Двох маломобільних жінок повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО
З тимчасово окупованої території України вдалося повернути двох маломобільних жінок.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"Завдяки зусиллям працівників Офісу Омбудсмана, дві маломобільні жінки з тимчасово окупованої території України повернулися додому та возз'єдналися зі своїми родинами в Запоріжжі. Одна з українок перенесла інсульт, має гіпертонію і пересувається на кріслі колісному. Вона та інша жінка потребують постійного догляду. Тому в дорозі (як на ТОТ, так і на підконтрольній території України) їх супроводжували медичні працівники, які забезпечували необхідну підтримку", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, повернення стало можливим завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана.
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У нас в Угорщині кажуть:"Двох маломобільних жінок повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. " Helyes lesz.