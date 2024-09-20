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Пентагон (1376) допомога (7871) США (20980) Сінгх (47)

Міноборони США не може надавати військову допомогу зараз, оскільки не має чим відновити власні запаси

Сабріна Сінгх

Міноборони США не може надавати військову допомогу зараз, оскільки не має чим відновити запаси, необхідні для підтримання рівня власної боєготовності. Однак Пентагон працює над тим, щоб Україна отримала всю обіцяну допомогу.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дійсно плануємо використати суму, виділену в межах повноважень (для України – Ред.)", - сказала Сінгх.

Вона додала, що адміністрація працює з Конгресом, аби продовжити дію повноважень після завершення фінансового року, який спливає наприкінці вересня. У цьому зв’язку Сінгх запевнила, що уряд має намір "використати кожен долар і кожен цент".

Читайте: Пентагон вважає, що Ізраїль близький до початку наземної війни в Лівані, - WSJ

За її словами, наразі залишилося $5,8 млрд невикористаної суми в межах президентських повноважень для України.

Водночас, поки Міноборони США не може надавати військову допомогу зараз, оскільки не має чим відновити запаси, необхідні для підтримання рівня власної боєготовності. Вона нагадала, що тривалий час, поки Конгрес ухвалював масштабний пакет допомоги Україні, Пентагон не міг поповнити свої запаси.

Сінгх також запевнила, що в Конгресі зберігається двопартійна згода стосовно забезпечення підтримки для України.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що у Пентагоні скоротилися запаси зброї, через що США намагаються не відправляти багато допомоги за один раз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон взаємодіє з відомствами США, щоб Росія не отримувала технологій навіть в обхід санкцій

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Топ коментарі
+29
Тобто ви визнаєте що ви слабші за парашу та її союзників
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20.09.2024 02:08
+29
Це просто жахлива заява Пентагону для України і дуже приємна для терористів путіна.
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20.09.2024 02:24
+28
президент просив 60 млрд. для України, Конгрес 6 миісяців морозився, але врешті-решт дав, але "США не може надавати військову допомогу зараз, оскільки не має чим відновити власні запаси"

я весь час дивуюсь як ще існує Україна з таким урядом, але
ще більше дивуюсь як існують США з такою бюрократією ?
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20.09.2024 02:47
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Тобто ви визнаєте що ви слабші за парашу та її союзників
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20.09.2024 02:08 Відповісти
президент просив 60 млрд. для України, Конгрес 6 миісяців морозився, але врешті-решт дав, але "США не може надавати військову допомогу зараз, оскільки не має чим відновити власні запаси"

я весь час дивуюсь як ще існує Україна з таким урядом, але
ще більше дивуюсь як існують США з такою бюрократією ?
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20.09.2024 02:47 Відповісти
БРЕ-ХН-Я !

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20.09.2024 02:17 Відповісти
Підкреслимо: чергова брехня команди Байдена!
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20.09.2024 08:32 Відповісти
ну так, зараз в армії США дуже велика нестача "бредлі".
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20.09.2024 02:18 Відповісти
США переходять на новий БМП
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20.09.2024 02:27 Відповісти
все одно "бредлі" не вистачає.
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20.09.2024 02:29 Відповісти
найдовший ремонт бронетранспортерів США для УКраїни -
БТРи з США, які їхали в Україну рекордні 499 діб

https://defence-ua.com/news/btri_z_ssha_jaki_jihali_v_ukrajinu_rekordni_499_dib_zasvitilisja_na_ozbrojenni_odnijeji_z_mehanizovanih_brigad-16481.html

це був ремонт !
Карл, не виробництво, а ремонт !
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20.09.2024 03:44 Відповісти
тому і в Афгані ***** не вийшло. Ми просто багато чого не знаєм. Я вже не кажу про те, що тут ще і корисні салівани впрягаються.
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20.09.2024 04:01 Відповісти
З тих Бредлі, що були надані 47 бригаді Манера, лише 2 з 10 були в ісправному стані.
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20.09.2024 08:35 Відповісти
база бронетехніки в Італії тільки одних М113 -2 500

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20.09.2024 02:21 Відповісти
Це просто жахлива заява Пентагону для України і дуже приємна для терористів путіна.
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20.09.2024 02:24 Відповісти
Пентагон хочe вивести з експлуатації 250 літаків.

