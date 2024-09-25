Окупанти вдарили КАБами по школі на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по школі в Бериславському районі Херсонщини.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві керовані авіаційні бомби "прилетіли" по одній зі шкіл у Милівській громаді. Будівля освітнього закладу зазнала серйозних руйнувань – пошкоджено покрівлю, навчальні класи, вибито вікна та двері", - йдеться в повідомленні.

Ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Напередодні окупанти також атакували Берислав, внаслідок чого загинув чоловік, поранено жінку.

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