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Новини Фото Війна
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Окупанти вдарили КАБами по школі на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві керовані авіаційні бомби "прилетіли" по одній зі шкіл у Милівській громаді. Будівля освітнього закладу зазнала серйозних руйнувань – пошкоджено покрівлю, навчальні класи, вибито вікна та двері", - йдеться в повідомленні.

Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Напередодні окупанти також атакували Берислав, внаслідок чого загинув чоловік, поранено жінку.

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Війська РФ вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини
Війська РФ вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини
Війська РФ вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини
Війська РФ вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини
Війська РФ вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини
Війська РФ вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини

Автор: 

обстріл (28613) школа (2214) Херсонська область (5776)


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"за кілька тижнів перші українські бомби (КАБ) протестують, заявив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов"
/10 червня 2024/
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25.09.2024 10:45 Відповісти
2-3 недели максимум
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25.09.2024 10:55 Відповісти
Мене знудило, дякую)
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25.09.2024 11:25 Відповісти
 
 