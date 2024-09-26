Сутки на Херсонщине: оккупанты обстреляли 24 населенных пункта, убили 2 гражданских
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Белозерка, Камышаны, Станислав, Садовое, Музыковка, Надднепрянское, Зимовник, Томина Балка, Широкая Балка, Инженерное, Токаревка, Новодмитровка, Берислав, Монастырское, Шляховое, Михайловка, Золотая Балка, Большая Александровка, Гавриилвка, Томарино, Одрадокаменка и город Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, админздание, учреждение культуры и медицинские учреждения, сельхозпредприятия и магазины; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 9 многоэтажек и 20 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую башню, газопровод, складское помещение, гаражи, сельхозтехнику, служебный и частные автомобили", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 14 - получили ранения.
Ночные обстрелы Херсонщины
Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136".
Ночью 25 сентября российская авиация атаковала Херсонскую общину.
После ударов КАБ спасатели деблокировали из-под завалов двух пострадавших гражданских - 82-летнего мужчину и 78-летнюю женщину. У них диагностировали взрывные травмы, контузии, к тому же у мужчины - осколочные ранения головы.
После двух часов ночи под вражескими ударами оказалась Белозерка. В результате вражеского обстрела 46-летний мужчина, который находился во дворе, получил взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.
Обстрел Днепровского района 26 сентября
С самого утра российские войска атаковали с дрона Днепровский район Херсона.
Под удар попала 20-летняя девушка. Она получила взрывную травму, контузию и ранение шеи.
Также в результате обстрела пострадала 62-летняя женщина. У нее - взрывная травма, контузия и ранения ног.
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