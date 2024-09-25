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Продавали военным несуществующие авто - на Харьковщине будут судить двух мошенников. ФОТОрепортаж

Двое жителей Лозовой обманывали военнослужащих ВСУ, продавая несуществующие автомобили. Установлено пятерых пострадавших. Сумма нанесенного ущерба - более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Харьковской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении двум мужчинам по факту мошенничества, совершенного в условиях военного положения, по предварительному сговору группой (ч. 2 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокуроров обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также смотрите: Обманул мать погибшего военнослужащего на 1 млн грн: в Кировоградской области разоблачен мошенник. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как мошенники обманывали военных?

По данным следствия, двое лозовчан в возрасте 24 и 27 лет решили зарабатывать на жизнь незаконным способом. Мужчины размещали в интернете объявления о продаже автомобилей, хотя на самом деле не имели этих автомобилей.

Продавали неіснуючі авто військовим
Продавали неіснуючі авто військовим


Когда на объявления откликались потенциальные покупатели, псевдопродавцы сообщали им о необходимости внести полную оплату на банковскую карточку. Однако после зачисления средств на счет мошенники переставали выходить на связь.

Сейчас установлено пять пострадавших. Все они - военнослужащие Сил обороны, которые искали автомобили для выполнения боевых задач по отпору врагу. Общая сумма причиненного ущерба - более 100 тысяч гривен.

Продавали неіснуючі авто військовим
Продавали неіснуючі авто військовим


Во время обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты доказательства противоправной деятельности - мобильные телефоны, компьютерная техника, другое оборудование, банковские карты и тому подобное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Обманули военных и волонтеров на 46 млн грн: Разоблачена преступная группировка, действовавшая на территории Молдовы и Украины. ФОТОрепортаж

Сейчас проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям.

Автор: 

авто (4209) мошенничество (1229) Харьковщина (5577)


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*******?
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25.09.2024 17:14 Ответить
Талант свій направили в хибне русло....
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25.09.2024 17:15 Ответить
Ромський інтерьєр на 1 фото?
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25.09.2024 17:45 Ответить
циганський
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25.09.2024 19:07 Ответить
І як це їм вдавалося біля зони бойових дій, а могли запросто наводити ворожі обстріли на мирні міста, стільки сімок та телефонів на фото.
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25.09.2024 17:47 Ответить
продавали в ЗСУ. оказались в тцк. шо не ясно
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25.09.2024 18:06 Ответить
Наразі встановлено п'ятьох потерпілих. Джерело:
Загальна сума завданої шкоди - понад 100 тисяч гривень. Джерело:

Що ж це за авто такі "дорогі"? Дитячі на педалях?
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25.09.2024 19:18 Ответить
А чому іпали не показуют , які права під час війни?
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25.09.2024 19:42 Ответить
 
 