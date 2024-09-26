РФ із танків обстріляла Івашки на Харківщині: Поранено чоловіка, знищено будинок. ФОТОрепортаж

Російські загарбники із танків обстріляли село Івашки Золочівської громади Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Всього окупанти завдали 11 ударів. Внаслідок обстрілу поранено 46-річного чоловіка, він наразі перебуває у важкому стані.

"Знищено одноповерховий двоквартирний будинок, гаражі, господарчі споруди, мотоцикл. Пошкоджено газо- та енергомережі", - зазначили в обладміністрації.

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