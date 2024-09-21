Окупанти вдарили КАБами по Сумах, одна людина поранена. Частина міста без світла (доповнено)
Вдень суботи, 21 вересня, російські загарбники здійснили удар по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби. Попередньо, одна людина зазнала поранень.
Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожої атаки сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Сумська міська рада повідомила, що через ворожі обстріли один із районів міста залишився без світла.
"Два вибухи в протилежних районах міста: дачна та промислова зони. Наразі без світла район Баранівки - обрив лінії", - йдеться у повідомленні.
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Luk Viktor
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