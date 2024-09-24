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Воздушная цель залетела из Беларуси, сейчас - на границе Киевщины и Житомирщины, - Воздушные силы

Із Білорусі залетіла повітряна ціль

В Украину залетела воздушная цель из территории Беларуси.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Беларуси, курс южный", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Автор: 

Беларусь (7896) Воздушные силы (2318) воздушная тревога (792)


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Топ комментарии
+5
а чому ще не збили?
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24.09.2024 14:39
+3
Укріплюють свій рейтинг в Гаазі.
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24.09.2024 14:42
+3
А яка різниця який тип? Може він працює в якості аерофотофіксації чи корегує щось.
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24.09.2024 14:42
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а чому ще не збили?
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24.09.2024 14:39 Ответить
Самолет бульбашский военный, учебно-тренировочный. Опасности от него нету, куда он денется то
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24.09.2024 14:40 Ответить
Пишуть, що це військовий транспортник Як-130
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24.09.2024 14:40 Ответить
А яка різниця який тип? Може він працює в якості аерофотофіксації чи корегує щось.
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24.09.2024 14:42 Ответить
Укріплюють свій рейтинг в Гаазі.
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24.09.2024 14:42 Ответить
картопляні бімби буде скидати
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24.09.2024 14:43 Ответить
Між іншим, https://t.me/rozumaha/23928 Євген Магда натякає щось на зразок викрадення літака в луки
А в нього є кінці серед військових...
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24.09.2024 14:55 Ответить
.
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24.09.2024 14:55 Ответить
Памьятаєте як Гесс в Англію літав ,може то Лукашенко Озарьонка послав домовлятися про перемир,я. Десь повинен бути парашут.
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24.09.2024 14:57 Ответить
Так званий азарьонок придатний тільки на собачий корм.
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24.09.2024 15:00 Ответить
все зрозуміло, лукашиські пілоти заблудились.
Шкода, що не збили. Але вже пізно, вони лише пару хвилин були в нашому просторі, потім повернулись до себе.
До речі, де Даша Щаслива прочитала, що то був транспортник? Уточнено, що це навчальний винищувач; а модель, справді ЯК-130
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24.09.2024 15:09 Ответить
... А Шасливій це Світан сказав!!! Вони з Дашею великі знатоки в авіаційних справах!!! 24 роки тому майора Світана звільнили з армії .. давши підполковника при звільненні... А через 22 роки тиші на екранах з*явився вже полковник Світан... і почав розповідати про те, що зумів вичитати в інтернеті... добавляючі свою маячню. Так і став експертом! Так що не дивуйтеся!!)))
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24.09.2024 15:33 Ответить
може бути... десь в світана в телезі читала... ну, не скзала. Я якраз дивився її частину ефіру на Прямому.
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24.09.2024 15:38 Ответить
Воздушные силы: факт нарушения воздушного пространства с территории Беларуси не установлен https://www.rbc.ua/ukr/news/povitryani-sili-faktu-porushennya-povitryanogo-1727189376.html

Воздушная цель залетела из Беларуси, сейчас - на границе Киевщины и Житомирщины, - Воздушные силы Источник:

Я ТАК ПОНИМАЮ У НАС ДВЕ ФИРМЫ ,,ВООРУЖЁННЫЙ СИЛ ,,

или ГДЕ ПРАВДА ¿¿ , или ГДЕ ЗАБРЕХАЛИСЬ ¿¿
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24.09.2024 21:10 Ответить
І шо? Повітряні сили вже надружились з путіністами, але ще не набратались з лукашистами?
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24.09.2024 22:13 Ответить
Є версія, що той апарат поцупили за допомогою білоруських партизанів наші. Тому й не збивали
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24.09.2024 23:07 Ответить
 
 