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діти (4939) Сумська область (3247) евакуація (2247)

Вихованців Сумського будинку дитини евакуюють через безпекову ситуацію, - ОВА

Вихованців Сумського будинку дитини евакуюють через безпекову ситуацію

Вихованців "Сумського обласного спеціалізованого будиноку дитини" евакуюють з міста до більш безпечних місць. 

Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради оборони Сумської області.

Наразі в установі перебуває 20 дітей, серед яких є діти до одного року, також троє дітей, які потребують постійної медичної допомоги. Їх планують перевезти у інші регіони країни.

"Обласною військовою адміністрацією спільно з колегами з інших областей знайдені місця для евакуації. Туди виїжджає комісія, щоб переконатися, що умови, в яких будуть перебувати дітки, є гідними і відповідають всім державним стандартам. Після цього дітей буде евакуйовано", - розповіла заступниця начальника ОВА Олена Бойко.

Раніше повідомлялося, що станом на 22 вересня  з міста Глухів на Сумщині уже евакуйовано майже третину населення, зокрема майже 70% дітей.

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22.09.2024 19:10 Відповісти
На шатлах отих, верещучки+шмигаля??
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22.09.2024 19:16 Відповісти
Дітей треба евакуювати ,бо підари ******* дитячі жертвоприношеня.
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22.09.2024 20:54 Відповісти
Дивно що там бідні діти досі були..!!
нікому ті діти не потрібні якщо в Сумах на кордоні досі є діти в дит будинках і їх тільки зараз евакуйовувати почали?
жах
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22.09.2024 21:44 Відповісти
 
 