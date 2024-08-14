Обманули военных и волонтеров на 46 млн грн: Разоблачена преступная группировка, действовавшая на территории Молдовы и Украины. ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой "продавали" в интернете несуществующие дроны и автомобили для военнослужащих ВСУ. Сейчас установлено 67 эпизодов преступной деятельности мошенников. В результате совместной международной операции в Молдове задержаны 9 участников преступной группировки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции и ОГП.

Мошенничество с продажей авто и дронов для ВСУ

Отмечается, что организованная группа злоумышленников в течение 2023-2024 годов обманывала украинских военнослужащих, членов их семей и волонтеров под предлогом продажи несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ.

Офисом Генерального прокурора и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Республики Молдова была создана совместная следственная группа.

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Правоохранители установили, что к совершению преступлений причастны лица в возрасте от 17 до 46 лет. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину восемь фигурантов, проживавших на территории Одесской области, переехали в Республику Молдова, откуда начали реализовывать мошеннические схемы.

Мошенники выбирали именно военных и волонтеров

"Организовал преступную деятельность 34-летний уроженец РФ, распределивший между сообщниками обязанности по поставке на территорию Молдовы сим-карт украинских мобильных операторов, создание фейковых объявлений на популярных маркетплейсах и рекламную кампанию для продвижения своих "услуг" в интернете", - рассказали в Нацполиции.

Злоумышленники размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. С потенциальными покупателями фигуранты общались в одном из мессенджеров и договаривались о предоплате за пригон машины из-за границы или приобретение дронов.





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Такие объявления публиковали на онлайн платформах "OLX", "Bon.Ua", "Avto-Ria".

"Особый цинизм заключался в том, что злоумышленники требовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку РФ, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств", - отметили правоохранители.

Фигуранты снимали деньги в банкоматах Республики Молдовы или использовали их при онлайн-расчетах. Легализация средств происходила путем приобретения транспортных средств премиум-класса и золотых изделий.

Задержание участников преступной группировки

Полицейские в рамках международного сотрудничества провели 23 обыска на территории Республики Молдова и 13 - в Одесской и Днепропетровской областях по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов.

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"Изъяты деньги в сумме около 250 тысяч гривен, 61 тысяча долларов, 20 транспортных средств премиум-класса, около 5 кг золотых изделий, мобильные телефоны, более 80 карточек банков Молдовы, Украины и РФ, оружие, черновые записи, компьютерную технику", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас установлено 67 эпизодов преступной деятельности, а предварительная сумма ущерба превышает 46 млн грн.

Объявлены подозрения

Полицейские задержали восьмерых членов преступной группы на территории Молдовы. Фигурантам и их сообщнику объявлено подозрения по ч. 6 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова. Решением суда задержанные взяты под стражу.

Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Разоблачению фигурантов способствовали представители служб безопасности коммерческих банков Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для установления сообщников фигурантов. В ходе расследования возможна дополнительная квалификация преступных действия аферистов.

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