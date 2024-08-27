Двох маломобільних жінок повернули з окупації на підконтрольну Україні територію. ФОТО

З тимчасово окупованої території України вдалося повернути двох маломобільних жінок.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки зусиллям працівників Офісу Омбудсмана, дві маломобільні жінки з тимчасово окупованої території України повернулися додому та возз'єдналися зі своїми родинами в Запоріжжі. Одна з українок перенесла інсульт, має гіпертонію і пересувається на кріслі колісному. Вона та інша жінка потребують постійного догляду. Тому в дорозі (як на ТОТ, так і на підконтрольній території України) їх супроводжували медичні працівники, які забезпечували необхідну підтримку", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, повернення стало можливим завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана.