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Ошукав матір загиблого військовослужбовця на 1 млн грн: На Кіровоградщині викрито шахрая. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області викрито чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів виплатами родини загиблого українського захисника.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мати військовослужбовця ЗСУ, який захищав Марʼїнку та загинув у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані з втратою свого сина. Затриманий, користуючись уразливим станом жінки, переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги армії. У такий спосіб він заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі понад 1 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ошукали військових та волонтерів на 46 млн грн: Викрито злочинне угруповання, яке діяло на території Молдови та України. ФОТОрепортаж

Ошукавь матір загиблого військового

Повідомляється, що чоловіка затримали під час одержання чергової частини коштів – 300 тис грн. Їх знайшли у нього в автомобілі.

Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, оперативний супровід – обласне Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

Дивіться: Ошукав військовослужбовців та їхніх рідних на 600 тис. грн: Киянину повідомлено про підозру в шахрайстві. ФОТО

Ошукавь матір загиблого військового
Ошукавь матір загиблого військового

Автор: 

шахрайство (1087) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+11
Скотина
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18.09.2024 18:20
+11
Когда был помоложе - 100% милиционер.
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18.09.2024 18:26
+7
Цікаво, яку посаду обіймала ця скотина.
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18.09.2024 18:23
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Скотина
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18.09.2024 18:20 Відповісти
Цікаво, яку посаду обіймала ця скотина.
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18.09.2024 18:23 Відповісти
Когда был помоложе - 100% милиционер.
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18.09.2024 18:26 Відповісти
Судя по тексту, он имеет отношение к армии. Скорее всего какой то профессиональный военный, который пороху еще не нюхал. Возможно зам начальника какой то части.
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18.09.2024 19:28 Відповісти
Це вже не так важливо,
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19.09.2024 06:11 Відповісти
ха! найкращий з посередників-волонтерів, це єдіноутробний брателло дерьмака з його ж оп-и!
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18.09.2024 18:28 Відповісти
А купюри на фото всі мають однаковий номер. Якась містика).
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18.09.2024 18:54 Відповісти
Прокурори виготовляють фальшиві гривні, а прикордонники, - фальшиві долари з однаковими номерами.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/ «Шлюбний агент» за 4500$ - прикордонники викрили злочинну схему виїзду за кордон

Організаторку злочинної схеми затримали на гарячому під час отримання коштів за одруження однієї з пар. (Фото з державного сайту ДПСУ).

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18.09.2024 19:42 Відповісти
Эту тварь и расстрелять не жалко..
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18.09.2024 19:50 Відповісти
Таких історій вже є чимало, а що буде після війни.
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18.09.2024 19:52 Відповісти
Це просто немає слів. Почитав ввечері Цензор - потім хіба шо піти та з моста спригнути залишається.

Надія на перемогу і гарне майбутнє прям л'ється з кожноі новини. Кожна наступна новина, "ліпше " попередьноі.
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18.09.2024 19:55 Відповісти
Урод і виродок🤬
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18.09.2024 21:08 Відповісти
Порновознюк?
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19.09.2024 00:54 Відповісти
 
 