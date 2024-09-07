Двух пожилых женщин вернули из оккупации на подконтрольную Украине территорию. ФОТО

Из оккупированной части Херсонщины удалось вернуть двух пожилых гражданок.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Омбудсмана продолжает возвращать граждан с ВОТ Украины! Благодаря скоординированным усилиям нашего Офиса и партнеров, в частности Каритас Украины, еще двух гражданок удалось вернуть на подконтрольную Правительству Украины территорию. На этот раз в помощи нуждались две пожилые женщины, которые остались на ВОТ Херсонщины", - говорится в сообщении.

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Как рассказал Лубинец, женщины не могли выехать самостоятельно из-за общей ситуации с безопасностью. Офис Омбудсмана после обращения родных, оперативно организовал безопасную перевозку женщин на подконтрольную территорию Украины.

Сейчас они уже в безопасности и находятся со своими семьями в Киеве и Ковеле, где им будет оказана необходимая поддержка и уход.