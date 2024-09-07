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Двох літніх жінок повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО

З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути двох літніх громадянок.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Двох літніх жінок повернули з окупації

"Офіс Омбудсмана продовжує повертати громадян із ТОТ України! Завдяки скоординованим зусиллям нашого Офісу та партнерів, зокрема Карітас України, ще двох громадянок вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію. Цього разу допомоги потребували дві жінки похилого віку, які залишилися на ТОТ Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Двох маломобільних жінок повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО

Як розповів Лубінець, жінки не могли виїхати самостійно через загальну ситуацію з безпекою. Офіс Омбудсмана після звернення рідних, оперативно організував безпечне перевезення жінок на підконтрольну територію України.

Нині вони вже в безпеці та перебувають зі своїми родинами в Києві та Ковелі, де їм буде надана необхідна підтримка та догляд.

Автор: 

повернення (237) Лубінець Дмитро (600) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+4
Дві літні жінки повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО Джерело:
***********
Назва новини "по-дебільному написана".
Або "дві літні жінки повернулися з окупації". Або "двох літніх жінок повернули..."

А так виходить, що дві літні жінки йшли у бік окупації, а потім передумали, і повернули на підконтрольну Україні територію. Змінили, так би мовити, напрямок руху.
Чи, принаймні, у тексті загубили, що саме, чи кого саме повернули з окупації ці літні жінки. Незакінчене речення. А вже в новині з'ясовується, що це не вони щось повернули, а це їх повернули.

Як казала колись моя вчителька, - "нєясность рєчі - нєясность мислі".
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07.09.2024 19:23
+3
Літо вже цейво.. закінчилося. Тому жінки осінні.
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07.09.2024 19:44
+1
Це українці повернули своїх мамусь. Повна протилежність кацапам- в них нічого людського немає- чим старші батьки, тим скоріше їм хочеться їх просто викинути. Як приклад - Курська область. Паттерн такий. Живуть, як тварини.
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07.09.2024 20:35
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Дві літні жінки повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО Джерело:
***********
Назва новини "по-дебільному написана".
Або "дві літні жінки повернулися з окупації". Або "двох літніх жінок повернули..."

А так виходить, що дві літні жінки йшли у бік окупації, а потім передумали, і повернули на підконтрольну Україні територію. Змінили, так би мовити, напрямок руху.
Чи, принаймні, у тексті загубили, що саме, чи кого саме повернули з окупації ці літні жінки. Незакінчене речення. А вже в новині з'ясовується, що це не вони щось повернули, а це їх повернули.

Як казала колись моя вчителька, - "нєясность рєчі - нєясность мислі".
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07.09.2024 19:23 Відповісти
А потім ми дивуємось, як так рашисти знають,що у нас де знаходиться на заході країни.
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07.09.2024 19:28 Відповісти
Це все підтверджено тільки влада це неоголошує "бо єто паденіє рейтинга найвелчнішогозеклоуна"
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07.09.2024 19:42 Відповісти
Літо вже цейво.. закінчилося. Тому жінки осінні.
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07.09.2024 19:44 Відповісти
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07.09.2024 20:20 Відповісти
Національна традиція "розмитих облич". P.S. (фотошоп 2015 року)

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07.09.2024 20:38 Відповісти
Це українці повернули своїх мамусь. Повна протилежність кацапам- в них нічого людського немає- чим старші батьки, тим скоріше їм хочеться їх просто викинути. Як приклад - Курська область. Паттерн такий. Живуть, як тварини.
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07.09.2024 20:35 Відповісти
Іх не прийняли в ,,отряди Путіна" , худобу повернули в зад!!!
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07.09.2024 21:29 Відповісти
 
 