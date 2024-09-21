УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13151 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 327 4
обстріл (27087) Суми (746) КАБ (280)

Окупанти вдарили КАБами по Сумах, одна людина поранена. Частина міста без світла (доповнено)

Ворог вдарив по Сумах КАБами

Вдень суботи, 21 вересня, російські загарбники здійснили удар по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби. Попередньо, одна людина зазнала поранень.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожої атаки сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Сумська міська рада повідомила, що через ворожі обстріли один із районів міста залишився без світла.

"Два вибухи в протилежних районах міста: дачна та промислова зони. Наразі без світла район Баранівки - обрив лінії", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: У Сумах пролунали вибухи
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Блукаючого Петріота " не вистачає в тому районі.....
показати весь коментар
21.09.2024 18:39 Відповісти
Тут 25 км, Каби - який Петриот.
показати весь коментар
21.09.2024 19:19 Відповісти
при Залужному був
показати весь коментар
21.09.2024 22:00 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2024 18:46 Відповісти
 
 