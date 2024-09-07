Двух пожилых женщин вернули из оккупации на подконтрольную Украине территорию. ФОТО
Из оккупированной части Херсонщины удалось вернуть двух пожилых гражданок.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Офис Омбудсмана продолжает возвращать граждан с ВОТ Украины! Благодаря скоординированным усилиям нашего Офиса и партнеров, в частности Каритас Украины, еще двух гражданок удалось вернуть на подконтрольную Правительству Украины территорию. На этот раз в помощи нуждались две пожилые женщины, которые остались на ВОТ Херсонщины", - говорится в сообщении.
Как рассказал Лубинец, женщины не могли выехать самостоятельно из-за общей ситуации с безопасностью. Офис Омбудсмана после обращения родных, оперативно организовал безопасную перевозку женщин на подконтрольную территорию Украины.
Сейчас они уже в безопасности и находятся со своими семьями в Киеве и Ковеле, где им будет оказана необходимая поддержка и уход.
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Назва новини "по-дебільному написана".
Або "дві літні жінки повернулися з окупації". Або "двох літніх жінок повернули..."
А так виходить, що дві літні жінки йшли у бік окупації, а потім передумали, і повернули на підконтрольну Україні територію. Змінили, так би мовити, напрямок руху.
Чи, принаймні, у тексті загубили, що саме, чи кого саме повернули з окупації ці літні жінки. Незакінчене речення. А вже в новині з'ясовується, що це не вони щось повернули, а це їх повернули.
Як казала колись моя вчителька, - "нєясность рєчі - нєясность мислі".