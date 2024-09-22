Лідери США, Індії, Японії та Австралії закликали до миру в Україні

Лідери країн Чотиристороннього діалогу з питань безпеки, що включає Австралію, Індію, Японію та США, висловили глибоке занепокоєння ситуацією в Україні та закликали до встановлення справедливого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві, опублікованій після зустрічі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністрів Австралії, Індії та Японії, що відбулася у штаті Делавер, США.

У ній наголошується на важливості дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН, зокрема, поваги до територіальної цілісності та суверенітету держав.

Лідери Quad наголосили на необхідності досягнення справедливого і тривалого миру, що базується на міжнародному праві.

Крім того, війна в Україні, на думку лідерів Quad, негативно впливає на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, особливо в країнах, що розвиваються. Вони також засудили будь-яке застосування або загрозу застосування ядерної зброї, закликаючи всі держави утримуватися від використання сили або її погроз проти суверенітету та територіальної цілісності інших країн.

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