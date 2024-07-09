Задержана банда мошенников, похитивших почти 1,5 млн грн со счетов погибших украинских военных, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали мошенников, похищавших средства с банковских счетов погибших военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как действовали мошенники?

По материалам дела, злоумышленники снимали все сбережения военных, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу в Днепр.

"Для совершения преступления фигуранты привлекли работника областного бюро судмедэкспертизы. Он похищал личные вещи павших воинов на территории морга.

Среди награбленных предметов: платежные карты и мобильные телефоны, номера которых были зарегистрированы в интернет-банкинге. Через эти гаджеты злоумышленники входили в банковские приложения и переводили деньги на свои счета", - говорится в сообщении.

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Таким образом фигуранты также оформляли онлайн-кредиты, а затем обналичивали их в ближайших банкоматах.

Мошенники пытались провести сделки как можно быстрее, пока финучреждения не получили информацию о смерти реальных владельцев банковских счетов.

Сколько денег присвоили мошенники?

Таким образом злоумышленники присвоили почти 1,5 млн грн, которые принадлежали погибшим защитникам Украины.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех пятерых участников "схемы", которые, по данным следствия, действовали в составе преступной группировки.

Кто входил в состав банды?

Кроме работника бюро судмедэкспертизы, в состав банды входил ИТ-специалист, который "взламывал" банковские приложения павших воинов, а также рецидивист, уже имеющий судимость.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты фигурантов, а также карточки, личные вещи и форму погибших военнослужащих.

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Подозрения участникам банды

На основании собранных доказательств злоумышленникам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч .4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах);

ч. 4 ст. 185 (кража);

ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет заключения.