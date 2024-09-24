16-річного юнака та 18-річну дівчину повернули з окупованих територій
16-річного юнака та 18-річну дівчину, позбавлену батьківського піклування, повернули із тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"З ними працюватимуть спеціалісти, які нададуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу", - зазначив він.
Прокудін нагадав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 203 дитини із Херсонської області.
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показати весь коментар24.09.2024 12:39 Відповісти Мені подобається 10
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