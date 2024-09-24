УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10248 відвідувачів онлайн
Новини
1 548 1

16-річного юнака та 18-річну дівчину повернули з окупованих територій

З окупованих територій повернули двох дітей

16-річного юнака та 18-річну дівчину, позбавлену батьківського піклування, повернули із тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"З ними працюватимуть спеціалісти, які нададуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу", - зазначив він.

Прокудін нагадав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 203 дитини із Херсонської області.

Читайте: З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще 10 дітей

Автор: 

діти (5079) повернення (236) Херсонська область (5776)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З поверненням.
показати весь коментар
24.09.2024 12:39 Відповісти
 
 