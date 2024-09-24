Воздушная цель залетела из Беларуси, сейчас - на границе Киевщины и Житомирщины, - Воздушные силы
В Украину залетела воздушная цель из территории Беларуси.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
"Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Беларуси, курс южный", - говорится в сообщении.
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А в нього є кінці серед військових...
Шкода, що не збили. Але вже пізно, вони лише пару хвилин були в нашому просторі, потім повернулись до себе.
До речі, де Даша Щаслива прочитала, що то був транспортник? Уточнено, що це навчальний винищувач; а модель, справді ЯК-130
Воздушная цель залетела из Беларуси, сейчас - на границе Киевщины и Житомирщины, - Воздушные силы Источник:
Я ТАК ПОНИМАЮ У НАС ДВЕ ФИРМЫ ,,ВООРУЖЁННЫЙ СИЛ ,,
или ГДЕ ПРАВДА ¿¿ , или ГДЕ ЗАБРЕХАЛИСЬ ¿¿