Держспецзв’язку попередила про шахрайську схему з використанням кредитних карток українців

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) попередила про небезпеку шахрайської схеми з кредитними картками, що продовжує ширитися країною.

Як повідомляє пресслужба Держспецзв'язку, схема пов'язана з "орендою" банківських карток.

"Протягом останнього часу в соціальних мережах з'являються оголошення з пропозицією здати банківську картку в оренду. За це обіцяють непогану плату (приблизно 1000 грн на добу), більше нічого робити не потрібно. Також можуть траплятися оголошення з пропозицією легкої роботи, де "роботодавець" відразу просить номер картки для зарахування "зарплати", або з пропозицією відкрити банківський рахунок на своє ім'я для отримання та переказу коштів від імені іншої особи", – повідомили у відомстві.

Там підкреслили, що за кожною такою пропозицією ховається небезпечна шахрайська схема.

Як працює схема

"Грошові мули або дропи – це особи, які дають змогу третій особі (шахраю) за фінансову винагороду використовувати свій банківський рахунок для проведення операцій з коштами незаконного походження", – пояснили в Держспецзв'язку.

Так, дропи перераховують незаконно отримані кошти через різні банківські рахунки, використовуючи свої платіжні картки. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу слідства. Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні.

Зазвичай ідеться про кошти, які були отримані незаконним шляхом: через торгівлю наркотиками, людьми, тероризм, фішинг та інші тяжкі злочини.

Також банківські картки можуть бути використані для проведення фінансових операцій, пов’язаних зі здійсненням незаконної діяльності, наприклад, для роботи онлайн-казино, що не мають ліцензії, ухилення від сплати податків тощо.

"Чи усвідомлює дроп, що він став частиною злочинного ланцюжка? Найімовірніше ні, оскільки ніхто йому про це не скаже. А якщо він і поцікавиться, то шахраї завжди розкажуть якусь красиву та правдоподібну легенду", – зауважили у відомстві.

Головна небезпека полягає в тому, що грошовий мул – це співучасник злочину, нижча ланка злочинної схеми, яку правоохоронці знаходять найшвидше. Участь у таких схемах може мати серйозні наслідки: штрафи, конфіскацію майна і навіть позбавлення волі.

Як себе убезпечити

У Держспецзв'язку закликали уникати підозрілих пропозицій і не погоджуватися брати участь у сумнівних схемах.

"Погодилися на роботу, але через деякий час зрозуміли що стали дропом? Негайно зверніться до кіберполіції, подавши заяву на їхньому сайті. Встигли попрацювати дропом? Припиніть співпрацю з таким "роботодавцем" і зверніться до кіберполіції, а також до банку, рахунок в якому використовувався для відмивання коштів", – пояснили в Держспецзв'язку.