Окупанти вдарили КАБами по школі на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Дві керовані авіаційні бомби "прилетіли" по одній зі шкіл у Милівській громаді. Будівля освітнього закладу зазнала серйозних руйнувань – пошкоджено покрівлю, навчальні класи, вибито вікна та двері", - йдеться в повідомленні.
Ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Напередодні окупанти також атакували Берислав, внаслідок чого загинув чоловік, поранено жінку.
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/10 червня 2024/