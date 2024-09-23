Рашисти застосовують більше КАБів по Курщині, ніж по Сумській області, - райрада

У вихідні російські війська скинули на Сумську область понад 20 керованих авіабомб, а на Курщину - 31.

Про це в етері Еспресо розповів заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за минулу добу, 22 вересня, на Сумщині було нараховано 150 вибухів, "прилетіло" 11 КАБів по громадах області.

"У суботу, 21 вересня, особисто був свідком, бо перебував на пагорбі, коли протягом 10 хвилин на Суми прилетіло 5 КАБів, це жахливо. Ніхто тоді не постраждав, тільки пошкоджена лінія електропередачі. Однак КАБи прилітають не тільки по Сумщині, а ще й по Курщині. І за кількості прильотів Курщина перемагає. Бо у суботу на Сумщину росіяни кинули 16 КАБів, а на Курщину - 31", - зазначив заступник голови Сумської районної ради.

Біцак додав, що "не здивовані", бо загарбники битимуть по своїх населених пунктах у Курській області.

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