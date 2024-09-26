Внаслідок нічної атаки РФ 1 особа загинула, 10 постраждалих, зокрема діти, - МВС

Внаслідок нічного обстрілу України російськими військами загинула 1 особа, 10 поранено, зокрема діти.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Запоріжжі внаслідок ударів авіабомбами травм дістали щонайменше 8 людей, серед них - 1 дитина. Зруйновано та пошкоджено 12 будинків, зокрема багатоквартирний. Рятувальники ДСНС провели пошукові та аварійно-рятувальні роботи, евакуювали 18 людей", - зазначив міністр.

Також окупанти двічі вдарили по Херсонщині. Внаслідок авіаудару постраждали 2 людей, яких рятувальники деблокували з-під завалів.

"Вранці внаслідок падіння уламків БПЛА у Києві пошкоджень зазнали 4 багатоквартирні будинки та 20 автомобілів, сталася розгерметизація газової труби. Двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес", - додав він.

Рашисти атакували і Одеський район, внаслідок ракетного удару загинула жінка. Пошкоджено будівлі та авто.

Також ворог атакував Київщину, Донеччину, Харківщину, Сумщину та Івано-Франківщину. У цих регіонах минулося без потерпілих.

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