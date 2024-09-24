Белорусский Як-130 залетел в Украину, - "Беларускі Гаюн"

Белорусский истребитель Як-130 вошел в воздушное пространство Украины.

Об этом пишет Беларускі Гаюн, информирует Цензор.НЕТ.

Учебно-боевой самолет Як-130 военно-воздушных сил Беларуси пересек границу с Украиной около 14:25. В настоящее время информация уточняется.

Ранее Воздушные силы Украины сообщили, что воздушная цель залетела из Беларуси в Украину и двигалась на границе Киевской и Житомирской областей.

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