З ТОТ Херсонщини вдалось повернути ще 2 дітей

З тимчасово окупованих територій Херсонської області вдалось повернути ще двох дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Дітям – 14 та 16 років. Наразі вони перебувають у безпеці, ними опікуються лікарі та психологи. Це стало можливим завдяки довгій й наполегливій праці волонтерів організації "Save Ukraine", - зазначив Прокудін.

Він додав, що загалом цьогоріч вдалося евакуювати з тимчасово окупованого лівобережжя 192 дитини.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що з тимчасово окупованої території вдалося повернути 12-річного хлопчика. Його мама померла й окупанти вирішили відправити хлопця в інтернат.

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