32 винищувачі F-22;
26 винищувачів F-15E;
11 винищувачів F-16C/D;
65 винищувачів F-15C/D;
56 штурмовиків А-10;
22 навчально-тренувальних Т-1А;
12 гелікоптерів HH-60G;

Минулого року армія вивела з експлуатації 46 штурмовиків A-10 Warthog.
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20.09.2024 02:30 Відповісти
Жоден з американських винищувачів F-22 вартістю 200 мільйонів доларів не був втрачений у боях.

Насправді F-22 взагалі не бачили багато бойових дій.

F-22 призначені для переваги в повітрі, тому вони в основному призначені для використання у війнах рівних або майже рівних. Єдине бойове вбивство F-22 у повітрі - це лопнути шпигунську повітряну кулю у 2023 році.

F-22

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20.09.2024 02:42 Відповісти
Що за клоуни...у вас найбільша економіка і нйбільший бюджет. Чи куди дівається 800+ млрд?
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20.09.2024 02:31 Відповісти
Вы просто рассматриваете ее слова слишком прямолинейно и искренне.

С цивилизованного языка это переводится как "или наконец делайте \ покупайте сами, или садитесь за переговоры".
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20.09.2024 03:44 Відповісти
да, мы рассматриваем ее слова слишком прямолинейно и искренне - курвы !!!!
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20.09.2024 03:47 Відповісти
Я их вполне понимаю.

Когда РФ была слаба - оружие что они давали, серьезно подкашивали её военно-экономический потенциал. Техника на миллион уничтожала технику на десять миллионов.

Сейчас РФ раздуплилась в военно-технологическом плане, и это оружие больше не дает такого эффекта, очень быстро уничтожается, а считать американцы прекрасно умеют.

Толку от этих условных хаймерсов, если к ним нужны еще сотня бредли, десяток петриотов, эскадрилья ф-16, и сотня томагавков?)

Прямо сказать не могут, потому что у них итак уже репутация неблагонадежных. Вот и петляют при помощи канцелярита: то подпись не там, то сроками на два часа опоздали, то ответственный за отправку в пробке на работу застрял.
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20.09.2024 04:02 Відповісти
повна маячня, жданов перелогінься
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20.09.2024 06:26 Відповісти
Дискуссия 80-го уровня
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20.09.2024 10:27 Відповісти
"Толку от этих условных хаймерсов"

щодня читаємо новини як хаймарс знищив то роту кацапів на шикуванні то понтонну переправу то ще якийсь об'єкт. Навіть якби просто дата нам ще з сотню хаймарсів і касетні ракети до них - можна було би перетворити ближні тили кацапів на пекло де не було би безпечного місця.
Але як дали нам 30 машинок літом 22-го так на тому все і скінчилось.
І ще й напарюють лохам що ракет до них нема - а тим часом в самих мають сотні цих РСЗО і Польща під дві сотні законтрактувала - мабуть Пентагон і польська армія не в курсі що ракет до них вистачає тільки для України
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20.09.2024 09:18 Відповісти
Ну да. А еще стоит почитать "новини" с той стороны, они тоже снабжаются видосиками, как уничтожили очередной хаймерс и ракеты к ним.

Так вот именно для того чтоб хаймерс не уничтожали - к нему нужна сопутствующая поддержка.
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20.09.2024 10:26 Відповісти
Яка саме "підтримка" по-твоєму потрібна Хаймарсам? Може ти думаєш за за кожним Хаймарсом ще й Самп-Ті або С300 возять?
Зрештою це звичайна РСЗОшка, з нею не треба носитись як із носієм МБР - я бачив один раз Хаймарс в Лимані - з ним їхало пару броньовичків прикриття. Можливо на одному з таких тепер ставлять якийсь РЕБ - але не думаю що він може врятувати від якогось ланцету, наприклад - хіба що з кулемета зіб'ють якщо вчасно зможуть помітити.
Головиний їх захист сьогодні - не стояти на довго місці
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20.09.2024 10:32 Відповісти
Комплексная поддержка.
Любая техника и любой род войск нуждается в поддержке другими родами войск. Гранатометчики ничего не сделают без стрелков, стрелки ничего не сделают без танкистов и так далее.

