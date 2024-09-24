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Новости Война
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Белорусский Як-130 залетел в Украину, - "Беларускі Гаюн"

Білоруський Як-130 залетів до України

Белорусский истребитель Як-130 вошел в воздушное пространство Украины.

Об этом пишет Беларускі Гаюн, информирует Цензор.НЕТ.

Учебно-боевой самолет Як-130 военно-воздушных сил Беларуси пересек границу с Украиной около 14:25. В настоящее время информация уточняется.

Ранее Воздушные силы Украины сообщили, что воздушная цель залетела из Беларуси в Украину и двигалась на границе Киевской и Житомирской областей.

Читайте: Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против граждан РФ и Беларуси

Автор: 

авиация (2830) Беларусь (7896) воздушная тревога (792)


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Топ комментарии
+45
Де ППО? Це - легка дозвукова ціль.
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24.09.2024 14:43
+30
Сирський запевняв сто разів: з бульбостану загроз нема. Усі йому віримо, звісно
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24.09.2024 14:45
+24
Треба дозвіл НАТО на знищення
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24.09.2024 14:47
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Де ППО? Це - легка дозвукова ціль.
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24.09.2024 14:43 Ответить
Сирський запевняв сто разів: з бульбостану загроз нема. Усі йому віримо, звісно
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24.09.2024 14:45 Ответить
До чого тут Сирський?
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24.09.2024 16:02 Ответить
Краще скажіть, до чого це дебільне питання?
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24.09.2024 16:39 Ответить
А це ж якесь прокацапське чмо намагається таким чином викликати дискусію щоб під час срачу почати просувати прокацапські норативи невдоволення головкомом, генералами, командирами, сіяти розбрат...
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24.09.2024 17:48 Ответить
То есть он не смог выявить замаскированные позиции наших ПВО. И вернулся восвояси. А наши смогли определить цель и стерь ее угрозы. И приняли решение. Очень хорошо
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24.09.2024 15:09 Ответить
Це така іронія ?? Чи є установка Білорусь не чіпати ??
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24.09.2024 17:02 Ответить
На мою думку - це була перевірка нашої ППО. Пілоти мабуть були москалі. Ми виявили ціль, ідентифікували, оцінили ступень загрози - вирішили подивитися, що буде далі. Не розкриваючи всіх карт.
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24.09.2024 17:08 Ответить
Тобто рішення виявити собою ппо? А якби збили ?
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24.09.2024 17:45 Ответить
Якби Збили? Київська хунта збила в повітряному просторі Білорусі учбовий літак з недосвідченим курсантом, який розгубився в складної повітряної обстановці та необережно наблизився до держаного кордону республіки. А якщо не попали би то ракета самоліквідувалась в повітряному просторі Білорусі - київська хунта «дамбіт бамбас» ракетами мирну Білорусь.
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24.09.2024 18:20 Ответить
Я десь вже написав питання - літак наче учбовий, але ж на нього можна щось навісити. Ііі ??

