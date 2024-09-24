Воздушная цель залетела из Беларуси, сейчас - на границе Киевщины и Житомирщины, - Воздушные силы

В Украину залетела воздушная цель из территории Беларуси.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

"Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Беларуси, курс южный", - говорится в сообщении.

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