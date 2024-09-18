Ошукав матір загиблого військовослужбовця на 1 млн грн: На Кіровоградщині викрито шахрая. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області викрито чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів виплатами родини загиблого українського захисника.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, мати військовослужбовця ЗСУ, який захищав Марʼїнку та загинув у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані з втратою свого сина. Затриманий, користуючись уразливим станом жінки, переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги армії. У такий спосіб він заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі понад 1 млн грн.

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Повідомляється, що чоловіка затримали під час одержання чергової частини коштів – 300 тис грн. Їх знайшли у нього в автомобілі.

Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, оперативний супровід – обласне Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

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