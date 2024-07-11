Харьковчанка обманула граждан на 10,5 млн грн под предлогом сбора средств на дроны для ВСУ, - прокуратура
Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении харьковчанке в мошенничестве при закупке дронов для нужд ВСУ.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Схема мошеннической сделки
Установлено, что в период 2023-2024 года во время военного положения подозреваемая завладела средствами людей, которые хотели закупить квадрокоптеры "Mavik-3".
"С этой целью, подозреваемая используя подконтрольную ей благотворительную организацию вошла в доверие к спонсорам закупки дронов и предоставила поддельные счета, выданные якобы одним из польских предприятий-поставщиков квадрокоптеров. В указанных документах женщина указала свой криптокошелек, куда в дальнейшем поступали деньги на коптеры", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что после поступления средств подозреваемая дроны так и не заказала, а потерпевшим рассказывала, что это произошло не по ее вине, а из-за обстоятельств, на которые она повлиять не могла.
Кроме того, мошенница активно использовала криптокошельки известных криптовалютных бирж и банковские счета подставных лиц с целью максимального сокрытия всей цепи совершенных трансакций для дальнейшего вывода денег, полученных от людей, которые заказывали дроны.
Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве
Своими действиями подозреваемая нанесла ущерб на почти 10,5 млн гривен.
В пресс-службе прокуратуры отметили, что сейчас проводятся следственные розыскные действия для установления полного круга лиц, участвовавших в мошеннической сделке.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Єрмаки, «ПОТУЖНО» рулюють, отим бовдуром з пунктів «НЕЗЛАМНОСТІ !!…
Копіювала їх поведінку, стерво….
Адмірал няв збирала у твітері для Госпітальєрів, і гроші зникли безвісти.
Тепер ще от пишуть в Інсті якись бородатий чел назбирав 5 млн для Охмадитк, а потім сказав що передумав донатити.
Досить вже вірити кому попало - донатьте своїм родичам і друзям, або волонтерам у яких є нормальні звіти з квитанціями (а не ексель як у прЕтули) і яким Ви довіряєте.