З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще 10 дітей

Україна повернула на підконтрольну територію ще десять дітей віком від 3 до 16 років. Вони перебували на окупованій частини Херсонської області.

Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що діти разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій Херсонщині.

"На щастя, нині дітлахи вже на вільній землі. Це - сім хлопчиків і троє дівчаток. Найменшій дитині 3 роки, найстаршій - 16", - написав очільник ОВА.

Він зазначив, що діти, яких вдалося повернути, вже отримали необхідну психологічну та медичну допомогу.

Над поверненням дітей працювала команда благодійної організації "Save Ukraine".

Прокудін також додав, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 202 дитини із ТОТ Херсонської області.

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