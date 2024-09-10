З ТОТ Херсонщини вдалось повернути ще 2 дітей
З тимчасово окупованих територій Херсонської області вдалось повернути ще двох дітей.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Дітям – 14 та 16 років. Наразі вони перебувають у безпеці, ними опікуються лікарі та психологи. Це стало можливим завдяки довгій й наполегливій праці волонтерів організації "Save Ukraine", - зазначив Прокудін.
Він додав, що загалом цьогоріч вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя 192 дитини.
Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що з тимчасово окупованої території вдалося повернути 12-річного хлопчика. Його мама померла й окупанти вирішили відправити хлопця в інтернат.
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