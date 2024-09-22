Вихованців Сумського будинку дитини евакуюють через безпекову ситуацію, - ОВА
Вихованців "Сумського обласного спеціалізованого будиноку дитини" евакуюють з міста до більш безпечних місць.
Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради оборони Сумської області.
Наразі в установі перебуває 20 дітей, серед яких є діти до одного року, також троє дітей, які потребують постійної медичної допомоги. Їх планують перевезти у інші регіони країни.
"Обласною військовою адміністрацією спільно з колегами з інших областей знайдені місця для евакуації. Туди виїжджає комісія, щоб переконатися, що умови, в яких будуть перебувати дітки, є гідними і відповідають всім державним стандартам. Після цього дітей буде евакуйовано", - розповіла заступниця начальника ОВА Олена Бойко.
Раніше повідомлялося, що станом на 22 вересня з міста Глухів на Сумщині уже евакуйовано майже третину населення, зокрема майже 70% дітей.
Будь ласка, зачекайте...
нікому ті діти не потрібні якщо в Сумах на кордоні досі є діти в дит будинках і їх тільки зараз евакуйовувати почали?
жах