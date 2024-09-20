Міноборони США не може надавати військову допомогу зараз, оскільки не має чим відновити власні запаси

Міноборони США не може надавати військову допомогу зараз, оскільки не має чим відновити запаси, необхідні для підтримання рівня власної боєготовності. Однак Пентагон працює над тим, щоб Україна отримала всю обіцяну допомогу.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дійсно плануємо використати суму, виділену в межах повноважень (для України – Ред.)", - сказала Сінгх.

Вона додала, що адміністрація працює з Конгресом, аби продовжити дію повноважень після завершення фінансового року, який спливає наприкінці вересня. У цьому зв’язку Сінгх запевнила, що уряд має намір "використати кожен долар і кожен цент".

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За її словами, наразі залишилося $5,8 млрд невикористаної суми в межах президентських повноважень для України.

Водночас, поки Міноборони США не може надавати військову допомогу зараз, оскільки не має чим відновити запаси, необхідні для підтримання рівня власної боєготовності. Вона нагадала, що тривалий час, поки Конгрес ухвалював масштабний пакет допомоги Україні, Пентагон не міг поповнити свої запаси.

Сінгх також запевнила, що в Конгресі зберігається двопартійна згода стосовно забезпечення підтримки для України.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у Пентагоні скоротилися запаси зброї, через що США намагаються не відправляти багато допомоги за один раз.

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