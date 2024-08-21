Еще 12 детей вернули на подконтрольную Украине территорию

На подконтрольную правительству Украины территорию удалось вернуть еще 12 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграции.

Как отмечается, их вместе с семьями эвакуировали в рамках инициированного президентом Владимиром Зеленским плана Bring Kids Back UA. Эвакуация осуществлена при поддержке благотворительной организации Save Ukraine.

В частности, как сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, 6 семей вернулись с временно оккупированной части Херсонской области. Среди них - двое мальчиков и четверо девочек в возрасте от 3 до 12 лет.

Сейчас дети со своими семьями в безопасности. С эвакуированными работают врачи и психологи.

Читайте: Две семьи с тремя детьми вернули из оккупированного левобережья Херсонщины