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Новости Война
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Россияне атаковали Херсонщину во второй половине дня: один человек погиб, пятеро ранены

Війська РФ вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини

25 сентября после обеда российские войска атаковали Херсон, Антоновку и Михайловку в Херсонской области. Один человек погиб, пятеро  получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА

Обстрелы Херсона

  • Около 15:40 оккупационные войска атаковали Днепровский район Херсона. В результате вражеского обстрела двое мужчин, 32 и 56 лет, получили взрывные травмы и множественные осколочные ранения конечностей. Бригада "экстренки" доставила обоих пострадавших в больницу.
  • В результате очередного обстрела 54-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение плеча. Его госпитализировали в больницу для оказания помощи.

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Обстрелы Херсонщины

  • В больницу обратился еще один житель Антоновки, который пострадал из-за удара российского БпЛА. У 22-летнего парня диагностировали взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
  • Около семи часов вечера оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в Антоновке. Ранения получил 63-летний мужчина. У него взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочные ранения головы, плеча и бедра. Сейчас пострадавший в больнице.
  • "Из-за обстрела Михайловки погиб местный житель. Вечером российские войска ударили по селу из танка. Разрушены несколько жилых домов. К сожалению, смертельные ранения получил 72-летний мужчина", - сообщил Александр Прокудин.

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Напомним, в течение дня российские войска ударили КАБами по одной из школ в Миловской громаде в Бериславском районе. А в результате российского обстрела поселка Зимовник в пригороде Херсона погибла 80-летняя женщина.

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обстрел (27312) Херсон (2834) Херсонская область (4792)


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25.09.2024 22:11 Ответить
 
 