Ошукав матір загиблого військовослужбовця на 1 млн грн: На Кіровоградщині викрито шахрая. ФОТОрепортаж
У Кіровоградській області викрито чоловіка, який шахрайським шляхом заволодів виплатами родини загиблого українського захисника.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, мати військовослужбовця ЗСУ, який захищав Марʼїнку та загинув у грудні 2022 року, почала отримувати виплати, повʼязані з втратою свого сина. Затриманий, користуючись уразливим станом жінки, переконав її, що саме він прискорив державні виплати, а також у необхідності надання частини коштів для допомоги армії. У такий спосіб він заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі понад 1 млн грн.
Повідомляється, що чоловіка затримали під час одержання чергової частини коштів – 300 тис грн. Їх знайшли у нього в автомобілі.
Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, оперативний супровід – обласне Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.
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