Еще 12 детей вернули на подконтрольную Украине территорию
На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть еще 12 детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграции.
Как отмечается, их вместе с семьями эвакуировали в рамках инициированного президентом Владимиром Зеленским плана Bring Kids Back UA. Эвакуация осуществлена при поддержке благотворительной организации Save Ukraine.
В частности, как сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, 6 семей вернулись с временно оккупированной части Херсонской области. Среди них - двое мальчиков и четверо девочек в возрасте от 3 до 12 лет.
Сейчас дети со своими семьями в безопасности. С эвакуированными работают врачи и психологи.
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