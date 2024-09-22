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Сумская область (2701) эвакуация (2001) Глухов (32)

Из Глухова на Сумщине уже эвакуировали треть населения, - ГВА

Евакуація із Глухова

По состоянию на сегодняшний день из города Глухов уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей.

Об этом во время брифинга сообщила председатель Глуховской громады Надежда Вайло, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

"Вы знаете, что в городе Глухов объявлена обязательная эвакуация. Есть распоряжение начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Я считаю, что эта эвакуация сегодня действительно актуальна. Потому что наш город расположен в приграничной зоне и мы все чувствуем, что увеличилось количество обстрелов. Мы не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, поэтому для того, чтобы обезопасить людей, а особенно детей, сегодня и проводятся эвакуационные мероприятия", - отметила чиновница.

Председатель громады также сообщила, что на сегодня из г. Глухов выехало 10 тысяч человек, или почти треть жителей города.

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"Особое внимание мы обращаем на эвакуацию детей. И с момента провозглашения эвакуационных действий, почти 70% детей уже эвакуированы", - добавила она.

Как сообщалось, 17 сентября 2024 года российские захватчики сбросили управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Глухова, ранены отец и сын.
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дякуємо, дуже дякуємо найвеличнішому з лідорів за продуману курську операцію
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22.09.2024 15:03 Ответить
Пригадую новину літа 2022 року, коли якийсь підор у сільському автобусі на Чернігівщині виголосив фразу "нада чьтоби Украіна сдалась росіі, тогда і вайна би уже закончілась".

Водій автобуса мовчки зупинився і викинув гандона з автобуса посеред поля. Дружина ждуна намагалася щось деренчати у відповідь, але ніхто з пасажирів її не підтримав.
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22.09.2024 16:36 Ответить
Я з Глухова і можу сказати, що не евакуювали людей, а багато людей самі виїхали коли почали інтенсивно обстрілювати, особливо після прильоту КАБа по початковій школі.
Мер міста Вайло майже не комунікує з громадою, а приписати собі заслуги то потрібно.
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22.09.2024 15:05 Ответить
Що Глухів наголосував, те йому і повертається. Це в містечку розуміють?
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22.09.2024 16:27 Ответить
А всі в Україні наголосували в 2019, крім Львівської області.
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22.09.2024 17:50 Ответить
А ЧИМ забезпечили евакуйованих людей "евакуатори"? Люди змушені тікати із парою сумок в руках.
Може през нарешті надав президентські дачі ( які утримуються за рахунок платників податків ) дітям, які втратили все і з його провини також?
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22.09.2024 15:43 Ответить
 
 