УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9694 відвідувача онлайн
Новини
2 144 6
Сумська область (3247) евакуація (2247) Глухів (33)

Із Глухова на Сумщині вже евакуювали третину населення, - МВА

Евакуація із Глухова

Станом на сьогоднішній день з міста Глухів уже евакуйовано майже третину населення, зокрема майже 70% дітей.

Про це під час брифінгу повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Ви знаєте, що у місті Глухів оголошена обов’язкова евакуація. Є розпорядження начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Я вважаю, що ця евакуація сьогодні дійсно на часі. Тому що наше місто розташовано у прикордонній зоні і ми всі відчуваємо, що збільшилась кількість обстрілів. Ми не знаємо, як в подальшому розвиватиметься ситуація, тож для того, щоб убезпечити людей, а особливо дітей, сьогодні і проводяться евакуаційні заходи", - зазначила чиновниця.

Голова громади також повідомила, що станом на сьогодні з м. Глухів виїхало 10 тисяч людей, або майже третина жителів міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по Глухову на Сумщині: пошкоджено освітні заклади, будинки, поранена жінка. ФОТОрепортаж

"Особливу увагу ми звертаємо на евакуацію дітей. І з моменту проголошення евакуаційних дій, майже 70% дітей уже евакуйовано", - додала вона.

Як повідомлялося, 17 вересня 2024 року російські загарбники скинули керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Глухова, поранено батька та сина.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дякуємо, дуже дякуємо найвеличнішому з лідорів за продуману курську операцію
показати весь коментар
22.09.2024 15:03 Відповісти
Пригадую новину літа 2022 року, коли якийсь підор у сільському автобусі на Чернігівщині виголосив фразу "нада чьтоби Украіна сдалась росіі, тогда і вайна би уже закончілась".

Водій автобуса мовчки зупинився і викинув гандона з автобуса посеред поля. Дружина ждуна намагалася щось деренчати у відповідь, але ніхто з пасажирів її не підтримав.
показати весь коментар
22.09.2024 16:36 Відповісти
Я з Глухова і можу сказати, що не евакуювали людей, а багато людей самі виїхали коли почали інтенсивно обстрілювати, особливо після прильоту КАБа по початковій школі.
Мер міста Вайло майже не комунікує з громадою, а приписати собі заслуги то потрібно.
показати весь коментар
22.09.2024 15:05 Відповісти
Що Глухів наголосував, те йому і повертається. Це в містечку розуміють?
показати весь коментар
22.09.2024 16:27 Відповісти
А всі в Україні наголосували в 2019, крім Львівської області.
показати весь коментар
22.09.2024 17:50 Відповісти
А ЧИМ забезпечили евакуйованих людей "евакуатори"? Люди змушені тікати із парою сумок в руках.
Може през нарешті надав президентські дачі ( які утримуються за рахунок платників податків ) дітям, які втратили все і з його провини також?
показати весь коментар
22.09.2024 15:43 Відповісти
 
 