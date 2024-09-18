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Обманул мать погибшего военнослужащего на 1 млн грн: в Кировоградской области разоблачен мошенник. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кировоградской области разоблачили мужчину, который мошенническим путем завладел выплатами семьи погибшего украинского защитника.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мать военнослужащего ВСУ, который защищал Марьинку и погиб в декабре 2022 года, начала получать выплаты, связанные с потерей своего сына. Задержанный, пользуясь уязвимым состоянием женщины, убедил ее, что именно он ускорил государственные выплаты, а также в необходимости предоставления части средств для помощи армии. Таким образом он завладел денежными средствами потерпевшей в сумме более 1 млн грн.

Смотрите также: Обманули военных и волонтеров на 46 млн грн: Разоблачена преступная группировка, действовавшая на территории Молдовы и Украины. ФОТОрепортаж

Ошукавь матір загиблого військового

Сообщается, что мужчину задержали во время получения очередной части средств - 300 тыс грн. Их нашли у него в автомобиле.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляет следственное управление ГУ Нацполиции в Кировоградской области, оперативное сопровождение - областное Управление стратегических расследований ДВР НПУ.

Смотрите также: Обманули военных и волонтеров на 46 млн грн: Разоблачена преступная группировка, действовавшая на территории Молдовы и Украины. ФОТОрепортаж

Ошукавь матір загиблого військового
Ошукавь матір загиблого військового

Автор: 

мошенничество (1224) Офис Генпрокурора (2470)


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Топ комментарии
+11
Скотина
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18.09.2024 18:20
+11
Когда был помоложе - 100% милиционер.
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18.09.2024 18:26
+7
Цікаво, яку посаду обіймала ця скотина.
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18.09.2024 18:23
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Скотина
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18.09.2024 18:20 Ответить
Цікаво, яку посаду обіймала ця скотина.
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18.09.2024 18:23 Ответить
Когда был помоложе - 100% милиционер.
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18.09.2024 18:26 Ответить
Судя по тексту, он имеет отношение к армии. Скорее всего какой то профессиональный военный, который пороху еще не нюхал. Возможно зам начальника какой то части.
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18.09.2024 19:28 Ответить
Це вже не так важливо,
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19.09.2024 06:11 Ответить
ха! найкращий з посередників-волонтерів, це єдіноутробний брателло дерьмака з його ж оп-и!
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18.09.2024 18:28 Ответить
А купюри на фото всі мають однаковий номер. Якась містика).
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18.09.2024 18:54 Ответить
Прокурори виготовляють фальшиві гривні, а прикордонники, - фальшиві долари з однаковими номерами.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/ «Шлюбний агент» за 4500$ - прикордонники викрили злочинну схему виїзду за кордон

Організаторку злочинної схеми затримали на гарячому під час отримання коштів за одруження однієї з пар. (Фото з державного сайту ДПСУ).

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18.09.2024 19:42 Ответить
Эту тварь и расстрелять не жалко..
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18.09.2024 19:50 Ответить
Таких історій вже є чимало, а що буде після війни.
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18.09.2024 19:52 Ответить
Це просто немає слів. Почитав ввечері Цензор - потім хіба шо піти та з моста спригнути залишається.

Надія на перемогу і гарне майбутнє прям л'ється з кожноі новини. Кожна наступна новина, "ліпше " попередьноі.
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18.09.2024 19:55 Ответить
Урод і виродок🤬
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18.09.2024 21:08 Ответить
Порновознюк?
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19.09.2024 00:54 Ответить
 
 