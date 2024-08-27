З тимчасово окупованої Херсонщини повернули п’ять родин з дітьми
26 серпня з тимчасово окупованих територій Херсонщини вдалось повернути 5 сімей.
Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Вони виховують вісьмох дітей. Це - пʼять хлопчиків і три дівчинки, віком від 6 до 14 років. Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів російської окупації", - розповів Прокудін.
За його словами, поверненням родин займалася благодійна організація "Save Ukraine".
Начальник ОВА зазначив, що тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 181 дитину із Херсонської області.
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