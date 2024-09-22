Воспитанников Сумского дома ребенка эвакуируют из-за ситуации с безопасностью, - ОВА
Воспитанников "Сумского областного специализированного дома ребенка" эвакуируют из города в более безопасные места.
Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны Сумской области.
Сейчас в учреждении находится 20 детей, среди которых есть дети до одного года, также трое детей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи. Их планируют перевезти в другие регионы страны.
"Областной военной администрацией совместно с коллегами из других областей найдены места для эвакуации. Туда выезжает комиссия, чтобы убедиться, что условия, в которых будут находиться дети, являются достойными и соответствуют всем государственным стандартам. После этого дети будут эвакуированы", - рассказала заместитель начальника ОГА Елена Бойко.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 сентября из города Глухов Сумской области уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей.
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нікому ті діти не потрібні якщо в Сумах на кордоні досі є діти в дит будинках і їх тільки зараз евакуйовувати почали?
жах