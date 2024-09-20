Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить собственные запасы
Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить запасы, необходимые для поддержания уровня собственной боеготовности. Однако Пентагон работает над тем, чтобы Украина получила всю обещанную помощь.
Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы действительно планируем использовать сумму, выделенную в пределах полномочий (для Украины - Ред.)", - сказала Сингх.
Она добавила, что администрация работает с Конгрессом, чтобы продлить действие полномочий после завершения финансового года, который истекает в конце сентября. В этой связи Сингх заверила, что правительство намерено "использовать каждый доллар и каждый цент".
По ее словам, сейчас осталось $5,8 млрд неиспользованной суммы в рамках президентских полномочий для Украины.
В то же время, пока Минобороны США не может оказывать военную помощь сейчас, поскольку нечем восстановить запасы, необходимые для поддержания уровня собственной боеготовности. Она напомнила, что долгое время, пока Конгресс принимал масштабный пакет помощи Украине, Пентагон не мог пополнить свои запасы.
Сингх также заверила, что в Конгрессе сохраняется двухпартийное согласие относительно обеспечения поддержки для Украины.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что в Пентагоне сократились запасы оружия, из-за чего США стараются не отправлять много помощи за один раз.
Пожалуйста, подождите...
я весь час дивуюсь як ще існує Україна з таким урядом, але
ще більше дивуюсь як існують США з такою бюрократією ?
БТРи з США, які їхали в Україну рекордні 499 діб
https://defence-ua.com/news/btri_z_ssha_jaki_jihali_v_ukrajinu_rekordni_499_dib_zasvitilisja_na_ozbrojenni_odnijeji_z_mehanizovanih_brigad-16481.html
це був ремонт !
Карл, не виробництво, а ремонт !
32 винищувачі F-22;
26 винищувачів F-15E;
11 винищувачів F-16C/D;
65 винищувачів F-15C/D;
56 штурмовиків А-10;
22 навчально-тренувальних Т-1А;
12 гелікоптерів HH-60G;
Минулого року армія вивела з експлуатації 46 штурмовиків A-10 Warthog.
Насправді F-22 взагалі не бачили багато бойових дій.
F-22 призначені для переваги в повітрі, тому вони в основному призначені для використання у війнах рівних або майже рівних. Єдине бойове вбивство F-22 у повітрі - це лопнути шпигунську повітряну кулю у 2023 році.
F-22
С цивилизованного языка это переводится как "или наконец делайте \ покупайте сами, или садитесь за переговоры".
Когда РФ была слаба - оружие что они давали, серьезно подкашивали её военно-экономический потенциал. Техника на миллион уничтожала технику на десять миллионов.
Сейчас РФ раздуплилась в военно-технологическом плане, и это оружие больше не дает такого эффекта, очень быстро уничтожается, а считать американцы прекрасно умеют.
Толку от этих условных хаймерсов, если к ним нужны еще сотня бредли, десяток петриотов, эскадрилья ф-16, и сотня томагавков?)
Прямо сказать не могут, потому что у них итак уже репутация неблагонадежных. Вот и петляют при помощи канцелярита: то подпись не там, то сроками на два часа опоздали, то ответственный за отправку в пробке на работу застрял.
щодня читаємо новини як хаймарс знищив то роту кацапів на шикуванні то понтонну переправу то ще якийсь об'єкт. Навіть якби просто дата нам ще з сотню хаймарсів і касетні ракети до них - можна було би перетворити ближні тили кацапів на пекло де не було би безпечного місця.
Але як дали нам 30 машинок літом 22-го так на тому все і скінчилось.
І ще й напарюють лохам що ракет до них нема - а тим часом в самих мають сотні цих РСЗО і Польща під дві сотні законтрактувала - мабуть Пентагон і польська армія не в курсі що ракет до них вистачає тільки для України
Так вот именно для того чтоб хаймерс не уничтожали - к нему нужна сопутствующая поддержка.
Зрештою це звичайна РСЗОшка, з нею не треба носитись як із носієм МБР - я бачив один раз Хаймарс в Лимані - з ним їхало пару броньовичків прикриття. Можливо на одному з таких тепер ставлять якийсь РЕБ - але не думаю що він може врятувати від якогось ланцету, наприклад - хіба що з кулемета зіб'ють якщо вчасно зможуть помітити.
Головиний їх захист сьогодні - не стояти на довго місці
Любая техника и любой род войск нуждается в поддержке другими родами войск. Гранатометчики ничего не сделают без стрелков, стрелки ничего не сделают без танкистов и так далее.
Здесь речь не о конкретно хаймерсе, а о том что капли оружия сейчас уже не помогут - оно вообще рискует до фронта не доехать, так что это просто выброшенные вникуда деньги.
