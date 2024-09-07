Двох літніх жінок повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО
З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути двох літніх громадянок.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Офіс Омбудсмана продовжує повертати громадян із ТОТ України! Завдяки скоординованим зусиллям нашого Офісу та партнерів, зокрема Карітас України, ще двох громадянок вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію. Цього разу допомоги потребували дві жінки похилого віку, які залишилися на ТОТ Херсонщини", - йдеться в повідомленні.
Як розповів Лубінець, жінки не могли виїхати самостійно через загальну ситуацію з безпекою. Офіс Омбудсмана після звернення рідних, оперативно організував безпечне перевезення жінок на підконтрольну територію України.
Нині вони вже в безпеці та перебувають зі своїми родинами в Києві та Ковелі, де їм буде надана необхідна підтримка та догляд.
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Назва новини "по-дебільному написана".
Або "дві літні жінки повернулися з окупації". Або "двох літніх жінок повернули..."
А так виходить, що дві літні жінки йшли у бік окупації, а потім передумали, і повернули на підконтрольну Україні територію. Змінили, так би мовити, напрямок руху.
Чи, принаймні, у тексті загубили, що саме, чи кого саме повернули з окупації ці літні жінки. Незакінчене речення. А вже в новині з'ясовується, що це не вони щось повернули, а це їх повернули.
Як казала колись моя вчителька, - "нєясность рєчі - нєясность мислі".