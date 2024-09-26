РФ из танков обстреляла Ивашки на Харьковщине: Ранен мужчина, уничтожен дом. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики из танков обстреляли село Ивашки Золочевской громады Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Всего оккупанты нанесли 11 ударов. В результате обстрела ранен 46-летний мужчина, он сейчас в тяжелом состоянии.
"Уничтожены одноэтажный двухквартирный дом, гаражи, хозяйственные постройки, мотоцикл. Повреждены газо- и энергосети", - отметили в обладминистрации.
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Nestor Махно
показать весь комментарий26.09.2024 10:04 Ответить Мне нравится 0
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