Здесь речь не о конкретно хаймерсе, а о том что капли оружия сейчас уже не помогут - оно вообще рискует до фронта не доехать, так что это просто выброшенные вникуда деньги.
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20.09.2024 10:42 Відповісти
Краплі не допоможуть, а от 30 хаймарсів свого часу поставили раком всі фронтові склади рашки і досі суттєво впливають на війну.
Якби їх було не 30 а 100-200 - ситуація на полі бою була би геть іншою.
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20.09.2024 10:54 Відповісти
Или прекращайте вороровать
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20.09.2024 06:53 Відповісти
Притом что Конгресс выделил 61 миллиард, кошмар просто. Наверняка они уже определились что Камала выиграет и продолжит обычную хренотень запланированную, иначе уже все 61 млрд уже бы потратили на новые ништяк и отправили бы старые запасы
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20.09.2024 02:42 Відповісти
ці 60 мілліардів були направлені в економіку США з них тільки біля семи було направлено на зброю для України, з них п"ять так і не використані і в кінці вересня просто згорять,як не використані
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20.09.2024 08:23 Відповісти
їх можна прологнувати за допомогою звернення до Конгресу. А того року це взагалі автоматом сталось - зараз закон поміняли
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20.09.2024 09:20 Відповісти
Ну так, гіпотетична можливість появи потреби невідкладного використання сухопутньої армії це звичайно важливо. А то як з під землі рептілоїди повилазять, а на складах немає потрібного запасу, бо в Україну частину відправили.
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20.09.2024 02:51 Відповісти
Купіть дронів, для ЗСУ, різних й так щоб з запасом всім вистачало!!!
Пікапів купіть штук 1000, щоб були з запасом!
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20.09.2024 03:06 Відповісти
Ти за капітуляцію України? Бо вимоги пуйла до переговорів тільки такі. Чи ти просто засланець?
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20.09.2024 07:45 Відповісти
Мы не на футболе, чтобы быть за или против.
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20.09.2024 10:23 Відповісти
Свідок телеграмних помийок не в курсі що неможливо всадати за стіл переговорів тільки одну сторону?
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20.09.2024 09:21 Відповісти
Потихеньку схиляють до перемовин
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20.09.2024 03:54 Відповісти
їм розпад засрашки не вигідний, на відміну від України, бо буде майже повністю китайськими територіями, за деякими виключеннями. і ще більшого посилення тепер вже китайської террористичної імперії
у кожного своя ціль
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20.09.2024 08:34 Відповісти
Кровавий зеленский не виробляє ніякої зброї, б/к - а американці, видно, вже затрахались викидати гроші своїх платників податків в українськи багажники. Звизда тобі володя.
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20.09.2024 03:54 Відповісти
на московії так, але не в Україні
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20.09.2024 08:36 Відповісти
хто тут захлинаючись нахвалював байдена - може зробити це ще раз

