С ВОТ Херсонщины удалось вернуть еще 2 детей
С временно оккупированных территорий Херсонской области удалось вернуть еще двух детей.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Детям - 14 и 16 лет. Сейчас они находятся в безопасности, ими занимаются врачи и психологи. Это стало возможным благодаря долгой и упорной работе волонтеров организации "Save Ukraine", - отметил Прокудин.
Он добавил, что всего в этом году удалось эвакуировать с временно оккупированного левобережья 192 детей.
Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что с временно оккупированной территории удалось вернуть 12-летнего мальчика. Его мама умерла, и оккупанты решили отправить парня в интернат.
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