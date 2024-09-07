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Двух пожилых женщин вернули из оккупации на подконтрольную Украине территорию. ФОТО

Из оккупированной части Херсонщины удалось вернуть двух пожилых гражданок.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Двох літніх жінок повернули з окупації

"Офис Омбудсмана продолжает возвращать граждан с ВОТ Украины! Благодаря скоординированным усилиям нашего Офиса и партнеров, в частности Каритас Украины, еще двух гражданок удалось вернуть на подконтрольную Правительству Украины территорию. На этот раз в помощи нуждались две пожилые женщины, которые остались на ВОТ Херсонщины", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Двух маломобильных женщин вернули из оккупации на подконтрольную Украине территорию. ФОТО

Как рассказал Лубинец, женщины не могли выехать самостоятельно из-за общей ситуации с безопасностью. Офис Омбудсмана после обращения родных, оперативно организовал безопасную перевозку женщин на подконтрольную территорию Украины.

Сейчас они уже в безопасности и находятся со своими семьями в Киеве и Ковеле, где им будет оказана необходимая поддержка и уход.

Автор: 

возврат (219) Лубинец Дмитрий (466) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+4
Дві літні жінки повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО Джерело:
***********
Назва новини "по-дебільному написана".
Або "дві літні жінки повернулися з окупації". Або "двох літніх жінок повернули..."

А так виходить, що дві літні жінки йшли у бік окупації, а потім передумали, і повернули на підконтрольну Україні територію. Змінили, так би мовити, напрямок руху.
Чи, принаймні, у тексті загубили, що саме, чи кого саме повернули з окупації ці літні жінки. Незакінчене речення. А вже в новині з'ясовується, що це не вони щось повернули, а це їх повернули.

Як казала колись моя вчителька, - "нєясность рєчі - нєясность мислі".
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07.09.2024 19:23
+3
Літо вже цейво.. закінчилося. Тому жінки осінні.
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07.09.2024 19:44
+1
Це українці повернули своїх мамусь. Повна протилежність кацапам- в них нічого людського немає- чим старші батьки, тим скоріше їм хочеться їх просто викинути. Як приклад - Курська область. Паттерн такий. Живуть, як тварини.
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07.09.2024 20:35
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Дві літні жінки повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО Джерело:
***********
Назва новини "по-дебільному написана".
Або "дві літні жінки повернулися з окупації". Або "двох літніх жінок повернули..."

А так виходить, що дві літні жінки йшли у бік окупації, а потім передумали, і повернули на підконтрольну Україні територію. Змінили, так би мовити, напрямок руху.
Чи, принаймні, у тексті загубили, що саме, чи кого саме повернули з окупації ці літні жінки. Незакінчене речення. А вже в новині з'ясовується, що це не вони щось повернули, а це їх повернули.

Як казала колись моя вчителька, - "нєясность рєчі - нєясность мислі".
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07.09.2024 19:23 Ответить
А потім ми дивуємось, як так рашисти знають,що у нас де знаходиться на заході країни.
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07.09.2024 19:28 Ответить
Це все підтверджено тільки влада це неоголошує "бо єто паденіє рейтинга найвелчнішогозеклоуна"
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07.09.2024 19:42 Ответить
Літо вже цейво.. закінчилося. Тому жінки осінні.
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07.09.2024 19:44 Ответить
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07.09.2024 20:20 Ответить
Національна традиція "розмитих облич". P.S. (фотошоп 2015 року)

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07.09.2024 20:38 Ответить
Це українці повернули своїх мамусь. Повна протилежність кацапам- в них нічого людського немає- чим старші батьки, тим скоріше їм хочеться їх просто викинути. Як приклад - Курська область. Паттерн такий. Живуть, як тварини.
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07.09.2024 20:35 Ответить
Іх не прийняли в ,,отряди Путіна" , худобу повернули в зад!!!
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07.09.2024 21:29 Ответить
 
 