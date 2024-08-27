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Двох маломобільних жінок повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО

З тимчасово окупованої території України вдалося повернути двох маломобільних жінок.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Дві маломобільні жінки повернули з окупації

"Завдяки зусиллям працівників Офісу Омбудсмана, дві маломобільні жінки з тимчасово окупованої території України повернулися додому та возз'єдналися зі своїми родинами в Запоріжжі. Одна з українок перенесла інсульт, має гіпертонію і пересувається на кріслі колісному. Вона та інша жінка потребують постійного догляду. Тому в дорозі (як на ТОТ, так і на підконтрольній території України) їх супроводжували медичні працівники, які забезпечували необхідну підтримку", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, повернення стало можливим завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана.

Автор: 

повернення (232) Лубінець Дмитро (593)


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Дві маломобільні жінки повернули з окупації на підконтрольну Україні територію.

У нас в Угорщині кажуть:"Двох маломобільних жінок повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. " Helyes lesz.
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27.08.2024 19:25 Відповісти
У вас там ще й за ******* голосують
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27.08.2024 19:48 Відповісти
..уё--биков..
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27.08.2024 20:36 Відповісти
ЩО повернули дві мало мобільні жінки?
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27.08.2024 22:09 Відповісти
 
 