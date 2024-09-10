С ВОТ Херсонщины удалось вернуть еще 2 детей

С временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть еще двух детей.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Детям - 14 и 16 лет. Сейчас они находятся в безопасности, ими занимаются врачи и психологи. Это стало возможным благодаря долгой и упорной работе волонтеров организации "Save Ukraine", - отметил Прокудин.

Он добавил, что всего в этом году удалось эвакуировать с временно оккупированного левобережья 192 детей.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что с временно оккупированной территории удалось вернуть 12-летнего мальчика. Его мама умерла, и оккупанты решили отправить парня в интернат.

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