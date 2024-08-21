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Ще 12 дітей повернули на підконтрольну Україні територію

діти,евакуація

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути ще 12 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції.

Як зазначається, їх разом із родинами евакуювали в межах ініційованого президентом Володимиром Зеленським плану Bring Kids Back UA. Евакуацацію здійснено за підтримки благодійної організації Save Ukraine.

Зокрема, як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, 6 родин повернулися з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Серед них - двоє хлопців та четверо дівчат віком від 3 до 12 років.

Нині діти зі своїми родинами у безпеці. З евакуйованими працюють лікарі та психологи.

Читайте: Дві родини із трьома дітьми повернули з окупованого лівобережжя Херсонщини

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