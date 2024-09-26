РФ из танков обстреляла Ивашки на Харьковщине: Ранен мужчина, уничтожен дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики из танков обстреляли село Ивашки Золочевской громады Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Всего оккупанты нанесли 11 ударов. В результате обстрела ранен 46-летний мужчина, он сейчас в тяжелом состоянии.

"Уничтожены одноэтажный двухквартирный дом, гаражи, хозяйственные постройки, мотоцикл. Повреждены газо- и энергосети", - отметили в обладминистрации.

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