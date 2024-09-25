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Продавали військовим неіснуючі авто - на Харківщині судитимуть двох шахраїв. ФОТОрепортаж

Двоє мешканців Лозової ошукували військовослужбовців ЗСУ, продаючи неіснуючі автомобілі. Встановлено п'ятьох потерпілих. Сума завданої шкоди - понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харківської прокуратури

"За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою (ч. 2 ст. 190 КК України)", - ідеться в повідомленні.

За клопотанням прокурорів обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Як шахраї ошукували військових?

За даними слідства, двоє лозівчан віком 24 і 27 років вирішили заробляти на життя незаконним способом. Чоловіки розміщували в інтернеті оголошення щодо продажу автомобілів, хоча насправді не мали цих автівок.

Продавали неіснуючі авто військовим
Продавали неіснуючі авто військовим


Коли на оголошення відгукувались потенційні покупці, псевдопродавці повідомляли їм про необхідність внести повну оплату на банківську картку. Однак після зарахування коштів на рахунок шахраї переставали виходити на зв’язок.

Наразі встановлено п'ятьох потерпілих. Усі вони — військовослужбовці Сил оборони, які шукали автомобілі для виконання бойових завдань з відсічі ворогу. Загальна сума завданої шкоди - понад 100 тисяч гривень.

Продавали неіснуючі авто військовим
Продавали неіснуючі авто військовим


Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваних виявлено та вилучено докази протиправної діяльності — мобільні телефони, комп’ютерну техніку, інше обладнання, банківські картки тощо.

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Наразі перевіряється причетність підозрюваних до аналогічних злочинів.

Автор: 

авто (6180) шахрайство (1088) Харківщина (6054)


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*******?
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25.09.2024 17:14 Відповісти
Талант свій направили в хибне русло....
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25.09.2024 17:15 Відповісти
Ромський інтерьєр на 1 фото?
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25.09.2024 17:45 Відповісти
циганський
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25.09.2024 19:07 Відповісти
І як це їм вдавалося біля зони бойових дій, а могли запросто наводити ворожі обстріли на мирні міста, стільки сімок та телефонів на фото.
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25.09.2024 17:47 Відповісти
продавали в ЗСУ. оказались в тцк. шо не ясно
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25.09.2024 18:06 Відповісти
Наразі встановлено п'ятьох потерпілих. Джерело:
Загальна сума завданої шкоди - понад 100 тисяч гривень. Джерело:

Що ж це за авто такі "дорогі"? Дитячі на педалях?
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25.09.2024 19:18 Відповісти
А чому іпали не показуют , які права під час війни?
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25.09.2024 19:42 Відповісти
 
 