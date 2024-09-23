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обстріл (27110) Сумська область (3247) Курськ (859) КАБ (282)

Рашисти застосовують більше КАБів по Курщині, ніж по Сумській області, - райрада

Росіяни по Курщині застосовують більше КАБів, ніж по Сумщині

У вихідні російські війська скинули на Сумську область понад 20 керованих авіабомб, а на Курщину - 31. 

Про це в етері Еспресо розповів заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулу добу, 22 вересня, на Сумщині було нараховано 150 вибухів, "прилетіло" 11 КАБів по громадах області.

"У суботу, 21 вересня, особисто був свідком, бо перебував на пагорбі, коли протягом 10 хвилин на Суми прилетіло 5 КАБів, це жахливо. Ніхто тоді не постраждав, тільки пошкоджена лінія електропередачі. Однак КАБи прилітають не тільки по Сумщині, а ще й по Курщині. І за кількості прильотів Курщина перемагає. Бо у суботу на Сумщину росіяни кинули 16 КАБів, а на Курщину - 31", - зазначив заступник голови Сумської районної ради.

Біцак додав, що "не здивовані", бо загарбники битимуть по своїх населених пунктах у Курській області.

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Раніше повідомлялося, що вихованців "Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини" евакуюють з міста до більш безпечних місць

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Топ коментарі
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Ці каби летять на голови наших хлопців,кращих з кращих..
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23.09.2024 09:44
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Ці каби летять на голови наших хлопців,кращих з кращих..
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23.09.2024 09:44 Відповісти
дуже втішно..
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23.09.2024 09:57 Відповісти
Скоро в прикордонній смузі Каби не будуть мати цілей тому менше й прилітає.
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23.09.2024 10:16 Відповісти
а як же блд, ще однин пАтужний аналітєг. Харків'янам це розкажи. Поки стоятиме хоч одна багатоповерхівка - цілі для кацапських гівнольотів в нас знайдуться. Тож хай краще Суджу розбирають
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23.09.2024 10:34 Відповісти
Мені не треба нічого розказувати, живу за 30 км від кордону і чую вибухи і окупація була а це гірше чим обстріли, і містечко розбите. Ще раз, в 10 -км зоні в Сумській обл уже мало що залишилось незруйноване. А в Суджі там нічого розбирати, село селом, мені якось начхати на неї. А харківським аналітєгам-критикам хочу нагадати про поведінку жителів міста в 2014 році. Якби не вінницький спецназ то ХНР давно б воювала.
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23.09.2024 11:27 Відповісти
"А харківським аналітєгам-критикам хочу нагадати про поведінку жителів міста в 2014 році."

мене це якось не хвилює, я скоріше житель Львова тож можу тобі так само нагадати про 19-й рік разом з харків'янами.
Але пост мій був зовсім не про те, коротше я бачу тобі щось пояснювати і рахувати КАБи на пальцях це даремна справа.
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23.09.2024 16:03 Відповісти
Мені про дітьо квн і дітей тіктока (які за нього голосували) не треба казати. Я ще за Чорновіла голосував , мені під 40 було. І ви там не всі в виборах 19-го були хороші, 30% по Львівській області у Зеленського Живеш там далеко "скоріше житель Львова" і ще щось сюди розказуєш, приїдь і подивимось який ти будеш теоретик на практиці.
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23.09.2024 17:14 Відповісти
ну ти ж спробував накинути на мене що в мене якийсь регіон "не такий" - так в тебе в рази "не такіший". А що там твориться за рік на передку я побачив побільше твого, не переживай
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23.09.2024 18:07 Відповісти
Я уже давно ні за не переживаю, а ти постійно зістрибуєш з теми. Ще пам'ятаєш яка вона є тут в публікації?
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23.09.2024 18:34 Відповісти
Тема була про те що Курщина відтягує на себе КАБи. Ти написав повну прутню про те що на Сумщину падає менше КАБів тому що там нібито менше цілей.

Недавно 6 КАБів прилетіло по середмістю Запоріжжя.
В зв'язку з чим у мене до тебе питання - в Сумах середмістя ще є чи вже нема?
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24.09.2024 10:14 Відповісти
Я написав що в 10 -км прикордонній смузі уже залишилось мало чого незруйнованого, немає цілей. Це зрозуміло? А Суми на якій відстані від кордону? І причому тут Запоріжжя? Може досить вже звідтіля розказувати сюди свої ефемерності? Все!
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24.09.2024 10:52 Відповісти
Користуючись твоєю ж порадою - прогорни сторінку до теми і нагадай собі про що мова у статті. Твоя 10-км смуга і ВСЯ Сумщина це трошки різні речі. А Запоріжжя як і Харків я згадав тому що їх ******** КАБами хоча вони набагато далі ніж 10км від кордону чи лінії фронту і в основному по невійськовим цілям, яких і в Сумах ще повно, тож відтягування ударів значної кількості КАБів російською а не українською територією, вочевидь - вигідна стратегія для Сумщини, як і для решти наших регіонів куди ці КАБи в підсумку так і не прилетіли.
Все, сеанс розжовування очевидного завершено, це і так майже благодійність з мого боку була.
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24.09.2024 11:22 Відповісти
Щоб ти знав, далі за 50-у км зону від кордону Сумщини ЗОВСІМ нічого не летить!!!!! Від 30км до 50 рідко (Конотоп, Охтирка), а в 30-км зоні обстрілюються з різного озброєння кожну добу більше 20 громад по всій довжині кордону 563 км. Як ти можеш ,не знаючи про ситуацію тут, розказувати щось.
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24.09.2024 11:48 Відповісти
Можу, бо добре математику в школі та інституті вчив. Якщо москалі мають ресурс у X кабів на день а на Крурщину витрачають Y кабів - то на нашу територію в підсумку прилітає не X кабів, а X - Y.
Твої деталі з кілометражем на цю картини ніяк не впливають.
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25.09.2024 10:53 Відповісти
Може досить пхати звідтіля сюди ефемерності ._ _. _. _ _ _ _ _.. . _ .. _... !
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25.09.2024 11:00 Відповісти
математика це ефемерність? все, питань більше нема, вільний як спіднє в польоті.
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25.09.2024 11:16 Відповісти
зтирають КАБами наших хлопців
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23.09.2024 10:30 Відповісти
Тільки і чути про ті каби. Чому Україна їх не застосовує? Ну третій рік війни закінчується вже. Все з-за кордону.
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23.09.2024 11:03 Відповісти
Зате в нас відосики застосовують ввечері шостий рік.
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23.09.2024 15:50 Відповісти
 
 