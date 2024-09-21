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обстрел (25761) Сумы (1012) КАБ (277)

Оккупанты ударили КАБами по Сумам, один человек ранен. Часть города без света (дополнено)

Ворог вдарив по Сумах КАБами

В субботу, 21 сентября, российские захватчики совершили удар по Сумах, применив управляемые авиационные бомбы. Предварительно, один человек получил ранения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеской атаки произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома.

Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Сумской городской совет сообщил, что из-за вражеских обстрелов один из районов города остался без света.

"Два взрыва в противоположных районах города: дачная и промышленная зоны. Сейчас без света район Барановки – обрыв линии", – говорится в сообщении.

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"Блукаючого Петріота " не вистачає в тому районі.....
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21.09.2024 18:39 Ответить
Тут 25 км, Каби - який Петриот.
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21.09.2024 19:19 Ответить
при Залужному був
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21.09.2024 22:00 Ответить
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21.09.2024 18:46 Ответить
 
 