повод знайшовся
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20.09.2024 04:44 Відповісти
Мда... І це при бюджеті Пентагону в 900 мільярдів на рік. Вірю, я повірив
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20.09.2024 05:29 Відповісти
Бідон і оті всі блінкени ...ідіть на куй на чмітник історії
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20.09.2024 05:54 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!!
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20.09.2024 06:11 Відповісти
Когда представитель Пентагона "оговорился", что они будут делать все для защиты суверенитета и территориальной целостности РФ... Видимо это была не оговорка.
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20.09.2024 06:11 Відповісти
За камалу!
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20.09.2024 06:31 Відповісти
Камала - это более худший вариант для Украины, чем Байден...
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20.09.2024 06:46 Відповісти
Це був сарказм...
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20.09.2024 07:36 Відповісти
а це ще бабка надвоє сказала.......
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20.09.2024 08:39 Відповісти
Вешание лапши продолжается:
- где 4.2 млрд долларов с 2023 г ??
- где 61 млрд., за который проголосовал Конгресс, Украина получила, только, около 2 млрд
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20.09.2024 06:43 Відповісти
це зветься пустити пил в очі, і навісити макарон на вуха
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20.09.2024 08:42 Відповісти
Трамп винен!
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20.09.2024 09:44 Відповісти
Здається, не тільки наша зелень бабло на війні розпилює.
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20.09.2024 11:48 Відповісти
Пів року блокували допомогу, зараз якесь бекання про відсутність зброї і закінчення терміну допомоги… це якесь вже знущання.
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20.09.2024 06:54 Відповісти
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20.09.2024 06:55 Відповісти
Картинка зі звуком
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20.09.2024 07:28 Відповісти
Найкращий коментар.
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20.09.2024 11:44 Відповісти
Вибачте,оце класні союзники-як не срачка,то пердячка.
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20.09.2024 07:16 Відповісти
Як цей дитсадок збирався воювати із "варшавським договором"?
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20.09.2024 07:21 Відповісти
Гидко читати.Допомагають язиками.Ми краще знищимо зброю,але Україні не віддамо.
А як дамо,то або кастровану,або із забороною бити по території раші.
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20.09.2024 07:35 Відповісти
Припливли? -- сушити весла?
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20.09.2024 07:36 Відповісти
Прямий сигнал для кацапні.
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20.09.2024 07:49 Відповісти
А в Неваді на складах шукати не пробували? Тепер зрозуміло,що таким ось чином дєрьмократи США будуть давити на Владіміра Алєксандровіча з метою ,щоби він капітулірувал перед рашистськой мразью...
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20.09.2024 07:52 Відповісти
ну дємократи звичайно мало допомагають і все таке.
Але проблема в тому що трампиня вже прямо заявляє шо заморозить війну, віддасть параші весь Південь і Донбас а нас не пустить в НАТО.
Вибір для адекватного українця невеликий (про мага-імбецилів я не говорю, це клініка така сама як свідки Найшаличнішого)
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20.09.2024 09:24 Відповісти
*****,які чмошники. Нікчеми. Покидьки. 🤦
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20.09.2024 08:55 Відповісти
Бла бла бла ********* .....а як на рахунок Будапештського меморандуму який підписали американці теж
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20.09.2024 09:02 Відповісти
Звіт https://media.defense.gov/2024/Feb/13/2003393680/-1/-1/1/UKRAINE-INFOGRAPHIC-15JAN2024.PDF 1 та https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf 2

Звіт 1 від 15 січня 2024
18,0млрд офіційно виділено на відновлення складів
25..9млрд обіцяно, проте не виділено на укладання контрактів
Обіцяти вже нічого, треба тільки заключати реальні контракти на 7.9млрд
Contract Award Date - останні контракти датовані березень-квітень 2023 року
Більше півроку не заключають контракти для відновлення складів, маючи 7.9млрд,

Звіт 2 від 26 квітня 2024
За період з 15 січня 2024, заключили контрактів на 1.1млрд
Обіцянки не змінились, 25.9млрд
Залишок, котрий не обіцяний 19.9млрд - котрі виділив Конгрес

PDA підписуються президентом, відновлення складів мабуть також
Якщо президент 40% робочого часу провів у відпустці - то ось такий результат
Друга людина на заміну президента Камала - також нічого не зробила, поки президент відпочивав.

Результат діяльності адміністрації Байден+Камала
гроші були та Конгрес додав на відновлення складів,
проте тепер склади пусті
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20.09.2024 09:23 Відповісти
Все як завжди. Мутні комбінації, мухлювання та відверта брехня. І цих людей тут хочуть побачити у білому домі в 2025 році.
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20.09.2024 10:26 Відповісти
Брешуть у Байдена як дихають, можливо, Трамп винен - спустошив усі склади з гелікоптерами, літаками, танками і гаубицями?
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20.09.2024 09:42 Відповісти
Пора мені заводити окремий кондуїт кацапоботів-капітулянтів поряд з кондуїтом ботів трампососів, яких впевнено очолює

Ну, і говорити про те, що всі ці касапи впритул не бачать і не згадують вини ЕрЗе в тому, що нема чим озброїти ЗСУ ні власною зброєю, ні союзницькою (через провал їхньої дипломатії) - зайве.
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20.09.2024 09:46 Відповісти
Новина про склади США, та що вони не відновлені

Відкриваємо https://media.defense.gov/2024/Feb/13/2003393680/-1/-1/1/UKRAINE-INFOGRAPHIC-15JAN2024.PDF звіт від 15 січня 2024 міноборони США

Дивимось
Ukraine Presidential Drawdown Replacement
це програма, за якою США заміщують військове обладнання, яке було передано Україні зі складів американських збройних сил за допомогою механізму Presidential Drawdown Authority.

