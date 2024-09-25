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Новини Війна
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По обіді росіяни атакували Херсонщину: один чоловік загинув, п’ятьох - поранено

Війська РФ вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини

 25 вересня, по обіді, російські війська атакували Херсон і Антонівку та Михайлівку в Херсонській області. Один чоловік загинув, пятеро - дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Херсонська ОВА

Обстріли Херсону

  • Близько 15:40 окупаційні війська атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу двоє чоловіків, 32 та 56 років, дістали вибухові травми і множинні уламкові поранення кінцівок. Бригада "екстренки" доставила обох постраждалих до лікарні.
  • Внаслідок чергового обстрілу 54-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча. Його шпиталізували до лікарні для надання допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли селище Зимівник на Херсонщині: загинула 80-річна жінка, її донька тяжко поранена

Обстріли Херсонщини

  • До лікарні звернувся ще один житель Антонівки, який постраждав через удар російського БпЛА. У 22-річного хлопця діагностували вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини. Потерпілому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
  • Близько сьомої години вечора окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного в Антонівці. Поранення дістав 63-річний чоловік. В нього - вибухова та черепно-мозкова травми, уламкові поранення голови, плеча та стегна. Нині потерпілий у лікарні.
  • "Через обстріл Михайлівки загинув місцевий житель. Ввечері російські війська вдарили по селу з танка. Зруйновані кілька житлових будинків. На жаль, смертельні поранення отримав 72-річний чоловік", - повідомив Олександр Прокудін.

Також дивіться: Окупанти вдарили КАБами по школі на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, протягом дня російські війська вдарили КАБами по одній зі шкіл у Милівській громаді в Бериславському районі. А внаслідок російського обстрілу селища Зимівник в передмісті Херсону загинула 80-річна жінка.

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обстріл (28657) Херсон (3380) Херсонська область (5789)


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25.09.2024 22:11 Відповісти
 
 