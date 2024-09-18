Обманул мать погибшего военнослужащего на 1 млн грн: в Кировоградской области разоблачен мошенник. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Кировоградской области разоблачили мужчину, который мошенническим путем завладел выплатами семьи погибшего украинского защитника.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мать военнослужащего ВСУ, который защищал Марьинку и погиб в декабре 2022 года, начала получать выплаты, связанные с потерей своего сына. Задержанный, пользуясь уязвимым состоянием женщины, убедил ее, что именно он ускорил государственные выплаты, а также в необходимости предоставления части средств для помощи армии. Таким образом он завладел денежными средствами потерпевшей в сумме более 1 млн грн.
Сообщается, что мужчину задержали во время получения очередной части средств - 300 тыс грн. Их нашли у него в автомобиле.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляет следственное управление ГУ Нацполиции в Кировоградской области, оперативное сопровождение - областное Управление стратегических расследований ДВР НПУ.
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