На Харьковщине разоблачены мошенники: Представлялись работниками службы безопасности банка и получали доступ к личным счетам. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские на Харьковщине разоблачили группу мошенников, которые звонили гражданам и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, сообщали о подозрительных операциях с их банковскими счетами и получали доступ к личным кабинетам онлайн-банкинга.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мошенники звонили от имени работников службы безопасности банка и, под предлогом недопущения проведения несанкционированных банковских операций, узнавали необходимую конфиденциальную информацию и получали доступ к управлению счетами. В дальнейшем, используя гаджеты с функцией NFC для бесконтактной оплаты они обналичивали средства в магазинах бытовой техники и банкоматах.

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В полиции задокументировали деятельность 11 фигурантов. Проведены обыски по местам их проживания на территории Харьковской и Киевской областей. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, 27 банковских карточек, 100 сим-карт и более 90 стартовых пакетов мобильных операторов, а также 100 устройств для генерации сим-карт и денежные средства.

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О подозрении сообщено четырем фигурантам (по ч. 4 ст. 190 "мошенничество" УК Украины). Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному - в виде круглосуточного домашнего ареста. По санкции статьи им грозит до 8 лет лишения свободы.

"Киберполиция призывает граждан быть осмотрительными и рекомендует не сообщать посторонним данные банковских карт, особенно CVV-код, срок действия карты и коды из SMS от банка или оператора связи. Помните, что настоящий сотрудник банка никогда не запрашивает такую информацию", - отметили в полиции.







