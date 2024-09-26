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Новости Война
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В результате ночной атаки РФ 1 человек погиб, 10 пострадавших, в том числе - дети, - МВД

Нічний обстріл України: загинув чоловік, поранено 10 осіб

В результате ночного обстрела Украины российскими войсками погиб 1 человек, 10 ранены, в том числе - дети.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Запорожье в результате ударов авиабомбами травмы получили по меньшей мере 8 человек, среди них - 1 ребенок. Разрушены и повреждены 12 домов, в том числе многоквартирный. Спасатели ГСЧС провели поисковые и аварийно-спасательные работы, эвакуировали 18 человек", - отметил министр.

Также оккупанты дважды ударили по Херсонской области. В результате авиаудара пострадали 2 человека, которых спасатели деблокировали из-под завалов.

"Утром в результате падения обломков БПЛА в Киеве повреждения получили 4 многоквартирных дома и 20 автомобилей, произошла разгерметизация газовой трубы. Два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка - острая реакция на стресс", - добавил он.

Рашисты атаковали и Одесский район, в результате ракетного удара погибла женщина. Повреждены здания и авто.

Также враг атаковал Киевскую, Донецкую, Харьковскую, Сумскую и Ивано-Франковскую области. В этих регионах обошлось без пострадавших.

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Автор: 

обстрел (27312) Клименко Игорь (399)


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