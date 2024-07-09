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Затримано банду шахраїв, які викрали майже 1,5 млн грн з рахунків загиблих українських військових, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція затримали шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як діяли шахраї?

За матеріалами справи, зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судово-медичну експертизу до Дніпра.

"Для вчинення злочину фігуранти залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу.

Серед награбованих предметів: платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. Через ці гаджети зловмисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки", - йдеться у повідомленні.

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У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах.

Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків.

Скільки грошей привласнили шахраї?

Таким чином зловмисники привласнили майже 1,5 млн грн, які належали загиблим захисникам України.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх п’ятьох учасників "схеми", які, за даними слідства, діяли у складі злочинного угруповання.

Хто входив до складу банди?

Окрім працівника бюро судмедекспертизи до складу банди входив ІТ-фахівець, який "зламував" банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки фігурантів, а також картки, особисті речі та форму загиблих військовослужбовців.

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шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових
шахраї крали гроші загиблих військових

Підозри учасникам банди

На підставі зібраних доказів зловмисникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч .4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах);
  • ч. 4 ст. 185 (крадіжка);
  • ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Автор: 

Дніпро (3303) шахрайство (1109) СБУ (12991) військовослужбовці (4812)


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Топ коментарі
+15
А чому шахрайство? Мертвих можно надурити? Це МАРОДЕРСТВО. Це абсолютно інша стаття до 10 років. Дбр вже все прєшала?
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09.07.2024 13:40 Відповісти
+11
Мразота!!!
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09.07.2024 13:28 Відповісти
+7
Кончені мародери! На зоні будуть півнями!
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09.07.2024 13:23 Відповісти
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Кончені мародери! На зоні будуть півнями!
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09.07.2024 13:23 Відповісти
Вместо того, чтобы гей сексом заниматься, лучше бы по законам военного времени с такими разбирались.
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09.07.2024 13:25 Відповісти
Де ті закони воєнного часу? Може покажеш приклад такого в Британії? Приїдь сюди та завали їх! Я не проти! Ваші ж перші галас піднімуть та знайдуть привід, як ще зменшити допомогу...
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09.07.2024 13:39 Відповісти
Треба бути гуманішими і просто відправити їх до побратимів загиблих Героїв.
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09.07.2024 16:51 Відповісти
Хакери? - *******?
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09.07.2024 13:23 Відповісти
Гакери а не хакери - і не ******* а гакують .
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09.07.2024 13:30 Відповісти
Мразота!!!
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09.07.2024 13:28 Відповісти
Хотілося би вірити що їх покарають. СБУ нічім не гірше за цих покидьків.
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09.07.2024 13:33 Відповісти
СБУ навіть може дати ім фору
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09.07.2024 13:37 Відповісти
А чому шахрайство? Мертвих можно надурити? Це МАРОДЕРСТВО. Це абсолютно інша стаття до 10 років. Дбр вже все прєшала?
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09.07.2024 13:40 Відповісти
Стаття 432. Мародерство

Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років
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09.07.2024 17:57 Відповісти
Боюсь подумати наскільки це масове мародерство
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09.07.2024 13:47 Відповісти
Сумно те, що в таких структурах працюють такі тупі ідіоти. Невже не зрозуміло що схему викриють дуже швидко і потім доведеться йти у клітку.
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09.07.2024 13:49 Відповісти
Сусід ховав батька і зняли золотий перстень...той підняв галас і потвору лише уволили....нормальна людина піде туди працювати??? яка нормальна людина піде працювати в похоронне бюро...
А чотири лби здоровенні в будівлі крематорію коли матір ховав..."дайте пару копеек чтоби люди могли помянуть..." а в тебе останні гроші витягли вже...
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09.07.2024 15:02 Відповісти
мразоти, нічого святого немає
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09.07.2024 13:51 Відповісти
Ублюдству ублюдочних ублюдків немає меж...
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09.07.2024 13:53 Відповісти
Этих тварей надо жестоко наказывать, никакой им поблажки..
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09.07.2024 14:16 Відповісти
Безкарність привладних щодо підняття рівня покарання для таких мародерів, ЖДУНІВ-ригоАНАЛЬНИХ, які коригують убивство рашистами Українців, призводить до зростання СМЕРТЕЙ Українців!!
Стефанчук-зеленський-шмигаль, тільки очима лупають, дивлячись на єрмака з татаровими ОПУ!
Ось така вона, група дивних осіб, сиділа при посадах в Урядовому кварталі95, з 2019 року, і аж до 21 травня цр!!
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09.07.2024 15:08 Відповісти
А врни що ще живі та повинні 9 днів поминать а їхню рідню на передок копать окопи і старих і малих всі користувались коштами і ще на куда їм військова амкніція
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09.07.2024 15:25 Відповісти
нічого святого((((.. Покидьки. Сидять під мирним небом та ще й грабують тих, хто за це мирне небо життя віддав.. Блляяяяяяяяять!!!
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09.07.2024 15:53 Відповісти
Піздец , Судебка у Дніпрі те ще та клоака . Коли я працював в МВС у 90-х там таке творилося , жмури і вішалися самостійно і на газові плити падали , чого тільки не траплялося Там стоко бабла ходило Так шо чя чомусь не здивований . Там поколіннями це робили .
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09.07.2024 16:39 Відповісти
Скіслий страдалець по нью-йлрку - то айтішнік, полосатий пузань - то кримінальник, в зеленій кофтині явно судмедексерт, бо держслужбовець у дрескоді кольору влади, а хто ото на остангньому фото, такий самовпевнений, що аж колу попиває? ватажок? дев'ятий номер...
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09.07.2024 16:52 Відповісти
 
 