Наступного разу жахнути.
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24.09.2024 19:34 Ответить
тебе стиральной машини мало? чудо ты в прьях...
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24.09.2024 16:06 Ответить
Головне голосно кричати: Румунія не збила шахед, який на 25 метрів залетів на територію країни.
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24.09.2024 16:05 Ответить
Для тих хто не зрозумів, Як-130 це білоруський винищувач 6 покоління. Ось !!
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24.09.2024 17:14 Ответить
Тобто зроблений шість поколінь тому?
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24.09.2024 17:59 Ответить
Це літак, зроблений Як Зіл 130.
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24.09.2024 18:41 Ответить
Режим ЗЕЛЕНОГНІЙНИХ не бачать в ЛУКЕ МУДІЩЕВЕ ВОРГА ! Олександр Григорович КУМІР ПОРНОШУТА !
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25.09.2024 09:08 Ответить
Що, вже бульбаші починають нерви випробовувати.
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24.09.2024 14:45 Ответить
Вивчати,але на землі.
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24.09.2024 14:45 Ответить
може хтось втікає з білорашки ?
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24.09.2024 14:45 Ответить
Вже завалили?
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24.09.2024 14:46 Ответить
Ні, але ввечері черговий раз дорікнуть країнам НАТО, що вони не збивають над своєю територією ракети і шахеди.
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24.09.2024 15:18 Ответить
Треба дозвіл НАТО на знищення
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24.09.2024 14:47 Ответить
Не НАТО дозвіл, а дозвіл зеленського бо для нього бульбаши як рідні.
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24.09.2024 16:26 Ответить
Міцні яйця у нашого приZедента, однако.
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24.09.2024 18:06 Ответить
Не завалили?
Ну чекайте, поки бульбаші бомбити будуть.
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24.09.2024 14:48 Ответить
Може пілот викрав літак і втік в Україну.
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24.09.2024 14:49 Ответить
сам, без ан******? ******? один ***?
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24.09.2024 15:12 Ответить
З мішком картоплі...
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24.09.2024 16:09 Ответить
Нацисти білорусі вже обстрілювали зі своїх ракетних комплексів Чернігів, Київ, Черкаси, Житомир, Сарни, Ровно. Нажаль наща влада удари у відповідь не дала. Не хочуть псувати бізнес. Життя українців у них нічого не варте, а на нацистській білорусі сватів крутят -роялті в кишеню капає.
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24.09.2024 14:56 Ответить
Сподіваюсь його збили
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24.09.2024 14:48 Ответить
Ні, не збили.
Договорняк Зелі з пуйлом, виконується чітко.
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24.09.2024 14:54 Ответить
🤔
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24.09.2024 15:02 Ответить
ааа...то Зєля с пуйлом домовились про візит учбового літака з білорусі...а я думаю, що за *****
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24.09.2024 15:04 Ответить
Зелені крадії для великого крадівництва у батьки купували бітум, так що сваритись з ним вони не будуть. Досі їх агресорами не називають хоча вони такі ж сателіти пуйла як мусоліні для гітлера
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24.09.2024 15:21 Ответить
Як-130, який нахєр винищувач. Створювався з оглядкою на німецько - італійский легкий штурмовик "Альфа -Джет". Так це недопилений многофункціональне учбове удолбіще.
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24.09.2024 14:53 Ответить
Тоже орнул
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24.09.2024 14:56 Ответить
Там цікава історія, його почали розробляти ще в 90-х при єльцині разом із італійським Маккі. Потім італійці зрозуміли, в яке гімно вляпалися, бо москалі там нажухати постійно намагалася. Італійці допиляли проект і вийшов нормальний Маккі М-346. Кацапня теж типу допиляла, але вийшов літак із застарілою авіонікою...
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24.09.2024 14:57 Ответить
Кацапи і сподівались на євро авіоніку (тренажер для Су-27, МіГ-29 та інше. Для скорочення витрат на льотний час цих винищувачів). Маккі зрозуміли, та послали їх нах. Такщо кастроване удолбисько, навіть не має бортової РЛС.
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24.09.2024 15:06 Ответить
Це учбово-бойовий літак, що може навіть ядерну зброю використовувати. Про таку модифікацію писали у ватній прессі.
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24.09.2024 14:58 Ответить
Може нести термоядерні заряди і зірку смерті на буксирі тягти.
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24.09.2024 14:59 Ответить
Може нести один тактичний ядерний пристрій.
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24.09.2024 15:02 Ответить
Смійтесь далі !!
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24.09.2024 17:04 Ответить
Враховуючи те, що тактична ЯЗ існує навіть у форматі артилерійських снарядів, то таке міг би нести навіть мотодельтаплан.
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24.09.2024 19:33 Ответить
Це вже ближче до реальності.
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25.09.2024 11:42 Ответить
Шо бы кто не говорил, это тупо разведка в пользу кацапов, мож и перенакрашенные кацапы это сделали. То шо вава с.ыкло, я не говорю. будем посмотреть по каким объекта в полосе пролета ввалит .уйлостан. тогда на главзеба , за то шо не сбил, можно будет посмотреть под другим ракурсом, как на пособника пыни.
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24.09.2024 15:24 Ответить
Створювався Італією та Україною, якщо що.
Китайці просили Україну налагодити його спільне виробництво, поскільки там були двигуни Мотор-Січ.
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24.09.2024 15:37 Ответить
О! Тоді зрозуміло. Нехай собі літає!
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24.09.2024 16:43 Ответить
я ж говорю , война договорная !!! все шишки наши !!!((((
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24.09.2024 15:01 Ответить
Ніхрєново в Маріуполі "домовилися". Загинуло 150 000 людей під час бомбардувань і ще 80 000 розстріляні в фільтраційних таборах.
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24.09.2024 15:04 Ответить
А почему не 500000 людей?)
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24.09.2024 15:24 Ответить
Число погибших считали по колическтву могилок по спутникивым фоткам. Цифра приблизительная. После деокупации города можно будет сказать точнее.
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24.09.2024 15:36 Ответить
не можна буде. кацапи максимально, все почистили.
а там, гинули, цілими багатоповерховими домами.
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24.09.2024 15:58 Ответить
Це не значить що є достовірними дані, які пан понамальовува.
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24.09.2024 17:08 Ответить
Ще ноликів докрутіть щоб поважним знавцем виглядати.
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24.09.2024 17:06 Ответить
Варто було скористатися нагодою і передати вітання бульба-фюреру, щоб не розслабляв бульбо-сфінктер.
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24.09.2024 15:02 Ответить
що будуть невігласи співати коли дізнаються що це перегон літачка на українську базу?
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24.09.2024 15:08 Ответить
перегон, це коли тишком нишком, а не коли в києві повітряна тривога!
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24.09.2024 15:10 Ответить
Нічого. Тому що це не та історія... Нажаль.
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24.09.2024 17:10 Ответить
а, ми гнали на натівських чиновників.
от, вам, дзеркало!

