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РФ из танков обстреляла Ивашки на Харьковщине: Ранен мужчина, уничтожен дом. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики из танков обстреляли село Ивашки Золочевской громады Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Всего оккупанты нанесли 11 ударов. В результате обстрела ранен 46-летний мужчина, он сейчас в тяжелом состоянии.

"Уничтожены одноэтажный двухквартирный дом, гаражи, хозяйственные постройки, мотоцикл. Повреждены газо- и энергосети", - отметили в обладминистрации.

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Росіяни обстріляли Івашки на Харківщині. Поранено чоловіка
Росіяни обстріляли Івашки на Харківщині. Поранено чоловіка
Росіяни обстріляли Івашки на Харківщині. Поранено чоловіка

Автор: 

обстрел (27327) Харьковщина (5577)


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вони не люди, вони навіть не звірі, вони рассєянє, продукт випорожнення сатани.
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26.09.2024 10:04 Ответить
 
 