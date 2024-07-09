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Задержана банда мошенников, похитивших почти 1,5 млн грн со счетов погибших украинских военных, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали мошенников, похищавших средства с банковских счетов погибших военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как действовали мошенники?

По материалам дела, злоумышленники снимали все сбережения военных, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу в Днепр.

"Для совершения преступления фигуранты привлекли работника областного бюро судмедэкспертизы. Он похищал личные вещи павших воинов на территории морга.

Среди награбленных предметов: платежные карты и мобильные телефоны, номера которых были зарегистрированы в интернет-банкинге. Через эти гаджеты злоумышленники входили в банковские приложения и переводили деньги на свои счета", - говорится в сообщении.

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Таким образом фигуранты также оформляли онлайн-кредиты, а затем обналичивали их в ближайших банкоматах.

Мошенники пытались провести сделки как можно быстрее, пока финучреждения не получили информацию о смерти реальных владельцев банковских счетов.

Сколько денег присвоили мошенники?

Таким образом злоумышленники присвоили почти 1,5 млн грн, которые принадлежали погибшим защитникам Украины.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех пятерых участников "схемы", которые, по данным следствия, действовали в составе преступной группировки.

Кто входил в состав банды?

Кроме работника бюро судмедэкспертизы, в состав банды входил ИТ-специалист, который "взламывал" банковские приложения павших воинов, а также рецидивист, уже имеющий судимость.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты фигурантов, а также карточки, личные вещи и форму погибших военнослужащих.

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шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових

Подозрения участникам банды

На основании собранных доказательств злоумышленникам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч .4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах);
  • ч. 4 ст. 185 (кража);
  • ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет заключения.

Автор: 

Днепр (4444) мошенничество (1239) СБУ (20053) военнослужащие (6186)


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Топ комментарии
+15
А чому шахрайство? Мертвих можно надурити? Це МАРОДЕРСТВО. Це абсолютно інша стаття до 10 років. Дбр вже все прєшала?
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09.07.2024 13:40 Ответить
+11
Мразота!!!
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09.07.2024 13:28 Ответить
+7
Кончені мародери! На зоні будуть півнями!
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09.07.2024 13:23 Ответить
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Кончені мародери! На зоні будуть півнями!
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09.07.2024 13:23 Ответить
Вместо того, чтобы гей сексом заниматься, лучше бы по законам военного времени с такими разбирались.
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09.07.2024 13:25 Ответить
Де ті закони воєнного часу? Може покажеш приклад такого в Британії? Приїдь сюди та завали їх! Я не проти! Ваші ж перші галас піднімуть та знайдуть привід, як ще зменшити допомогу...
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09.07.2024 13:39 Ответить
Треба бути гуманішими і просто відправити їх до побратимів загиблих Героїв.
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09.07.2024 16:51 Ответить
Хакери? - *******?
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09.07.2024 13:23 Ответить
Гакери а не хакери - і не ******* а гакують .
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09.07.2024 13:30 Ответить
Мразота!!!
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09.07.2024 13:28 Ответить
Хотілося би вірити що їх покарають. СБУ нічім не гірше за цих покидьків.
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09.07.2024 13:33 Ответить
СБУ навіть може дати ім фору
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09.07.2024 13:37 Ответить
А чому шахрайство? Мертвих можно надурити? Це МАРОДЕРСТВО. Це абсолютно інша стаття до 10 років. Дбр вже все прєшала?
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09.07.2024 13:40 Ответить
Стаття 432. Мародерство

Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років
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09.07.2024 17:57 Ответить
Боюсь подумати наскільки це масове мародерство
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09.07.2024 13:47 Ответить
Сумно те, що в таких структурах працюють такі тупі ідіоти. Невже не зрозуміло що схему викриють дуже швидко і потім доведеться йти у клітку.
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09.07.2024 13:49 Ответить
Сусід ховав батька і зняли золотий перстень...той підняв галас і потвору лише уволили....нормальна людина піде туди працювати??? яка нормальна людина піде працювати в похоронне бюро...
А чотири лби здоровенні в будівлі крематорію коли матір ховав..."дайте пару копеек чтоби люди могли помянуть..." а в тебе останні гроші витягли вже...
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09.07.2024 15:02 Ответить
мразоти, нічого святого немає
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09.07.2024 13:51 Ответить
Ублюдству ублюдочних ублюдків немає меж...
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09.07.2024 13:53 Ответить
Этих тварей надо жестоко наказывать, никакой им поблажки..
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09.07.2024 14:16 Ответить
Безкарність привладних щодо підняття рівня покарання для таких мародерів, ЖДУНІВ-ригоАНАЛЬНИХ, які коригують убивство рашистами Українців, призводить до зростання СМЕРТЕЙ Українців!!
Стефанчук-зеленський-шмигаль, тільки очима лупають, дивлячись на єрмака з татаровими ОПУ!
Ось така вона, група дивних осіб, сиділа при посадах в Урядовому кварталі95, з 2019 року, і аж до 21 травня цр!!
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09.07.2024 15:08 Ответить
А врни що ще живі та повинні 9 днів поминать а їхню рідню на передок копать окопи і старих і малих всі користувались коштами і ще на куда їм військова амкніція
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09.07.2024 15:25 Ответить
нічого святого((((.. Покидьки. Сидять під мирним небом та ще й грабують тих, хто за це мирне небо життя віддав.. Блляяяяяяяяять!!!
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09.07.2024 15:53 Ответить
Піздец , Судебка у Дніпрі те ще та клоака . Коли я працював в МВС у 90-х там таке творилося , жмури і вішалися самостійно і на газові плити падали , чого тільки не траплялося Там стоко бабла ходило Так шо чя чомусь не здивований . Там поколіннями це робили .
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09.07.2024 16:39 Ответить
Скіслий страдалець по нью-йлрку - то айтішнік, полосатий пузань - то кримінальник, в зеленій кофтині явно судмедексерт, бо держслужбовець у дрескоді кольору влади, а хто ото на остангньому фото, такий самовпевнений, що аж колу попиває? ватажок? дев'ятий номер...
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09.07.2024 16:52 Ответить
 
 