Obligated $18.0B
Committed * $25.9B

Obligated ($18.0B) - це зобов'язані кошти, або ті кошти, які вже офіційно виділені і зарезервовані для конкретних програм та доступні для використання.
Committed ($25.9B) - це пообіцяні кошти, або загальна сума фінансової допомоги, яку США пообіцяли виділити. Ця сума включає як ті кошти, які вже зобов'язані, так і ті, що ще мають бути виділені в майбутньому.

Тобто без контракту на поповнення складів 7.9млрд на 15 січня 2024

Contract Award Date - це дата, коли офіційно було присуджено або укладено контракт між урядом (або іншою організацією) та підрядником. Це означає, що процес вибору постачальника завершився, і було укладено угоду на надання товарів, послуг або виконання робіт за контрактом.

Останні контракти квітень 2023 року

До чого тут Зеленський, Трамп?

Якщо немає пояснення, то відразу "кацапоботів-капітулянтів поряд з кондуїтом ботів трампососів, яких впевнено очолює "
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20.09.2024 11:17 Відповісти
Що цікаво, ось https://internetua.com/demokrati-zaklikauat-garris-aktivnishe-spilkuvatisya-zi-zmi повідомлення газети The Hill, про те, що демократи, які раніше були задоволені стриманою медіа-стратегією віцепрезидента Камали Харріс, тепер хочуть, щоб вона активізувала свої виступи в ЗМІ в останні тижні президентської кампанії . Харріс, звісно, розпочне більше з'являтися в публічному просторі, будуть численні (припустимо, щоденні) в'ю для ЗМІ, брифінги з відповіддями на запитанння, тощо. Але проблема війни касапів з Україною в тих запитаннях журиків буде на десятому плані порядку денного, а постачання зброї для нас - взагалі на сотому (про те, що її передовсім запитуватимуть про проблеми Америки - пояснювати не потрібно).
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20.09.2024 10:20 Відповісти
Хтось тут кидав, повідомлення на телеграм Шрайка - мовляв все ведуть, та підраховують
По факту вийшло, шо тойже Шрайк заперечував до останнього, що допомога згорає в кінці місяця
Правда на відміну від інших, потім визнав помилку, та підтвердив що згорає.

Користувача, за цей спір - забанили.

Одного користувача розбанили, мабуть теж ставив питання, котрі краще не питати
https://t.me/ShrikeNews/17293?comment=1273340 Bek, [20.09.2024 11:16]
Спасибо за розбан . Буду вести себя прилично. Но все же Роман не расскажет почему администрация байдена удерживает почти 6 миллиардов военной помощи в этом году и 4 кажется с прошлых? )) АС Лонг ас Ит тейкс …

ШкЛірик R47, [20.09.2024 11:24]
Думаю, ненадовго вас розбанили😁

А на цензорі, деякі, також роблять "доноси" - просто за запитання
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20.09.2024 11:33 Відповісти
Якщо ви не здатні забезпечити своїх партнерів зброєю, то якого біса ви обіцяли "допомогу до кінця", щоб у розпал війни - киданути?
Чи це просто меседж Зєльцу - зброї нєт, но ви дєржитєсь йдіть на переговори, бо будете воювати лопатами кулеби.
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20.09.2024 11:43 Відповісти
Треда шоб Китай вам дав *****, бо шось ви зовсім там відірвались від реалій
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20.09.2024 11:49 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/17293 Шрайк Ньюс :

Так как в комментариях периодически вылазит тупизна про ленд-лиз 61 млрд баксов американской помощи, которые якобы должны достаться нам (не должны), напомню два апрельских поста на эту тему:

1) https://t.me/ShrikeNews/13836

2) https://t.me/ShrikeNews/13767

******* "срыватели покровов" (в брехливих мордах тут , , , , , , , і це ще не всі) когда никаких покровов и не существовало, все было известно с самого начала.
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20.09.2024 14:09 Відповісти
Треба цим ссиклям з БМ прямо натякнути що в разі таких затримок і подальшого підігруванню русні Україна почне проект по відновленню ЯЗ і пофіг на те що вони там будут лепетати.Або вони нас озброюють для перемоги або в Європі з'явиться ще одна ядерна країна.
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20.09.2024 14:33 Відповісти
 
 