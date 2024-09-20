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Война в Украине влияет на внутреннюю политику США и социальную структуру страны, - The Hill

Війна в Україні впливає на США

Война в Украине выявила некоторые военные недостатки Запада, в том числе - недостаточный промышленный потенциал Америки для пополнения запасов вооружений и критически важных боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

Согласно одному из опросов, 66% республиканцев хотели бы, чтобы США поощряли Киев к переговорам с Москвой, тогда как большинство демократов (62%) выступают за то, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Партийный раскол во внешней политике распространяется даже на восприятие того, какая страна является главным противником Америки: республиканцы больше всего обеспокоены Китаем, тогда как демократы прежде всего обеспокоены Россией, отмечает геостратег Брахма Челлани.

Американская помощь не смогла переломить ход войны в Украине и Россия продолжает медленно продвигаться. Одной из ключевых причин этого является то, что Украине больше, чем оружие и финансирование, нужны новобранцы для пополнения ее сил.

"Война также несет скрытые последствия, включая инфляцию внутри страны. Опрос показал, что 49% американцев поддерживают переговоры между Украиной и Россией, чтобы расходы американских домохозяйств больше не росли", - пишет Челлани.

Скрытые последствия войны в Украине также распространяются на геополитическую сферу, в частности, препятствуя способности США реагировать на более серьезный вызов, с которым они сталкиваются со стороны Китая. Кроме того, некоторые страны начинают рассматривать альтернативу доллару, что может ослабить его влияние, особенно в сфере нефтяных рынков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить собственные запасы

"Учитывая то, что военные ресурсы США уже истощены из-за участия в войнах в Украине и на Ближнем Востоке, они нуждаются в более реалистичной балансировке своих ключевых геополитических целей в то время, когда большинство американцев считают, что их могущество на мировой арене уменьшается", - добавляет Челлани.

Кроме того, затяжная война в Украине - не в интересах Америки. Но прекращение войны требует диалога и дипломатии, которых Байден избегает с Путиным.

Напомним, в новой стратегии на 2024 год, которую приняли военно-морские силы США, одной из целей указана "готовность к возможности войны с Китайской Народной Республикой до 2027 года". Кроме того, в командовании ВМС утверждают, что у США есть и другие ''конкуренты, с которыми нужно бороться, в частности - Россия, Иран и ливанская группировка боевиков "Хезболла".

Как говорится в документе, другая основная цель ВМС США - "усиление долгосрочного превосходства".
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Цей бахіл - це часом не філіал параша тудей? Щось вони розтринділися про перемовини активно.
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20.09.2024 14:15 Ответить
Похоже на те.
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20.09.2024 14:22 Ответить
схоже республіканцям захотілося чергового Перл Харбору.
замість того щоб знищити террористичні угрупування в зародженні, вирішили повоювати коли вони разом краще підгототуються щоб вдарити з усіх напрямків.
шакали і гієни завжди збиваються в стаї для полювання.
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20.09.2024 14:24 Ответить
Для тих хто в танку, при владі в США зараз демократи. Вони приймають всі рішення щодо України, Ізраїлю, Хезболли, пігмеїв, мавп, кенгуру. Це все твій улюблений Байден.
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20.09.2024 14:31 Ответить
''конкуренти, з якими потрібно боротися, зокрема Росія, Іран і ліванське угруповання бойовиків "Хезболла" Джерело: https://censor.net/ua/n3510936

Стісняюсь спитать: скільки суден налічують ВМС "Хезболли"?
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20.09.2024 14:26 Ответить
Не надо стесняться. Кораблей у хизбалы нет. Есть только катера. Но зато имеется большое количество противокорабельных ракет которыми не так уж и давно они расхерачили израильский военный корабль например
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20.09.2024 17:33 Ответить
до соплежуя Байдена в мене алергія а до трампа ідолопм якого є *уйло і в самого є замашки і погляди як у *ула і гітлера це реальна загроза для демократії вцілому для нашого глобуса
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20.09.2024 14:48 Ответить
 
 