Ответить
Справедливии мир це докуди?
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22.09.2024 08:18 Ответить
До дупи...
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22.09.2024 08:34 Ответить
Индия призвала к миру... И увеличила закупки российской нефти?)
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22.09.2024 08:24 Ответить
не тільки. І ще трохи через прокладку продала нам снарядів.
Б - бізнес.
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22.09.2024 08:31 Ответить
Ми перекачуємо російську нафту в ЄС і збираємося збільшити постачання, даруючи ворогу мільярди, чому тоді Індії не можна?
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22.09.2024 13:46 Ответить
Глибина занепокоєння занепокоєних занепокоєнців немає дна...
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22.09.2024 08:25 Ответить
Брехливі ублюдки
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22.09.2024 08:29 Ответить
Але цікаво те, що закликали до миру в Україні, а до миру на росії ні ))
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22.09.2024 09:26 Ответить
Особливо Індія. Ще той "спонсор миру"
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22.09.2024 08:31 Ответить
Потужно🤣🤣🤣
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22.09.2024 08:32 Ответить
Називається-" пук у воду,,,"
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22.09.2024 08:34 Ответить
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22.09.2024 10:53 Ответить
кого закликали ? самі себе ? Байден може хіба що курей до зерна закликати .
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22.09.2024 08:35 Ответить
Та піздєц як вони рашки бояться! - коли Індіі сказали шо вона з - під поли продає снаряди які потрапляють до Украіни - індіиці відповіли - ви нас з кимось попутали
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22.09.2024 08:37 Ответить
Та не бояться вони вже рашки: всім вже зрозуміло що більшість установок для ядерних ракет, як і самих ракет - іржавий металобрухт.
А от задешево купувати російську нафту - це величезний прибуток. Бізнес на крові.
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22.09.2024 10:13 Ответить
глибоке занепокоєння...по кругу
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22.09.2024 08:38 Ответить
Що значить «закликали до миру? Попіднімали голову до неба і почали кликати мир
Є агресор. І це потрібно всюди прямо говорити! Росія винна у всьому - до неї і треба звертатись, її і треба зупиняти всім і всіма силами.
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22.09.2024 08:38 Ответить
Лицемміри. Одні забороняють бити по кацапам, інші ведуть бізнес з кацапами
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22.09.2024 08:41 Ответить
Світ де з одного боку пресують та найобують народ, а з іншого підтримують та заохочують розпусту і підарасів, і при цьому у обох сторін, спрага до бабла перекрила всі людські інстинкти, вже ніколи не буде ні нормальним, ні справедливим.
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22.09.2024 08:42 Ответить
Віднедавна будь яка міжнародна зустріч починається з глибокого занепокоєння про Україну. Зібралися, пукнули у воду, і далі почали свої справи робити.
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22.09.2024 08:46 Ответить
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22.09.2024 08:46 Ответить
Одні маріонетки тягли на схід, інші на захід, так і розірвали Україну.
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22.09.2024 08:52 Ответить
Головне що папуасам нічого жерти, а те що українці гинуть то таке ...
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22.09.2024 08:52 Ответить
Потужно закликали? Или так в полсилы?
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22.09.2024 08:57 Ответить
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22.09.2024 08:59 Ответить
та ну нах.. а як же "На Вашингттон!"
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22.09.2024 10:37 Ответить
З ракетою "На Вашингтон" все в порядку. Він і далі в штатному режимі перебуває на пусковій установці "лада-Каліна"
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22.09.2024 12:49 Ответить
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23.09.2024 04:52 Ответить
І що, не настав мир?
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22.09.2024 09:02 Ответить
Одне й те саме нікчемне бекання-мекання продовжується. Невиліковні. 🥴
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22.09.2024 09:06 Ответить
Чують що до їхнього куаду прийде китайський песець наступного року. Майбутні китайські провінції південна корея, тайвань і філіпіни вже навіть не закликають, просто чекають.
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22.09.2024 09:25 Ответить
І довго ці шаманські пляски будуть виконувати?
Щоби ЩО?
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22.09.2024 09:36 Ответить
....це вже навіть не смішно....
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22.09.2024 09:40 Ответить
Це зрада України. Русня не хоче ніякого миру. Кого вони намагаються обдурити, або прикидаються?
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22.09.2024 09:40 Ответить
Якби нанесли удари з чотирьох сторін - оце була б чотиристороння ініціатива.
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22.09.2024 09:53 Ответить
Лідери США, Індії, Японії та Австралії закликали до людиноїдного хижака не їсти людей. Потужно.
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22.09.2024 09:54 Ответить
Вони б ще закликали інопланетян! Чим далі тим ця цивілізація все більше дурнішає!
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22.09.2024 09:58 Ответить
В нас в місті є традиція ставити в різних місцях ''кликунів. Отож зараз думаю де б цих розмістити.
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22.09.2024 10:09 Ответить
Тупо на це реагувати. Звичайні порожні слова чиновників на порожніх зборах.
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22.09.2024 10:12 Ответить
США поки ще не говорили про мир. Сподіваюся це формальне звернення, до якого Байден не має відношення.
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22.09.2024 10:30 Ответить
ви б щє кітай і каендеру з іраном до цьогу списку долучили - однієї індії замало....
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22.09.2024 10:37 Ответить
ви собі уявляте заяву "Лідери США, Індії, Японії та Австралії закликали до війни в Україні?"
заявили і заявили - пішли кофе пити
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22.09.2024 10:40 Ответить
Представимо, що в свій час закликали Чикотіло не насилувати та не вбивати дівчат. Результат той самий. Так що, закликайте, закликайте, а Путін продовжуватиме вбивати. А якщо йому ще дозволити років три паузу, ще озброїтись, то міста Європи будуть такі, як Бахмут.
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22.09.2024 10:42 Ответить
не тею дорогою йдемо...
дуже легко заклуняривати про "дайте сукі все і зараз!"
набагато сложніше 15 снарядів виточити за зміну токарю...
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22.09.2024 10:48 Ответить
 
 