ну, що ж, чекаємо від речника ппо, щось на кшталт: вони ж, не спеціально. чи, це була провокація, а ми не відповідаємо на провокації. чи, ну то ж навчальний літак.
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24.09.2024 15:09 Ответить
А шо такоє , ми у НАТО вчимося !
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24.09.2024 17:09 Ответить
То есть мы повели себя как поляки?
Тогда не надо полякам пальчиком грозить!!!!!
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24.09.2024 15:11 Ответить
До Мозирського НПЗ 32 км. Він в досяжності ствольної артилерії.
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24.09.2024 15:12 Ответить
бульбофюрер втік
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24.09.2024 15:12 Ответить
Бульботарган набрехав: він же говорив, що до Валодзі Зєлєнскава тільки на тракторах заїжджати буде.
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24.09.2024 15:13 Ответить
Пхе, не хочу даже комментировать. Главзеб - сц.кло.
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24.09.2024 15:18 Ответить
Китайські комуняки через батьку передали посилку Агрохімії
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24.09.2024 15:19 Ответить
Зробили б раз Як - 200 з порушника- не залітали б.....
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24.09.2024 15:33 Ответить
перехватить и принудить к посадке....
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24.09.2024 15:36 Ответить
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24.09.2024 15:36 Ответить
"Сєрєбрістий лайнєр ЯК прямо в озєро - ****!" - На жаль , ні...
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24.09.2024 15:44 Ответить
Вот вам и ответ можно ли договариваться о мире с сумашедшими.
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24.09.2024 16:09 Ответить
Бітум Ірьмаку привезли....
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24.09.2024 16:15 Ответить
Почему молчит Тихановская?!
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24.09.2024 16:23 Ответить
Чому мовчить Мар"яна ??!
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24.09.2024 17:11 Ответить
5 баллов!!
Нет ,12
Сейчас 12 - балльная система!!!!!
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24.09.2024 18:16 Ответить
*****...Не бульбаші(з ними й так все зрозуміло)...А наша їб@ча зелень.
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24.09.2024 17:09 Ответить
Зелень єто, што? Баксі? Так вони нам не нужні. Нам потрібно озброєння, щоб вас пихатих знищити.
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24.09.2024 17:14 Ответить
Пихаті,єто што? Ті що тобі за щоку пихають?
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25.09.2024 06:54 Ответить
Батька, а тобі капець. Від тебе пре война. Від тебе пруть негативи. Ховайся! До тебе придуть!
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24.09.2024 17:11 Ответить
ЗеПрезидент у США важливі питання вирішує - підігрувати провокаціям не на часі.
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24.09.2024 17:12 Ответить
Єслі тєбє плюнулі в спіну - подставь другую щьоку ! Да, зелепухи ?!
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24.09.2024 17:22 Ответить
А якби збили, то бульбаші боялися б на сто км до кордону долітати, щоб часом випадково не залетіти в чужу країну !
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24.09.2024 17:26 Ответить
+12
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24.09.2024 19:40 Ответить
сподіваймося у ППО, була вагома (а не ганебна) причина того, що борзий пЄтух лукашенки полетів додому цілий.. і що наступний його зальот закінчиться так, як він мав закінчитися з першого разу...
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24.09.2024 17:46 Ответить
вот как бывает.
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24.09.2024 18:00 Ответить
Порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено, - Повітряні сили Джерело:
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24.09.2024 18:36 Ответить
Треба було чітко завалити, пославшись на нервове напруження, викликане війною.
І більше б не залетів ні Як, ні Зубр, ні Хомяк.
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24.09.2024 18:43 Ответить
і чому не збили?вже б не залітав
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24.09.2024 18:48 Ответить
Гаюн у бінокль розгледів, що то був як-130. Вірю.
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24.09.2024 20:35 Ответить
 
 