Якби їх було не 30 а 100-200 - ситуація на полі бою була би геть іншою.
Пікапів купіть штук 1000, щоб були з запасом!
у кожного своя ціль
повод знайшовся
- где 4.2 млрд долларов с 2023 г ??
- где 61 млрд., за который проголосовал Конгресс, Украина получила, только, около 2 млрд
А як дамо,то або кастровану,або із забороною бити по території раші.
Але проблема в тому що трампиня вже прямо заявляє шо заморозить війну, віддасть параші весь Південь і Донбас а нас не пустить в НАТО.
Вибір для адекватного українця невеликий (про мага-імбецилів я не говорю, це клініка така сама як свідки Найшаличнішого)
Звіт 1 від 15 січня 2024
18,0млрд офіційно виділено на відновлення складів
25..9млрд обіцяно, проте не виділено на укладання контрактів
Обіцяти вже нічого, треба тільки заключати реальні контракти на 7.9млрд
Contract Award Date - останні контракти датовані березень-квітень 2023 року
Більше півроку не заключають контракти для відновлення складів, маючи 7.9млрд,
Звіт 2 від 26 квітня 2024
За період з 15 січня 2024, заключили контрактів на 1.1млрд
Обіцянки не змінились, 25.9млрд
Залишок, котрий не обіцяний 19.9млрд - котрі виділив Конгрес
PDA підписуються президентом, відновлення складів мабуть також
Якщо президент 40% робочого часу провів у відпустці - то ось такий результат
Друга людина на заміну президента Камала - також нічого не зробила, поки президент відпочивав.
Результат діяльності адміністрації Байден+Камала
гроші були та Конгрес додав на відновлення складів,
проте тепер склади пусті
Ну, і говорити про те, що всі ці касапи впритул не бачать і не згадують вини ЕрЗе в тому, що нема чим озброїти ЗСУ ні власною зброєю, ні союзницькою (через провал їхньої дипломатії) - зайве.
Відкриваємо https://media.defense.gov/2024/Feb/13/2003393680/-1/-1/1/UKRAINE-INFOGRAPHIC-15JAN2024.PDF звіт від 15 січня 2024 міноборони США
Дивимось
Ukraine Presidential Drawdown Replacement
це програма, за якою США заміщують військове обладнання, яке було передано Україні зі складів американських збройних сил за допомогою механізму Presidential Drawdown Authority.
Obligated $18.0B
Committed * $25.9B
Obligated ($18.0B) - це зобов'язані кошти, або ті кошти, які вже офіційно виділені і зарезервовані для конкретних програм та доступні для використання.
Committed ($25.9B) - це пообіцяні кошти, або загальна сума фінансової допомоги, яку США пообіцяли виділити. Ця сума включає як ті кошти, які вже зобов'язані, так і ті, що ще мають бути виділені в майбутньому.
Тобто без контракту на поповнення складів 7.9млрд на 15 січня 2024
Contract Award Date - це дата, коли офіційно було присуджено або укладено контракт між урядом (або іншою організацією) та підрядником. Це означає, що процес вибору постачальника завершився, і було укладено угоду на надання товарів, послуг або виконання робіт за контрактом.
Останні контракти квітень 2023 року
До чого тут Зеленський, Трамп?
Якщо немає пояснення, то відразу "кацапоботів-капітулянтів поряд з кондуїтом ботів трампососів, яких впевнено очолює "
По факту вийшло, шо тойже Шрайк заперечував до останнього, що допомога згорає в кінці місяця
Правда на відміну від інших, потім визнав помилку, та підтвердив що згорає.
Користувача, за цей спір - забанили.
Одного користувача розбанили, мабуть теж ставив питання, котрі краще не питати
https://t.me/ShrikeNews/17293?comment=1273340 Bek, [20.09.2024 11:16]
Спасибо за розбан . Буду вести себя прилично. Но все же Роман не расскажет почему администрация байдена удерживает почти 6 миллиардов военной помощи в этом году и 4 кажется с прошлых? )) АС Лонг ас Ит тейкс …
ШкЛірик R47, [20.09.2024 11:24]
Думаю, ненадовго вас розбанили😁
А на цензорі, деякі, також роблять "доноси" - просто за запитання
Чи це просто меседж Зєльцу - зброї нєт, но ви дєржитєсь
йдіть на переговори, бо будете воювати лопатами кулеби.
Так как в комментариях периодически вылазит тупизна про
ленд-лиз61 млрд баксов американской помощи, которые якобы должны достаться нам (не должны), напомню два апрельских поста на эту тему:
1) https://t.me/ShrikeNews/13836
2) https://t.me/ShrikeNews/13767
******* "срыватели покровов" (в брехливих мордах тут , , , , , , , і це ще не всі) когда никаких покровов и не существовало, все было известно с самого начала.