Продавали военным несуществующие авто - на Харьковщине будут судить двух мошенников. ФОТОрепортаж
Двое жителей Лозовой обманывали военнослужащих ВСУ, продавая несуществующие автомобили. Установлено пятерых пострадавших. Сумма нанесенного ущерба - более 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Харьковской прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении двум мужчинам по факту мошенничества, совершенного в условиях военного положения, по предварительному сговору группой (ч. 2 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По ходатайству прокуроров обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как мошенники обманывали военных?
По данным следствия, двое лозовчан в возрасте 24 и 27 лет решили зарабатывать на жизнь незаконным способом. Мужчины размещали в интернете объявления о продаже автомобилей, хотя на самом деле не имели этих автомобилей.
Когда на объявления откликались потенциальные покупатели, псевдопродавцы сообщали им о необходимости внести полную оплату на банковскую карточку. Однако после зачисления средств на счет мошенники переставали выходить на связь.
Сейчас установлено пять пострадавших. Все они - военнослужащие Сил обороны, которые искали автомобили для выполнения боевых задач по отпору врагу. Общая сумма причиненного ущерба - более 100 тысяч гривен.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты доказательства противоправной деятельности - мобильные телефоны, компьютерная техника, другое оборудование, банковские карты и тому подобное.
Сейчас проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.
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Загальна сума завданої шкоди - понад 100 тисяч гривень. Джерело:
Що ж це за авто такі "дорогі"? Дитячі на педалях?