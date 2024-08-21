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Еще 12 детей вернули на подконтрольную Украине территорию

діти,евакуація

На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть еще 12 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграции.

Как отмечается, их вместе с семьями эвакуировали в рамках инициированного президентом Владимиром Зеленским плана Bring Kids Back UA. Эвакуация осуществлена при поддержке благотворительной организации Save Ukraine.

В частности, как сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, 6 семей вернулись с временно оккупированной части Херсонской области. Среди них - двое мальчиков и четверо девочек в возрасте от 3 до 12 лет.

Сейчас дети со своими семьями в безопасности. С эвакуированными работают врачи и психологи.

Читайте: Две семьи с тремя детьми вернули из оккупированного левобережья Херсонщины

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