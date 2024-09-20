Война в Украине влияет на внутреннюю политику США и социальную структуру страны, - The Hill

Война в Украине выявила некоторые военные недостатки Запада, в том числе - недостаточный промышленный потенциал Америки для пополнения запасов вооружений и критически важных боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Согласно одному из опросов, 66% республиканцев хотели бы, чтобы США поощряли Киев к переговорам с Москвой, тогда как большинство демократов (62%) выступают за то, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Партийный раскол во внешней политике распространяется даже на восприятие того, какая страна является главным противником Америки: республиканцы больше всего обеспокоены Китаем, тогда как демократы прежде всего обеспокоены Россией, отмечает геостратег Брахма Челлани.

Американская помощь не смогла переломить ход войны в Украине и Россия продолжает медленно продвигаться. Одной из ключевых причин этого является то, что Украине больше, чем оружие и финансирование, нужны новобранцы для пополнения ее сил.

"Война также несет скрытые последствия, включая инфляцию внутри страны. Опрос показал, что 49% американцев поддерживают переговоры между Украиной и Россией, чтобы расходы американских домохозяйств больше не росли", - пишет Челлани.

Скрытые последствия войны в Украине также распространяются на геополитическую сферу, в частности, препятствуя способности США реагировать на более серьезный вызов, с которым они сталкиваются со стороны Китая. Кроме того, некоторые страны начинают рассматривать альтернативу доллару, что может ослабить его влияние, особенно в сфере нефтяных рынков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить собственные запасы

"Учитывая то, что военные ресурсы США уже истощены из-за участия в войнах в Украине и на Ближнем Востоке, они нуждаются в более реалистичной балансировке своих ключевых геополитических целей в то время, когда большинство американцев считают, что их могущество на мировой арене уменьшается", - добавляет Челлани.

Кроме того, затяжная война в Украине - не в интересах Америки. Но прекращение войны требует диалога и дипломатии, которых Байден избегает с Путиным.

Напомним, в новой стратегии на 2024 год, которую приняли военно-морские силы США, одной из целей указана "готовность к возможности войны с Китайской Народной Республикой до 2027 года". Кроме того, в командовании ВМС утверждают, что у США есть и другие ''конкуренты, с которыми нужно бороться, в частности - Россия, Иран и ливанская группировка боевиков "Хезболла".

Как говорится в документе, другая основная цель ВМС США - "усиление долгосрочного превосходства".