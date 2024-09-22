Из Глухова на Сумщине уже эвакуировали треть населения, - ГВА

По состоянию на сегодняшний день из города Глухов уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей.

Об этом во время брифинга сообщила председатель Глуховской громады Надежда Вайло, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

"Вы знаете, что в городе Глухов объявлена обязательная эвакуация. Есть распоряжение начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Я считаю, что эта эвакуация сегодня действительно актуальна. Потому что наш город расположен в приграничной зоне и мы все чувствуем, что увеличилось количество обстрелов. Мы не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, поэтому для того, чтобы обезопасить людей, а особенно детей, сегодня и проводятся эвакуационные мероприятия", - отметила чиновница.

Председатель громады также сообщила, что на сегодня из г. Глухов выехало 10 тысяч человек, или почти треть жителей города.

Смотрите: Последствия удара РФ по Глухову на Сумщине: повреждены образовательные учреждения, дома, ранена женщина. ФОТОрепортаж

"Особое внимание мы обращаем на эвакуацию детей. И с момента провозглашения эвакуационных действий, почти 70% детей уже эвакуированы", - добавила она.

Как сообщалось, 17 сентября 2024 года российские захватчики сбросили управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Глухова, ранены отец и сын.